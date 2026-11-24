Dalijamės su jumis Valstybinių ligos kasų prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymais į klausimus – kas gali gauti kompensuojamą klausos aparatą, kokių tipų klausos aparatai yra kompensuojami ir ar valstybė gali padengti, atsiradus poreikiui, dviejų klausos aparatų kainą vietoje vieno.
Klausos aparatai: žingsnis po žingsnio, kaip gauti kompensaciją
Atsiųstame komentare buvo nurodyta, kad kompensuojamų klausos aparatų išlaidos yra dengiamos privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis visiems apdraustiems vaikams ir suaugusiems.
Vis tik tokiais atvejais gydytojas otorinolaringologas pagal nustatytas medicinines indikacijas turi nustatyti klausos aparato poreikį.
„Vien amžius teisės į kompensaciją nelemia – aparatas parenkamas pagal nustatytą klausos sutrikimo laipsnį. Pablogėjus klausai pirmiausia reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jis siunčia gydytojo otorinolaringologo konsultacijai gauti.
Suaugusiajam klausos aparatą skiriant pirmą kartą, klausos sutrikimo laipsnį nustato ir klausos aparatą skiria tretinio lygio gydymo įstaigos gydytojas otorinolaringologas.
Vaikams klausos aparatą tiek pirmą kartą, tiek pakartotinai visada skiria tretinio lygio gydymo įstaigos gydytojas otorinolaringologas.
Suaugusiajam klausos aparatą skiriant pakartotinai, pasibaigus 5 metų naudojimo terminui, jį gali skirti antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojas otorinolaringologas“, – apie tvarką buvo pasakojama atsiųstame komentare.
Taip pat buvo nurodyta, kad nustačius poreikį klausos aparatui, gydytojas orotinolaringologas išrašo specialų siuntimą – medicinos dokumentų išrašą.
Tuomet gavęs tokį siuntimą pacientas turi per 180 dienų kreiptis į pasirinktą įmonę, kuri yra sudariusi sutartį su ligonių kasa dėl privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų gyventojų aprūpinimo klausos aparatais.
„Pasirinktoje įmonėje dirbantys specialistai pakonsultuoja ir pagal pacientui nustatytą klausos sutrikimo laipsnį padeda išsirinkti tinkamiausią klausos aparato modelį. Įmonių sąrašą pacientui pateikia gydytojas, jis taip pat skelbiamas ir ligonių kasos interneto svetainėje“, – pranešama komentare.
Kompensuojama visa klausos aparato kaina ar tik dalis jos?
Pasiteiravus, ar gavus kompensaciją už klausos aparatą gali nutikti taip, kad dalį sumos teks sumokėti pačiam pacientui, Valstybinės ligonių kasos nurodė, kad taip būti negali.
Pasak jų, privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams klausos aparatai yra kompensuojami 100 proc., todėl tos įmonės, kurios yra sudariusios sutartis, privalo pasiūlyti kompensuojamą klausos aparatą be priemokos.
„Priemoka galima tik tuo atveju, kai pacientas, raštu patvirtinęs, kad yra informuotas apie galimybę gauti visiškai kompensuojamą priemonę, savo noru pasirenka tos pačios paskirties brangesnę priemonę, pagamintą iš brangesnių medžiagų ar taikant modernesnes technologijas“, – buvo aiškinama komentare.
Tuo tarpu pasiteiravus, kokių modelių klausos aparatai yra kompensuojami, jie nurodė, kad yra išskiriami kelių tipų aparatai, kurie parenkami pagal klausos sutrikimo laipsnį.
Šiuo metu yra skiriami 4 tipų aparatai skirti vaikams ir jaunuoliams iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, o 5 tipų – suaugusiems.
„Konkrečius kompensuojamųjų klausos aparatų modelius galima rinktis iš VLK interneto svetainėje skelbiamų katalogų. Kaip minėta, tinkamą modelį pagal gydytojo nurodytą aparato tipą pacientui padeda pasirinkti su VLK sutartį sudariusios įmonės specialistas“, – pasakojo jie.
Ar yra galimybė gauti kompensaciją abiems klausos aparatams?
Kiekvienas kompensuojamas klausos aparatas yra apmokamas PSDF lėšomis, o pasak Valstybinių ligonių kasų, kompensuojama suma vaikams ir studentams (4 tipų aparatams) siekia nuo 630-705 eurų.
Tuo tarpu suaugusiems (5 tipų aparatams) yra skiriama nuo 190 iki 386 eurų priklausomai nuo aparato tipo.
„Esant medicininiam poreikiui kompensuojami klausos aparatai abiem ausims. Vaikams iki 7 metų du aparatai abiem ausims gali būti išduodami kartą per 3 metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems – kartą per 5 metus.
Jei suaugusiajam pirmiausia buvo kompensuotas aparatas vienai ausiai, antrasis paprastai išduodamas pasibaigus pirmojo aparato naudojimo terminui, t. y. po 5 metų“, – nurodė jie.
Vis tik tais atvejais, kai aparato reikia anksčiau nustatyto termino, jis gali būti skiriamas išimtinais teisės aktuose numatytais atvejais, pavyzdžiui, smarkiai pablogėjus klausai, dėl vagystės, gaisro ar stichinės nelaimės, pateikus praradimą patvirtinančius dokumentus.
Tuo tarpu vaikams iki 7 metų, nustačius klausos sutrikimą, kompensuojami ir iš karto yra duodami abu aparatai, nes jie būtini kalbos ir vystumosi procesui.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt