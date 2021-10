Šiems 3 Zodiako ženklams pilnatis smogs be pasigailėjimo: nesakykite, kad neįspėjo

Ar pajusite įtampą šios pilnaties metu? Jei esate vienas iš tų Zodiako ženklų, kurį labiausiai paveikė 2021 metų spalio mėnulio pilnatis, galbūt norėsite prisisegti saugos diržais, nes tai bus labai duobėtas pasivažinėjimas, rašo bustle.com.

Avinas

Pasiruoškite, nes jus galingai veiks pilnatis, ypač jūsų savastį. Jūs kovojate su Svarstyklių energijos drungnumu, kuri nori sulėtinti tempą ir eiti į kompromisus, bei galite jaustis nusivylę, nes jūs greitesni.

„Avinas vertina nepriklausomybę, tačiau šiuo laikotarpiu jo laisvą valią tarsi varžo išorinės jėgos. Kai Marsas stengiasi būti išgirstu ir matomu, Avinas turėtų skirti daugiau dėmesio vidiniams konfliktams, kurie pradeda stiprėti“, ‒ sako Marquardt. Galbūt norėsite užsidaryti namuose ir sąmoningai pažvelgti į savo nusivylimus medituodami ar rašydami dienoraštį.

Svarstyklės

Svarstyklės eina koja kojon su savo artimu ženklu Avinu ir būsite priversti pripažinti kai kurias savo kovas, susijusias su jūsų partneriais.

„Svarstyklėms būtinai atsiskleis tarpasmeniniai konfliktai. Pavyzdžiui, kaip Zodiako diplomatas, Svarstyklės nemėgsta aštrinti padėties ar kelti painiavos, tačiau pilnatis parodys, kad jos gali per daug nusileisti bei likti nelaimingose ir nesubalansuotose situacijose daug ilgiau nei turėtų“, ‒ sako Markard. Per pilnatį sutelkite dėmesį į save. Pasinaudokite šia pilnatimi, kad apmąstytumėte savo poreikius ir nuspręstumėte, ar kompromisai į kuriuos einate vardan savo draugų laimės, tikrai yra to verti.

Ožiaragis

Ožiaragiui namų gyvenime viskas atrodo akmenuota. Darbas jums tikrai svarbus, o Svarstyklių sezono metu jūs nuoširdžiai stengėtės išlaikyti harmoniją, tačiau jums atrodo, kad tai sunku.

„Avino pilnatis gali atrodyti kaip neįveikiama kova, kurioje Ožiaragis jaučiasi įstrigęs tarp viešojo ir asmeninio gyvenimo“, ‒ sako Marquardt. Būtų gerai skirti sau laisvą dieną ir kokybiškai praleisti laiką vienam. Išnaudokite šią pilnatį kaip pasiteisinimą papuošti ir sutvarkyti namus bei aplinką ir pasimėgauti palaima savo šventovėje.