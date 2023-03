Šie ženklai išduoda alkoholizmą: pastebėkite laiku

Dažnai apie perdėtą alkoholio vartojimą signalizuoja ne tik dažni galvos skausmai, tačiau ir kiti sveikatos sutrikimai. Vienas jų netrukus pasimato ir odoje.

Odos pokyčiai

Perdėtas alkoholio vartojimas keičia ne tik odos spalvą, tačiau ir kenkia jaunatviškumui. Dažnas alkoholio vartojimas gali sukelti dehidrataciją, odos uždegimus.

Apie perdėtą jo vartojimą išduoda šie odos pokyčiai: sausa oda ir lūpos, blyški odos spalva, sumažėjęs odos elastingumas, patinusios ar paburkusios akys, labiau pastebimo raukšlės, tamsūs paakiai.

Dažnas alkoholio vartojimas skatina ir odos ligų paūmėjimą. Stipriausiai kenksmingas alkoholio poveikis pastebimas sergant psoriaze, rožine.

Mėlynės

Dažnas stipriųjų gėrimų vartojimas gali padidinti mėlynių atsiradimą ir kraujavimą. Tačiau tai nėra niekuo susiję su tuo, kad būdami girti mažiau jaučiate erdvės pojūtį ir atsitrenkiate į kampus.

Jei reguliariai pastebite nepaaiškinamai atsiradusias mėlynes ar kraujavimą, tai gali būti nesaikingo alkoholio vartojimo požymis dėl kelių priežasčių.

Pirma, alkoholis gali pakenkti kaulų čiulpams ir sumažinti trombocitų skaičių, todėl gali lengviau susidaryti mėlynių.

Antra, alkoholis praplečia kraujagysles ir esant net menkiausiam smūgiui jos gali kur kas lengviau plyšti, rašoma sunnyside.co.

Apetito praradimas ir svorio kritimas

Ilgalaikis ir nesaikingas alkoholio vartojimas gali sukelti kepenų uždegimą, kuris pasireiškia apetito praradimu ir svorio kritimu.

Be to, daug alkoholio vartojantys žmonės dažniausiai daugiausia kalorijų gauna iš alkoholio, o ne maisto produktų. Problema ta, kad alkoholis yra tuščių kalorijų šaltinis. Ilgainiui dėl to ima kristi svoris.

Skrandžio problemos

Alkoholis gali sudirginti ir ploninti skrandžio gleivinę, sukelti uždegimą ir gastritą.

Šis skrandžio vidinės gleivinės uždegimas gali sukelti tokius simptomus kaip: skausmingas ir deginantis pilvo skausmas, dažnas raugėjimas ar žagsėjimas, išsipūtimo jausmas, kuris pablogėja pavalgius, apetito praradimas, nuolatinis skausmas viršutinėje pilvo dalyje tiesiai po šonkauliais.

Trumpai tariant, alkoholis gali padidinti riziką susirgti gastritu ir kitomis skrandžio bei virškinimo trakto ligomis.

Naktinis prakaitavimas

Ar kada nors esate viduryje nakties prabudę nuo prakaito išpylimo? Jei taip, viso to priežastis gali būti taip pat perdėtas alkoholio vartojimas.

Alkoholis pagreitina širdies susitraukimų dažnį ir išsiplėčia kraujagysles bei taip sukelia prakaito išsiskyrimą.

Kai kuriems žmonėms naktinis prakaitavimas gali pasireikšti ir dėl alkoholio abstinencijos sindromo arba alkoholio netoleravimo.