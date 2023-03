Vyras sukrėstas: jo organizmas ėmė gaminti alkoholį

Mongiardo dirbo vidurinės mokyklos mokytoju ir treneriu Naujajame Džersyje, kai mokyklos darbuotojai pradėjo skųstis, kad nuo jo sklinda alkoholio kvapas.

Vyras tvirtino, kad darbe niekada negėrė, rašo express.co.uk.

„Aš niekada to nedaryčiau. Aš esu mokytojas, – sakė Mongiardo leidinio „7 On Your Side Investigates“ žurnalistei Kristin Thorne. – Man buvo labai neramu. Absoliučiai nesuvokiau kas vyksta“.

REKLAMA

Kadangi simptomai nesiliovė, mokyklos administracija galiausiai išleido jį į apmokamas administracines atostogas.

„Tikrai mačiau įtarimą visų akyse, – sakė Mongiardo. – Jie tiesiog netikėjo tuo, ką sakiau – kad aš negėriau“.

REKLAMA

Jautėsi atstumtas

Mongiardo jautėsi vis labiau atstumtas ir suprato, jog neturi kito pasirinkimo, kaip tik palikti darbą mokykloje po patirto spaudimo.

Jis su žmona ir dviem vaikais persikėlė į Long Ailendą, tankiai apgyvendintą salą Niujorko valstijoje, ir ten pradėjo vėl dirbti mokytoju.

Praėjus trims savaitėms naujame darbe, jo gyvenimas vėl žlugo – mokytojas buvo apkaltintas vairavimu išgėrus.

Mongiardo dar kartą tvirtino, kad neišgėrė nė lašo alkoholio, tačiau dėl kaltinimo jis neteko darbo.

REKLAMA

„Štai tada aš viską praradau. Praradau viską, ką tik galėjau prarasti, – sakė jis. – Turėjau parduoti namą, automobilį. Negalėjau gauti darbo švietimo srityje, negalėjau įsidarbinti net bakalėjos parduotuvėje“.

Jis tęsė: „Man buvo pateikti kaltinimai. Man gresia kalėjimas už vairavimą išgėrus, kai aš tikrai negėriau“.

Beviltiškai ieškodama sprendimo, Mongiardo mama pradėjo tyrinėti „Google“, ar žmogaus organizmas gali gaminti alkoholį, ir tada ji rado informaciją apie endogeninį alkoholio gamybos sindromą, ABS.

REKLAMA

REKLAMA

Mongiardo sužinojo apie gastroenterologę Dr Prasaną Wickremesinghe Stateno saloje, vieną iš nedaugelio gydytojų pasaulyje, besispecializuojančių ABS gydyme.

Pasireiškia daug apsinuodijimo alkoholiu požymių ir simptomų

Gydytoja paėmė mėginį iš žarnyno, kontroliuojamoje ligoninės aplinkoje atliko alkoholio kiekio kraujyje tyrimą ir vyrui diagnozavo ABS.

„Pradėjau isteriškai verkti, nes tikrai jaučiau, kad radau atsakymą“, – sakė Mongiardo.

Mongiardo laimei, kaltinimai dėl vairavimo išgėrus jam galiausiai buvo atmesti, nes prokurorai laiku nepatraukė jo baudžiamojon atsakomybėn.

REKLAMA

Dabar jis kasdien išgeria po 30 tablečių ABS gydymui, laikosi mažai angliavandenių turinčios dietos ir pasitikrina alkotesteriu prieš sėsdamas prie vairo.

Nacionalinio sveikatos instituto duomenimis, pacientams, sergantiems endogeniniu alkoholio gamybos sindromu, pasireiškia daug apsinuodijimo alkoholiu požymių ir simptomų, nors jie neigdavo vartoję alkoholį, o kasdienėje jų mityboje paprastai būdavo daug cukraus ir daug angliavandenių.