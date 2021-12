Šie ženklai gali išduoti, kad jūs sergate vėžiu: užkirskite kelią mirčiai laiku

Vėžys yra labai klastingas dėl to, kad jis dažnai paplinta po kūną net nespėjus to pastebėti patiems žmonėms. Ankstyva diagnostika suteikia daugiausiai šansų išgyti ir išgyventi, tad svarbu žinoti dažniausiai pasitaikančius simptomus. Tyrimas publikuotas „Journal of Public Health“ įvardija juos.

„Neseniai atlikti tyrimai sugrupavo dažniausiai pasitaikančius simptomus, kad juos būtų galima susieti su vėžio atsiradimu“, – aiškinama.

Jie išskyrė 8 simptomus pasitaikančius pilvo srityje, kurie pasireiškė 15 956 vėžio pacientams Anglijoje.

Tai yra: pilvo srities skausmas, tuštinimosi pokyčiai, pilvo pūtimas/pilnumo jausmas, dispepsija, išangės kraujavimas, rijimo sutrikimas, refliuksas ir pykinimas/vėmimas.

Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad 23 procentams vėžio pacientų pasireiškė su pilvo sritimi susiję simptomai, rašoma express.co.uk.

„Pilvo srityje atsiradę simptomai yra dažni tarp vėžiu sergančių pacientų“, – rašoma.

Kiti su vėžiu susiję simptomai: kraujas išmatose, viduriavimas arba vidurių užkietėjimas be jokios priežasties, jausmas, kad neišsituštinote nuėję į tualetą, skausmas skrandyje.

Ką daryti?

Visgi, jeigu jaučiate šiuos simptomus, tai nebūtinai reiškia, kad sergate vėžiu. Dėl viso pikto patariama kreiptis į gydytojus, nes kuo anksčiau nustatomas vėžys, tuo lengviau jį išgydyti.

Kaip išvengti vėžio?

Ne visuomet aišku, kad sukelia vėžį, tačiau yra tam tikri rizikos veiksniai. Iš tiesų, 4 iš 10 vėžio atvejų žmonės galėjo paprasčiausiai išvengti.

Viršsvoris ir nutukimas yra antra vėžio priežastis Anglijoje.

„Jeigu turite viršsvorio, nebūtinai susirgsite vėžiu, bet turite daugiau galimybių juo susirgti nei sveiko svorio žmogus“, – aiškina jis.