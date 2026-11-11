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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Šie skiepiai daliai lietuvių priklauso nemokamai: jau šią savaitę jos pasieks didžiųjų miestų gydymo įstaigas

2026-11-11 08:03 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 08:03
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Valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos jau pasiekė Lietuvą, šią savaitę jos pasieks didžiųjų miestų gydymo įstaigas.

Poliklinika ir skiepai (tv3.lt koliažas)

Valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos jau pasiekė Lietuvą, šią savaitę jos pasieks didžiųjų miestų gydymo įstaigas.

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„Vakcinos nuo gripo jau pasiekė Lietuvą ir šią savaitę pasieks didžiausias poliklinikas Vilniaus ir Kauno regionuose“, – BNS trečiadienį informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Anot jos, iš viso Lietuva Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis įsigijo 220 tūkst. vakcinų.

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Sveikatos apsaugos ministerija: nemokamos gripo vakcinos jau pasiekė Lietuvą

BNS rašė, kad nemokamos gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Tą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas.

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Su panašiais tiekimo iššūkiais susidūrė ir kitos Europos šalys, įskaitant Lietuvos kaimynines valstybes.

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Kiekvienais metais sezoninio gripo vakcinos sudėtis atnaujinama pagal tuo metu cirkuliuojančius ir artėjančiu sezonu tikėtinus gripo viruso tipus.

Kaip ir ankstesniais metais, valstybės lėšomis nuo gripo bus skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai: 2–7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios, sergantys lėtinėmis ligomis (nepriklausomai nuo amžiaus), gyvenantys slaugos ir globos įstaigose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir medicinos studentai, kurių studijų programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, praėjusią savaitę, vaikų atostogų laikotarpiu, sumažėjo bendras sergamumas gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga.

Sergamumo sumažėjimas vaikų atostogų laikotarpiu matomas kasmet.

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