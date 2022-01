Šie simptomai gali išduoti, kad sergate koronavirusu: kuo skubiau pasitikrinkite

Apie naująjį koronaviruso variantą Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) pirmą kartą pranešta praėjusių metų lapkričio mėnesį ir vienas iš rūpestį kėlusių dalykų buvo tai, kad naujoji atmaina gali sumažinti vakcinų veiksmingumą, todėl žmonės buvo raginami skiepytis trečiąja, sustiprinamąja vakcinos doze.

Naujosios omikron atmainos plitimą galima stabdyti laiku pastebėjus pirmuosius ligos požymius ir izoliuojantis.

Galvos svaigimas gali būti vienas iš ligos simptomų

Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba praneša, kad galvos svaigimas yra vienas iš ligos simptomų, nes žmogus jaučiasi silpnesnis, išsekęs, o taip pat dėl to, kad virusas paveikia organizmo vestibiuliarinę sistemą – vidinės ausies ir smegenų jungtį, atsakingą už pusiausvyros palaikymą.

Teigiama, kad sutrikus vestibiuliarinei sistemai gali svaigti galva, gali būti matomas gausus judėjimas, būdingi staigūs judesiai ir bendras pusiausvyros sutrikimas.

Gali lydėti zvimbimas ausyse, sutrikusi klausa, akių nuovargis ir galvos skausmas

Ekspertai priduria: „Galvos svaigimą taip pat gali lydėti zvimbimas ausyse, sutrikusi klausa, akių nuovargis ir galvos skausmas. Šie simptomai gali ateiti ir praeiti. Jei jie labai suintensyvėja ar tampa pastovūs, reikėtų apie tai pranešti savo šeimos gydytojui, jei prireiktų atlikti papildomų tyrimų“.

Didžiosios Britanijos sveikatos tarnyba skelbia: „Labai dažnai kvėpavimo takų ligomis sergantys pacientai jaučia dusulį, tiek ūminės ligos fazės metu, tiek sveikimo laikotarpiu“.

Be to, virusinių infekcijų, pavyzdžiui, koronaviruso, atvejais išsekimas yra labai dažnas simptomas, tačiau jis per dvi ar tris savaites turėtų praeiti. COVID–19 susirgusieji taip pat dažnai netenka uoslės.

Kokie kiti koronaviruso simptomai?

JAV Ligų kontrolė ir prevencijos centrai informuoja, kad COVID–19 užsikrėtę pacientai praneša apie labai įvairius simptomus. Tai gali būti lengvi simptomai, bet taip pat ir sunki ligos eiga, kurios atveju prireikia medikų priežiūros.

Organizacija informuoja, kad simptomai gali pasireikšti laikotarpiu nuo dviejų iki 14 dienų po užsikrėtimo virusu ir kad simptomai gali būti ir labai nežymūs, ir itin sunkūs.

Simptomai gali būti dusulys ar sunkumas kvėpuojant, išsekimas, raumenų ir kūno skausmai, galvos ir gerklės skausmas, užsikimšusi nosis ir slogavimas, pykinimas ir vėmimas, rašo express.co.uk

Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba primena, kad pajutus simptomus būtina tuoj pat pradėti izoliaciją ir pasidaryti PGR testą, net jei simptomai visai nežymūs.

Ta pati sveikatos apsaugos institucija informuoja: „Izoliuokitės net ir tuo atveju, jei jau esate persirgę COVID–19. Greičiausiai turite tam tikrą imunitetą nuo viruso, bet nėra aišku, kaip ilgai jis išlieka“.

Pasiskiepykite sustiprinamąja doze

Taip pat išlieka rekomendacija pasiskiepyti sustiprinamąja doze, kuri ženkliai pagerina apsaugą nuo viruso. Naujausiais Jungtinės Karalystės Sveikatos apsaugos agentūros duomenimis, sustiprinamoji dozė ir vyresnio amžiaus žmones toliau labai gerai apsaugo nuo sunkios ligos eigos užsikrėtus omikron atmaina.

Pagal statistiką, praėjus maždaug trims mėnesiams nuo trečiosios vakcinos dozės ji nuo hospitalizacijos vis dar apsaugo maždaug 90 procentų vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių. Dvi vakcinos dozes turinčių žmonių apsauga nuo sunkios ligos eigos po trijų mėnesių nukrenta iki 70 procentų, o po šešių mėnesių – iki 50 procentų.

Naujausi tyrimai buvo atliekami su trimis dozėmis pasiskiepijusiais vyresniais nei 65 metų amžiaus žmonėmis, kurie trečiąja doze galėjo skiepytis jau rugsėjo mėnesį.

Šiuo metu neįžvelgiamas poreikis skiepytis antrąja sustiprinamąja (ketvirtąja) vakcinos doze, tačiau situacija ir toliau bus stebima.