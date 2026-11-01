Šie sausainiai puikiai tiks ant šventinio stalo: prireiks vos kelių ingredientų

Sausainių tešlai reikės:
- 200 g sviesto
- 230 g cukraus
- 3 nedidelių kiaušinių
- 500 g miltų
- Žiupsnelio druskos
- Pusės šaukštelio kepimo miltelių
Gaminimo eiga:
Sviestą išplakti su cukrumi, kol masė taps puri ir minkšta. Po vieną įmušti kiaušinius, kiekvieną gerai įmaišant. Suberti miltus, kepimo miltelius ir, jei norisi, įberti vanilinio cukraus arba įlašinti vanilės esencijos. Viską gerai išmaišyti ir suminkyti tešlą.
Tešlą padalyti į dvi dalis, suformuoti plokščius paplotėlius, suvynioti į maistinę plėvelę ir bent valandą palaikyti šaldytuve, kad sustingtų. Geriau kočioti tik dalį tešlos, o likusią laikyti šaldytuve, nes šilta tešla greitai suminkštėja ir su ja sunku dirbti.
Atšalusią tešlą plonai iškočioti ant miltais pabarstyto paviršiaus. Širdelės formelėmis išspausti sausainius ir kiekvieną širdelę perpjauti pusiau. Iš abiejų pusių suformuoti vaiduokliukus, o jų akis ir burną išspausti nedideliu apvaliu antgaliu arba šiaudeliu ir peiliuku.
Sausainius sudėti į kepimo skardą ir kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 10–12 minučių, kol lengvai apskrus. Iškepusius sausainius palikti atvėsti, tada apibarstyti cukraus pudra.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.
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