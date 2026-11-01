Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Receptai

Šie sausainiai puikiai tiks ant šventinio stalo: prireiks vos kelių ingredientų

2026-11-01 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ – paprasti, bet labai skanūs ir stalą puikiai papuošiantys Helovyno receptai. Kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip išsikepti šiurpius vaiduoklių formos sausainius.

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ – paprasti, bet labai skanūs ir stalą puikiai papuošiantys Helovyno receptai. Kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip išsikepti šiurpius vaiduoklių formos sausainius.

REKLAMA
0

Sausainių tešlai reikės: 

  • 200 g sviesto 
  • 230 g cukraus 
  • 3 nedidelių kiaušinių 
  • 500 g miltų 
  • Žiupsnelio druskos 
  • Pusės šaukštelio kepimo miltelių 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaminimo eiga: 

Sviestą išplakti su cukrumi, kol masė taps puri ir minkšta. Po vieną įmušti kiaušinius, kiekvieną gerai įmaišant. Suberti miltus, kepimo miltelius ir, jei norisi, įberti vanilinio cukraus arba įlašinti vanilės esencijos. Viską gerai išmaišyti ir suminkyti tešlą. 

REKLAMA
REKLAMA

Tešlą padalyti į dvi dalis, suformuoti plokščius paplotėlius, suvynioti į maistinę plėvelę ir bent valandą palaikyti šaldytuve, kad sustingtų. Geriau kočioti tik dalį tešlos, o likusią laikyti šaldytuve, nes šilta tešla greitai suminkštėja ir su ja sunku dirbti. 

REKLAMA

Atšalusią tešlą plonai iškočioti ant miltais pabarstyto paviršiaus. Širdelės formelėmis išspausti sausainius ir kiekvieną širdelę perpjauti pusiau. Iš abiejų pusių suformuoti vaiduokliukus, o jų akis ir burną išspausti nedideliu apvaliu antgaliu arba šiaudeliu ir peiliuku.

Sausainius sudėti į kepimo skardą ir kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 10–12 minučių, kol lengvai apskrus. Iškepusius sausainius palikti atvėsti, tada apibarstyti cukraus pudra.

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų