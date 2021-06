Šie požymiai išduoda apie klastingą odos ligą: pasakė, kaip apsisaugoti

Aktininė keratozė – žvynuoti, šiurkštaus paviršiaus augliai, kurie paprastai atsiranda tiesioginių saulės spindulių veikiamose vietose – ant veido, plikos galvos, lūpų, rankų. Aktininės keratozės dažnai yra iškilusios, šiurkščios ir primena karpas. Dažniausiai jos paraudonuoja, bet kai kurios gali būti rusvos, rožinės ir (arba) kūno spalvos. 10 procentų negydomos aktininės keratozės atvejų išsivysto į žvyninių ląstelių karcinomą – antrą dažniausią odos vėžio formą.

Ši priešvėžinė būsena – aktininė keratozė paprastai pasireiškia žmonėms, kurių odą per ilgą laiką yra pažeista saulės. Ant rankų, lūpų, veido, galvos ar kaklo pasirodo šiurkščių ir plutele apsitraukusių gumbelių formos žaizdelės, kurias gali niežėti ir kurios yra jautrios saulei.

REKLAMA

Tyrimai rodo, kad per pastaruosius 10 metų sergamumas aktinine keratoze didėja. Taip pat tai siejama su 6 kartus didesne odos vėžio rizika.

„Dažni rizikos veiksniai, kurie gali nulemti priešvėžinių (aktininių keratozių) ir vėžinių odos būklių atsiradimą yra šviesus odos tipas, t.y. šviesi oda, plaukai ir akys, ilgalaikis buvimas saulėje ilgus metus. Po keliolikos metų saulės eksponuojamose odos vietose, dažniausiai ant galvos, rankų, kojų, gali atsirasti rausvos plokštelės, kurios čiuopiant yra šiurkščios ir negyjančios“, – apie rizikas susirgti pasakoja dermatologė Aistė Audickaitė.

Rizikos grupės: kam susirgti didžiausia tikimybė?

Bendrieji rizikos veiksniai. Riziką susirgti aktinine keratoze didina giminėje pasitaikę odos vėžio susirgimai, itin šviesi oda, nudegimai saulėje arba naudojantis prietaisais, skirtais degintis patalpose. Taip pat didesnei ligos rizikai įtaką daro vyresnis amžius.

Profesiniai rizikos veiksniai. Didesnę riziką susirgti turi lauko darbuotojai, pavyzdžiui, ūkininkai, stogdengiai, sodininkai ir kitos panašios profesijos. Taip pat darbuotojai, daug laiko praleidžiantys automobiliuose ar sunkvežimiuose, nes ultravioletiniai saulės spinduliai gali prasiskverbti ir pro stiklą.

Imuninė sistemą slopinančių vaistų vartojimo įtaka. Didesnę riziką susirgti aktinine keratoze turi pacientai, sergantys autoimuninėmis ligomis, tokiomis kaip Krono liga (Morbus Crohn). Taip pat organų transplantacijos recipientai.

Kaip prižiūrėti odą ir laiku pastebėti pavojų?

Medicinos profesionalai gali įvertinti daugelį odos sutrikimų. Jei ant savo odos pastebite ką nors neįprasta, visų pirma reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Tuomet gali prireikti ir dermatologo, odos priežiūros ir ligų, ypač odos vėžio, eksperto, konsultacijos. Vis dėlto, sutiksite, kad pirmųjų pavojaus ženklų galime ir nepastebėti laiku, tad dermatologė Aistė Audickaitė akcentuoja, į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

„Aktininės keratozės diagnozė dažnai remiasi apčiuopa. Todėl atsiminkite, kad odos šiurkštumas pažeistose vietose, pleisknojimas, šašai, negyjantys odos dariniai gali būti rimtas ženklas, kad laikas apsilankyti konsultacijai pas specialistą“, – teigia specialistė.

REKLAMA

Profilaktika: kaip išvengti aktininės keratozės?

Patikimiausias būdas džiaugtis saulėtu oru, bet tuo pačiu ir užkirsti kelią aktininei keratozei bei nemelanominiam odos vėžiui – apsauginės priemonės nuo saulės. Šių priemonių sudėtyje esantys UV filtrai gali sumažinti UV spindulių sukeliamus DNR pažeidimus. Viena tokių priemonių – Eucerin® Actinic Control MD SPF 100, su itin aukšta UVA apsauga ir SPF 100, efektyviai apsaugos nuo saulės sukeliamos žalos odai.

Ir tikriausiai sutiksite, kad geriausiai apie tokias priemones kalba gyvos žmonių patirtys ir atsiliepimai:

„Prieš kurį laiką man buvo diagnozuota aktininė keratozė. Ši naujiena labai išgąsdino, kadangi mano senelis mirė nuo odos vėžio. Nerimavau, kaip dabar, po diagnozės, man reaguoti.

Tiesa, su sūnumu daug laiko praleidžiame lauke – žaidžiame futbolą, važinėjame dviračiais. Žinau, kad turiu saugotis saulės, bet nuoširdžiai sakau – nemėgstu teptis kremais. Jie yra lipnūs, tiršti, todėl kai pirmą kartą išbandžiau, „Eucerin“ buvau maloniai nustebintas lengvos tekstūros. Ir tai ne tik kremas nuo saulės, tai medicinos priemonė. SPF100 reiškia, kad galiu jaustis užtikrintai praleisdamas daug laiko lauke“, – savo patirtimi dalinasi Tony, 45 metai, Liverpulis.

„Eucerin“ medicininės paskirties prekė, specialiai sukurta aktininės keratozės profilaktikai ir nemelanominio odos vėžio prevencijai. Be to, ji papildo ir aktininės keratozės gydymą. Eucerin® Actinic Control MD sumažina ir pagerina subklinikinį kancerogenizacijos lauką, susijusį su aktinine keratoze, o lengva priemonės tekstūra, atspari vandeniui ir prakaitui, be kvapiųjų medžiagų patiks net išrankiausiems.