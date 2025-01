Šie karšti sumuštiniai nespės atvėsti: nuo stalo dings žaibiškai

Pigūs, universalūs ir dar stiprinantys imunitetą – ne be reikalo svogūnai yra viena populiariausių daržovių, sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

Jei vis dar netikite jų galimybėmis, įtikins lengva ir taupi idėja – svogūnai netgi patobulins tokį įprastą maistą kaip sumuštinis su sūriu. Minimalios išlaidos sukurs maksimalų rezultatą, o toks patiekalas bus net ir sotūs pietūs.

Pasak minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, svogūnus verta įtraukti į savo racioną, nes jie ne tik skanūs, bet ir sveiki, rašoma pranešime spaudai.

Šioje daržovėje gausu vitamino C ir K, taip pat B grupės vitaminų. Be to, joje yra cinko, kalio, magnio, fosforo, kalcio ir natrio. Tai antioksidantų, stiprinančių imuninę sistemą, maistinių skaidulų ir sieros junginių, turinčių baktericidinį poveikį, šaltinis.

REKLAMA

REKLAMA

Įsigiję svogūnų daugiau, jų nepadėkite bet kur

„Svogūnų visuomet verta turėti po ranka, nes jie tinka pačiuose įvairiausiuose patiekaluose ir naudojami beveik kiekvienos šalies virtuvėje. Daugelis žmonių dėl to svogūnų mėgsta nusipirkti didesniais kiekiais, ypač radę gerų kainos pasiūlymų.

REKLAMA

Tai labai patvari daržovė, tinkamai laikoma ji išlaikys savo savybes ištisas savaites. Tačiau reikia atsiminti kelias taisykles, kur ir kaip svogūnus namuose geriausiai padėti“, – atkreipia dėmesį minėto prekybos tinklo žinovė.

Svarbiausia įsidėmėti – šios daržovės yra jautrios drėgmei ir aukštai temperatūrai, pabrėžia J. Sabaitienė. Šiltoje ir drėgnoje patalpoje jie greitai pradės gesti.

REKLAMA

REKLAMA

Geriausia svogūnus sudėti į lininius maišelius arba tinklelius ir laikyti sausoje, vėsioje vietoje, pavyzdžiui, rūsyje. Taip pat gerai tiks pinti krepšiai arba medinės dėžės, kuriose užtikrinama tinkama ventiliacija. Svarbu jų ir nenulupti – jų lukštai yra natūrali apsaugos priemonė nuo aplinkos poveikio.

„Kodėl svogūnus nuo seno kabindavo ant balkio? Tai ir iki šiol veiksminga gudrybė – sudėti į orui laidžius maišelius ir pakabinti aukščiau, svogūnai apsaugomi nuo drėgmės, kuri gali kilti nuo žemės“, – patarimu dalijasi J. Sabaitienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu neturite rūsio, tiks ir spintelė ar tamsus kambariukas, tik nelaikykite svogūnų plastikiniame maišelyje, saugokite nuo saulės šviesos ir padėkite toliau nuo šilumos šaltinių – pavyzdžiui, orkaitės.

Ar svogūnus galima laikyti šaldytuve?

Šaldytuvas gali prailginti įvairių daržovių trukmę, tačiau svogūnams tokia aplinka netinkama – šaldytuve temperatūra yra per žema, ten pernelyg drėgna. Visgi, yra išimtis, sako minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja.

REKLAMA

„Jei liko nuluptų svogūnų, jų nereikia skubėti išmesti. Nuluptą svogūną galima dėti į šaldytuvą, kur jis turėtų išsilaikyti apie dvi savaites, o supjaustytas griežinėliais arba kubeliais – maždaug savaite mažiau.

Tačiau prieš tai jį vertėtų uždaryti sandariame maisto laikymo inde, kad intensyvus kvapas nepersiduotų kitiems šaldytuve esantiems produktams“, – pataria J. Sabaitienė.

Be to, svogūnus taip pat galima užšaldyti. Supjaustyta ir sandariame inde laikoma daržovė šaldiklyje išsilaikys iki šešių mėnesių. Labai patogu, kad jie iškart bus tinkami naudoti – galėsite dėti į troškinį, sriubą ar apkepą.

REKLAMA

Išbandykite dar skanesnį sumuštinį – su sūriu ir svogūnais

Jeigu norisi iš pačių paprasčiausių ir nebrangių produktų paruošti kai ką naujo ir nustebinti ypatingu skoniu, minėto prekybos tinklo šefai siūlo įnešti šiek tiek prancūziškų tradicijų į elementarų sumuštinį.

„Prancūzai yra kone didžiausi svogūnų gerbėjai pasaulyje, iš jų gaminantys ne tik sriubas, pikantiškus apkepus, užkandžius, bet ir jais gardinantys visą gausybę kitų kasdienių patiekalų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Toks sumuštinis su sūriu ir saldžiais, minkštais svogūnais bus tikras komforto maistas ir sušildys žvarbią sausio diena“, – išbandyti receptą kviečia minėto prekybos tinklo šefai.

Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 40 min. Reikės: 3 svogūnų, 3 šaukštelių alyvuogių aliejaus, 1 šakelės šviežių čiobrelių, 450 ml jautienos sultinio, 4 šaukštelių Dižono garstyčių, 8 riekelių duonos, 4 riekelių gerai besilydančio sūrio.

REKLAMA

1. Didelėje nepridegančioje keptuvėje įkaitinkite 1 arbatinį šaukštelį alyvuogių aliejaus ant didelės ugnies. Sudėkite smulkintus svogūnus ir čiobrelius, supilkite sultinį ir virkite neuždengę, dažnai maišydami, kol skystis išgaruos, apie 15 minučių. Išimkite čiobrelius.

2. Ant 4 duonos riekelių užtepkite Dižono garstyčių. Ant kiekvienos uždėkite kelis šaukštus paruošto svogūnų pagardo ir riekelę sūrio. Uždenkite likusiomis duonos riekelėmis.

3. Išvalykite keptuvę popieriniais rankšluosčiais ir įkaitinkite ant vidutinės ugnies. Apšlakstykite keptuvę 1 arbatiniu šaukšteliu alyvuogių aliejaus ir kepkite po 2 sumuštinius, maždaug po 2 minutes iš kiekvienos pusės. Pakartokite su likusiu alyvuogių aliejumi ir sumuštiniais.