Siaubinga nelaimė sukrėtė prieniškių šeimą: neteko namų ir kūdikio

Vos per plauką nuo tragiškos nelaimės Erikos Norkevičienės šeimą išgelbėjo gaisrą per gartraukį pastebėjęs keturmetis sūnus. Jiezne, Prienų rajone gyvenanti septynių asmenų šeima dabar liko be savo mylimų namų, todėl šiuo metu svarbiausia yra finansinė parama.