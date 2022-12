Šias „Maximos“ akcijas žino ne visi: sutaupykite apsiperkant

Pateikiame sąrašą būdų, kaip sutaupyti dar daugiau lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse – nuo specialių pagal pomėgius pritaikytų klubų iki papildomų nuolaidų vakarais, rašoma bendrovės pranešime.

Net 8 iš 10 pirkėjų nurodo, kad jiems yra svarbu, jog apsiperkant jų pageidaujamai prekei būtų taikoma nuolaida.

„Matome, kad dabar, kai prasideda pasiruošimas Kalėdoms, žmonės dar labiau ieško akcijų ir kitų geros kainos pasiūlymų. Tam, kad palengvintume pasiruošimą šventėms ir atlieptume infliacijos iššūkius, sudarėme gausų – daugiau nei 10 000 geros kainos pasiūlymų rinkinį.

Tai ir maisto produktai šventiniam stalui, dovanos, namų ruošos ir buities prekės. Žmonės gali ramiai pradėti planuoti savo pirkinius, nes išskirtiniai pasiūlymai galios iki pat švenčių“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.

Artėjančioms šventėms galima pasiruošti ir be didesnės skubos, o įsidėmėjus kelis taupymo būdus, ne tik sumažinsite savo išlaidas, bet ir atrasite itin gerus pasiūlymus.

Atkreipkite dėmesį: akcijos „Maximoje“ startuoja ne tik antradieniais

Daugelis pirkėjų jau įpratę kas savaitę pasitikrinti, kokius naujus gerų kainų pasiūlymus siūlo prekybos tinklai. „Maxima“ kiekvieną antradienį skelbia savaitę galiojančių akcijų sąrašą, kurį patogu peržiūrėti popieriniame „Karštų kainų“ leidinyje, interneto svetainėje arba mobiliojoje „Maxima“ programėlėje. Taip pat antradieniais išskirtinių pasiūlymų sulaukia ir mobiliosios aplikacijos naudotojai.

Didysis apsipirkimas savaitgaliais tapęs jau įprasta rutina dažnuose namuose, tad būtent nuo ketvirtadienio iki sekmadienio galima rasti dar daugiau geros kainos pasiūlymų.

Sekite antiinfliacinę kampaniją „Kainų kaina“

Akcinių ir kitų geros kainos prekių pasirinkimas „Maximos“ parduotuvėse yra išplėstas su antiinfliacine kampanija „Kainų kaina“, kuri pradėta dar vasaros pabaigoje. Kiekvieną mėnesį yra sudaromos virš 200 prekių krepšelis, kuriame – kasdienio vartojimo maisto produktai ir kitos buities prekės už itin mažą kainą.

Nepamirškite aktualiausių „Mėnesio superžvaigždžių“

Kiekvieną mėnesį yra atrenkami išskirtiniai maisto produktai ir kitos prekės, kurie paskelbiami „Mėnesio superžvaigdėmis“. Jiems irgi taikomos ypač geros kainos.

Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį prekės atrinktos taip, kad šventėms ruoštis būtų dar lengviau, o kalėdinis stalas suspindėtų: nuolaidų siūloma kepinių priedams ir imbierinių sausainių tešlai, itališkam maskarponės sūriui, konservuotoms alyvuogėms, silkei ir kitoms pirkėjų itin pamėgtoms prekėms.

Prisijunkite prie lojalumo programos „Ačiū“

Tai yra Lietuvoje populiariausia lojalumo programa jau turinti daugiau nei 1,9 mln. narių, kurie sulaukia papildomų akcijų, specialių pasiūlymų bei kaupia „Maximos“ pinigus.

Šiemet „Maxima“ atnaujina visas senąsias „Ačiū“ lojalumo korteles ir keičia jas bekontaktėmis – tad pirkėjams yra dar patogiau bei greičiau pasinaudoti jų privalumais. Be to, supaprastintas ir prisijungimas prie lojalumo programos: kasoje tereikia padiktuoti savo vardą bei telefono numerį. Nariu tapsite per kelias akimirkas ir galėsite iškart pastebimai sumažinti savo kasdienes išlaidas.

Kiekvienas „Ačiū“ programos narys savo gimtadienio proga sulaukia ir asmeninio dėmesio – gauna 10 proc. nuolaidą vienam apsipirkimui, 30 proc. nuolaidą tortams, pyragams, pyragaičiams, plokštainiams, šakočiams, nealkoholiniam vynui, sidrui, alui ir kitų išskirtinių pasiūlymų.

Parsisiųskite mobiliąją „Maximos“ programėlę

Nemokama ir lengva įsidiegti programėlė ne tik suteikia visas tas pačias papildomas naudas kaip įprastinė plastikinė kortelė, tačiau padeda sutaupyti dar daugiau laiko ir pinigų. Kas savaitę programėlės naudotojai gali naudotis papildomais tik jiems suteikiamais pasiūlymais.

Šiuo metu vyksta žaidimas „Kalėdų Kalėdos“ ir kiekvieną dieną mobiliosios programėlės turėtojai gali gauti išskirtinius vienos-trijų dienų trukmės pasiūlymus konkrečioms prekėms ir nurodytoms prekių kategorijoms.

Be to, susiejus programėlę su mokėjimo kortele, už pirkinius galima patogiai atsiskaityti telefonu. Kasoje taip pat labiau apsimoka nuskenuoti QR kodą, o ne naudoti įprastą kortelę, kadangi tuomet perkant už daugiau kaip 30 eurų kaupiasi dvigubai daugiau „Maximos“ pinigų – 2 proc. nuo pirkinių sumos.

Stokite į specialius klubus ir sulaukite iki 50 proc. nuolaidų pagal savo pomėgius

Telefone patogu sekti ir specialių „Maximos“ klubų pasiūlymus ar prie jų prisijungti vos keliais paspaudimais. Iš viso prekybos tinklas „Maxima“ turi jau 8 klubus:

„Studentų“ klubo ilgalaikiai pasiūlymai keičiasi kas pusmetį;

„Mažylių“, „Ant grotelių“, „Žuvies mėgėjų“, „Sodo ir daržo“, „Augintinių“ klubų ilgalaikiai pasiūlymai galioja ištisus metus;

„Sūrių“ klubo ilgalaikiai pasiūlymai keičiasi kas ketvirtį;

Dalis klubų turi ir trumpalaikių papildomų pasiūlymų, kurie galioja 2 savaites, o „Sūrių“ ir „Skaitytojų“ – ir visą mėnesį.

Kiekvienas lojalumo programos narys gali pasirinkti 5 jam aktualiausius klubus ir naudotis ilgalaikėmis iki 50 proc. nuolaidomis prekių grupėms, o prekybos tinklo „Maxima“ partneriai dar prideda savo pasiūlymų ir žaidimų.

Išnaudokite vakaro nuolaidas

Siekiant pirkėjams kasdien pasiūlyti šviežiausių prekių asortimentą, tačiau kartu ir vengiant maisto švaistymo, daugelyje parduotuvių „Maxima“ skelbiamos vakarinės nuolaidas tinkamiems vartoti produktams.

Nuo 20 val. sveriamoms salotoms taikoma 30 proc., šviežiai mėsai – 15 proc. nuolaida. Likus 2 valandoms iki parduotuvės darbo pabaigos, nefasuotas bandeles galima įsigyti net su 50 proc. nuolaida.

Nepraleiskite specialių mugių ir produktų dienų

Pirkėjų ypač laukiamos yra tradicija tapusios specialios visose „Maximos“ parduotuvėse reguliariai rengiamos mugės ir tam tikrų produktų dienos. Pavasario ir rudens pradžioje rengiamos Švaros mugės, kurios padeda susitvarkyti be menkiausių rūpesčių.

Dukart per metus vyksta Grožio mugės, kai kosmetikos, higienos, kūno priežiūros reikmenų iš daugiau nei tūkstančio prekių katalogo galima įsigyti iki 50 proc. pigiau.

Reguliariai pirkėjus džiugina ir daugiau teminių akcijų, kurių metu ypač patrauklūs pasiūlymai paruošti pagal prekių kategorijas: pavyzdžiui, Pasaulio skonių dienų metu galima pigiau pasilepinti Azijos, Amerikos ir kitų regionų delikatesais, o per Gyvūnų dienas įsigyti prekių augintiniams žemesnėmis kainomis, rašoma pranešime spaudai.