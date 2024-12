Šiandien pavalgę prie stalo padarykite 1 veiksmą: sveikata jums padėkos

Daugelis žino, ką reiškia nemaloni persivalgymo būsena, kuomet suvalgius per didelį maisto kiekį pasireiškia nemalonūs simptomai, tokie kaip sunkumo jausmas ar netgi pykinimas.

Be nemalonių simptomų sukėlimo, ši būsena gali ir smarkiai sugadinti šventinę nuotaiką, dėl to „Eurovaistinės“ vaistinių tinklo vaistininkė Elvyra Ramaškienė papasakojo, kuo pasireiškia persivalgymas ir kaip to išvengti.

Persivalgymo sukelti simptomai

Pradėjus kalbėtis apie persivalgymą, specialistė pasakojo, kad tai – būsena, kuomet žmogus suvartoja daugiau maisto, negu reikia jo organizmui.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jos, problema tame, kad šią būseną lydi ne vienas nemalonus simptomas, dėl to kai kurie visuomet stengiasi neprikrauti pilnos savo lėkštės.

REKLAMA

Pasak specialistės, persivalgius dažniausiai žmonės susiduria su keliais simptomais:

sunkumu pilve;

pykinimu;

virškinimo sutrikimais;

mieguistumu.

„Dažnai tai atsitinka, kai valgoma labai greitai, neatsižvelgiant į sotumo jausmą“, – pasakojo E. Ramaškienė.

Taip pat vaistininkė kalbėjo, kad su persivalgymu per šventes dažniausiai susiduriama dėl to, kad stalai yra nukrauti valgiais.

Ko gero, ne vienas iš namų šeimininkų yra išgirdęs prašymą bent jau paragauti kiekvieno iš patiekalų, o visa tai lydi persivalgymo link.

REKLAMA

REKLAMA

„Ypatingai, jei per šventes lankome keletą šeimų, susėdimas prie vaišių stalo neretai tampa ir bendravimo dalimi.

Taip pat daugeliui žmonių šventinis laikotarpis gali būti lydimas streso ir skubėjimo, todėl kartais maistas jiems tampa nusiraminimo būdu, dėl ko suvalgoma daugiau nei reikia“, – paaiškino ji.

Persivalgymo grėsmės

Pokalbio metu gvildenant persivalgymo grėsmių aspektą, E. Ramaškienė tikino, kad vienos dienos persivalgymas, iš esmės, nieko blogo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visgi, nemalonius simptomus jis gali sukelti. Dėl to, pasak jos, vertėtų atidžiau rinktis, kiek ir ko valgoma.

„Jis gali sukelti tokius simptomus kaip virškinimo sutrikimai, mieguistumas, energijos trūkumas bei padidėjęs cukraus kiekis kraujyje“, – kalbėjo specialistė

Ne paslaptis, kad šventiniu periodu neretai yra persivalgoma ne tik vienos dienos metu. Dažniausiai valgiu nukrauti stalai būna kelias dienas.

REKLAMA

Dėl to E. Ramaškienė įvardijo ir kelių dienų iš eilės persivalgymo rizikas, pabrėždama, kad tuomet sutrikimai yra sunkesni.

„Persivalgydami keletą dienų iš eilės, taip apkrauname savo skrandį ir žarnyną, dėl ko atsiranda sunkesni virškinimo sutrikimai, vidurių užkietėjimas.

Taip pat ilgalaikis persivalgymas gali paveikti gliukozės apykaitą, padidinti kraujospūdį bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką“, – sakė pašnekovė.

REKLAMA

Kaip išvengti persivalgymo?

Paklausta apie tai, kaip apskritai išvengti persivalgymo būsenos, specialistė pateikė kelis patarimus, kurie gali padėti sukontroliuoti į organizmą patenkančio maisto kiekį.

Visų pirma, E. Ramaškienė skatino valgyti iš lėto ir neskubėti. Anot jos, sotumo jausmas neretai pasireiškia šiek tiek vėliau, o ne iškart pavalgius.

„Taip pat ragaukite maistą mažesnėmis porcijomis ir pabandykite įsiklausyti į savo kūną, t. y., valgykite tada, kai iš tikrųjų kyla noras, o ne dėl to, kad „taip reikia“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ir, žinoma, įtraukite į maisto racioną daugiau daržovių, vaisių ir liesesnių baltymų“, – sakė vaistininkė.

Visgi, tiems, kurie laiku nespėjo sustoti valgyti ir susidūrė su persivalgymu, vaistininkė taip pat turėjo rekomendacijų.

Pirmiausia, ji ragino mažais gurkšneliais gerti vandenį tam, kad pamažu būtų skatinamas virškinimo sistemos veikimas. Jeigu norima – galima gerti ir imbiero arbatą su citrina.

REKLAMA

„Taip pat tą pačią dieną skirkite laiko lėtam pasivaikščiojimui, bet jokiu būdu neužsiimkite intensyvia mankšta ar treniruote.

Kitą dieną po persivalgymo rinkitės lengvesnį maistą, pavyzdžiui, šviežias daržoves ar sriubas. Venkite riebių, keptų ir daug cukrų turinčių maisto produktų“, – baigė pokalbį ji.