Šiandien Lietuvoje – ypatingai jautri diena: apie ją žino ne visi

Neišnešioti naujagimiai – tai kūdikiai, gimstantys nuo 22 iki 37 savaičių amžiaus. Kuo mažesnio svorio gimsta naujagimis, tuo didesnės jam reikia pagalbos. Kai kurie iš jų nemoka savarankiškai žįsti ir net kvėpuoti, o kūnas nepalaiko tinkamos temperatūros.

Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena

Pasaulyje vienas iš 10 kūdikių gimsta per anksti. Tokių naujagimių pasaulyje per metus gimsta apie 13 milijonų, o daugiau kaip milijonas jų neišgyvena. Lietuvoje apytikriai 6 iš 1000 gimstančių kūdikių yra neišnešioti.

Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į neišnešiotų kūdikių daugėjimo problemą. Visuomenė skatinama prisidėti prie pagalbos neišnešiotukams – dovanoti megztas vilnones kojinytes, apklotėlius.

2009 m. lapkričio 17 d. pasaulyje buvo paminėta pirmoji „Pasaulinė neišnešioto naujagimio sąmoningumo diena“, o 2013 m. šią dieną minėjo jau 60 pasaulio šalių, taip skleisdamos žinią apie anksčiau laiko gimusį naujagimį, priešlaikinio gimdymo priežastis, problemas ir pavojus.

2011 m. lapkričio 17 d. neišnešiotų naujagimių organizacija „March of dimes“ pirmoji pasaulyje purpurine spalva (organizacijos spalva) apšvietė dangoraižį Empire State Building, esantį Niujorke.

Apšviesdami pastatą, jie norėjo parodyti savo rūpestį dėl didėjančio priešlaikinio gimdymo skaičiaus. Juk beveik pusė milijono naujagimių gimsta per anksti JAV.

2012 m. prie idėjos garsius pastatus apšviesti purpurine spalva prisijungė Turkija (Stambulas, Third Bosphorus Bridge), Airija (Dublinas, Lord Mayor’s Residence), Kanada (Torontas, CNN Tower ir The Peace Bride), Italija (Sicilija bei Bolonija, TWIN towers), Puerto Rikas (Hospital Auxilio Mutuo), Norvegija (Trondheimas, Rockheim), Lenkija, Makedonija ir, be abejonės, 2015 m. – Lietuva (Vilnius, Vyriausybės rūmai, Lietuvos energija pastatas, Žvėryno tiltas; Klaipėda – savivaldybės langai; Ukmergė – Dainuojantis ąžuolas ir kt.).

2016 m. – prie akcijos prisijungė ir purpurine spalva savivaldybes apšvietė Marijampolės bei Pasvalio miestai, iniciatyvą paminėjo Palanga ir Birštonas.