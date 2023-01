Ši vyro savybė žavi Eriką Vitulskienę: pakanka 1 žodžio

Simonas Urbonas, tėtis, tinklaidės „Tėvai paprastai“ vedėjas, kalbina dviejų berniukų mamą, verslininkę, vyro vadybininkę Eriką Vitulskienę ir psichologę Aušrą Ševčenko įdomia, aktualia tema, kuria iš tiesų kalbama per mažai arba per mažai mes, tėvai, esame susirūpinę: kaip tie IT ekranai?

Kiek duoda žalos, kiek – naudos, ir kaip apskritai mums sekasi gyventi šiuose – ekranų – laikuose?

Mama praneša, kai laikas prie planšetės baigiasi

Simonui Urbonui pasiskundus, kad kai duoda planšetę, jis – geriausias tėtis, tačiau kai ateina numatyto laiko pabaiga, jis – blogiausias tėtis, Erika akcentavo, kad taiko itin „veikiančią“ taisyklę:

„Vaikai, liko 15 / 10 / 5 minutės, ir jei garsas eis toliau, planšečių rytoj nebus išvis.“

Erika sako, kad svarbiausia – laikytis žodžio: „Aš pasakiau, aš pažadėjau, aš padarysiu.“

Erika – griežta: vyras turi laikytis žodžio

Erika sako, kad Merūnas, deja, nėra toks disciplinuotas, jis – jautrus, geraširdis ir tai ją, kaip žmoną, itin žavi.

Tiesa, vyras pakankamai nuolaidus tampa tada, kai reikia riboti vaikams ekranų laikus: tada jau prasideda nesutarimai. „Na, gerai, na, gali dar dešimt minučių.“

Erika sako, kad stengiasi įdiegti Merūnui, kad ir šis laikytųsi savo žodžio: „Tu esi pavyzdys vyro, o vyras yra tiek kietas, kiek jo „pažadu“.“

„Jei vyras pasakė „pažadu“, – akcentuoja Erika, – aš visada su juo jausiuosi saugi ir eisiu į karą su juo, bet jei „mykia“, tada – ne, aš nei darbuotojų tokių nenoriu, nei žmonių tokių aplinkui save.“

Anot Erikos, labai retai reikia sakyti „pažadu“, nes tu turi labai gerai pasvert.

„Tėvai paprastai“ – tai „Tėvų darželio“ ir tv3.lt rengiama tinklalaidė, kurioje Simonas Urbonas kartu su specialistais kalbina žinomus Lietuvos tėvus be ribų, be užuolankų, atvirai ir paprastai apie viską – vaikus, šeimos problemas, psichologiją, ligas, santykius ir tiesiog gyvenimą.

Tinklalaidę rasite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę galite žiūrėti Tėvų darželio YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbame apie:

00:00 – pradžia

00:15 – pašnekovių ir temos pristatymas

01:22 – vaikystė ir pirmasis ekranas

04:01 – kada duoti vaikui ekraną ir kiek leisti naudotis

11:45 – taisyklės ir ribojimai šeimoje

16:55 – pasekmės vaikui, jei ekranas neribojamas

23:47 – vienodas auklėjimas, bet vaikai – skirtingi

28:28 – pasekmės vaikui ir paskatinimas

30:35 – vaikai nesidžiaugia ir nevertina daiktų

33:49 – mamos klausimas: kaip atimti ekraną iš vaiko

36:36 – detoksikacija nuo ekranų

40:30 – ekrano pavojus: patyčios

45:17 – visiškai priklausomas vaikas