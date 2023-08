Šį vaisių vadina aukso gysla širdžiai: ragina valgyti dažniau

Ir tai tik keletas kaktusinių figų privalumų, atskleidžia „Iki“ daržovių ir vaisiaus skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė. Dar dygliuotaja kriauše ar opuncija vadinamą vaisių vertino jau actekai, o dabar su patrauklios kainos kaktusinėmis figomis susipažįsta ir lietuviai.

Opuncijų gimtinė – Meksika. Šios rūšies kaktusai yra valgomi, o dar actekai jį naudojo natūralioje medicinoje, garbino ir laikė šventu. Šiuo metu iki 5 metrų aukščio užaugantis augalas auginama beveik visame pasaulyje, šilto klimato šalyse. Vertingiausia kaktuso dalis yra jo geltoni, oranžiniai ar net raudoni vaisiai.

„Kaktusinės figos yra tikras vertingų medžiagų šaltinis, tad nusprendėme jų pasiūlyti ir lietuviams. Juolab, kad pirkėjai yra pamėgę egzotinius vaisius – noriai perkamos figos, pasiflorai, granatai, dumplainiai ar tamarindai.

REKLAMA

REKLAMA

O tokie anksčiau egzotiniais vadinti vaisiai kaip mangai ar kiviai jau yra tapę įprastu kasdieniu pasirinkimu. Būtent su kivių skoniu kartais būna palyginamos ir parduotuvių lentynose jau laukiančios pirkėjų kaktusinės figos – jos gaivios ir saldžios, todėl tikrai atras savo gerbėjų“, – sako Vaida Budrienė, minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė.

REKLAMA

Naudingos širdžiai, imunitetui ir nervų sistemai

Kodėl verta įtraukti šių vaisių į savo racioną? Ne be reikalo jie vadinami supermaistu, mat stiprina organizmą įvairiais aspektais.

„Visų pirma, kaktusinėse figose yra daug vitamino C – vieno stipriausių antioksidantų. Dėl to jų vartojimas stiprina imunitetą ir skatina imuninę sistemą kovoti su infekcijomis. Vitaminas C apsaugo organizmą ir nuo laisvųjų radikalų, kurie sukelia ląstelių pažeidimus ir senėjimą, taip pat stiprina kraujagyslių sieneles“, – sako J. Sabaitienė.

REKLAMA

REKLAMA

Savo ruožtu opuncijų vaisiuose esantis kalis mažina kraujospūdį, o geležis saugo nuo mažakraujystės. Itin vertingos širdies ligų profilaktikai yra ir tirpiosios skaidulos, kurios reguliuoja cholesterolio kiekį kraujyje, saugo nuo aterosklerozės ir kitų pavojingų ligų. Be to, skaidulos gerina žarnyno veiklą, apsaugo nuo vidurių užkietėjimo ir greitina medžiagų apykaitą. Jos taip pat suteikia ilgesnį sotumo jausmą po valgio, o tai labai naudinga lieknėjant.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šiuose vaisiuose taip pat yra vitamino A, kuris padeda regėjimui, gerina odos išvaizdą ir būklę, stiprina imunitetą ir net padeda saugotis nuo vėžio. O kaktusinėse figose slypintys B grupės vitaminai atsakingi už tinkamą nervų sistemos veiklą – jie stimuliuoja smegenis, gerina atmintį ir koncentraciją, palengvina užmigimą, padeda kovoti su stresu ir nuovargiu. Vaisiuose taip pat yra kalcio ir fosforo, kurie svarbūs norint džiaugtis gera kaulų ir dantų būkle“, – pasakoja J. Sabaitienė.

REKLAMA

Kaip jas valgyti? Tereikės nulupti

Kaktusinės figos – saldžios ir gaivios, kai kam jų poskonis net primena kramtomąją gumą. Priklausomai nuo išnokimo jų saldumas gali būti nuo lengvo iki kone sirupinio, lyg įprastų figų.

„Šie vaisiai gali būti valgomi žali, tačiau prieš tai reikia juos nulupti. Tą padaryti visai paprasta, tik reikia pasisaugoti ant žievės esančių spyglių, kurių vienas kitas gali būti likęs, taip pat šerelių. Jeigu kaktusines figas perkate prekybos centre, jie jau būna pašalinti. Tuomet tereikia nupjauti abu vaisiaus galus, ir vaisius išsineria kaip iš kojinės“, – pranešime spaudai sako J. Sabaitienė.

Kai žievelė jau nulupta, opuncijos vaisių pjaustykite griežinėliais ir valgykite. Jis turi mažas kietas sėkleles, kurias gal sunku bus perkąsti, tačiau jos saugios – jas galima nuryti. Arba, jeigu nepatinka, išspjauti. Taip pat galite panaudoti sulčiaspaudę ir išspausti vaisiaus sultis, o sėklas nukošti.