Šį testą teisingai išsprendžia tik 17 proc. žmonių: ar jums pavyks?

Manoma, kad kognityvinės refleksijos testas (KRT) yra trumpiausias pasaulyje IQ testas, kurio metu reikia atsakyti tik į tris klausimus. Tačiau jie yra gana keblūs ir tik 17% žmonių sugeba į juos atsakyti teisingai.

Kaip ir daugelyje galvosūkių, manoma, kad patys atsakymai yra lengvi, tačiau norint rasti teisingą sprendimą, reikia pakeisti savo mąstymą, rašo mirror.co.uk.

Iš pradžių sudėtingas testas buvo sukurtas kaip dalis mokslinio tyrimo, kurį 2005 m. paskelbė Masačiusetso technologijos instituto profesorius Shane′as Frederickas, ir jis neseniai vėl pasirodė internete, nes žmonės nekantrauja pabandyti jį įveikti.

Teste dalyvavo daugiau nei 3000 įvairaus išsilavinimo žmonių, tačiau net ir baigusiems aukšto lygio Amerikos universitetus, tokius kaip Jeilis ir Harvardas, sunkiai sekėsi rasti teisingą sprendimą.

Pasak profesoriaus S. Fredericko, trys kognityvinio refleksijos testo užduotys yra lengvos ta prasme, kad jų sprendimas lengvai suprantamas, kai jį paaiškina, tačiau norint gauti teisingą atsakymą dažnai reikia „nuslopinti“ klaidingą, kuris impulsyviai šauna į galvą.

Taigi kodėl gi nepabandžius ir neįsitikinus, ar galite oficialiai vadintis genijumi? Klausimai ir atsakymai pateikiami žemiau.

Kognityvinės refleksijos testo klausimai:

1. Beisbolo lazda ir kamuoliukas iš viso kainuoja 1,10 USD. Beisbolo lazda kainuoja 1 USD daugiau nei kamuoliukas. Kiek kainuoja kamuoliukas?

2. Jei penki aparatai sukuria penkis prietaisus per penkias minutes, kiek laiko užtruktų 100 aparatų pagaminti 100 prietaisų?

3. Ežere yra lelijų žiedų lopinėlis. Kiekvieną dieną lopinėlis padvigubėja. Jei prireiktų 48 dienų, kad lopinėlis uždengtų visą ežerą, kiek laiko užtruktų lopinėliui uždengti pusę ežero?

Kognityvinės refleksijos testo atsakymai:

Pateikiame dažniausiai pasitaikančius atsakymus, tačiau jie iš tikrųjų yra neteisingi:

1. 10 centų

2. 100 minučių

3. 24 dienas

„Kiekvienas, kuris bent akimirką apie tai susimąsto, supras, kad skirtumas tarp 1 USD ir 10 centų yra tik 90 centų, o ne 1 USD, kaip sakoma uždavinyje, – sakė profesorius S. Frederickas. – Šiuo atveju klaidos pastebėjimas prilygsta uždavinio sprendimui, nes beveik visi, kurie neatsako „10 centų“, iš tikrųjų pateikia teisingą atsakymą.

Štai teisingi atsakymai:

1. 5 centus.

2. 5 minutes.

3. 47 dienas.

Jei vis dar sunkiai suprantate, kaip rasti teisingus atsakymus, nesijaudinkite, jūs ne vieni. Preshas Talwalkaras, knygos „The Hoy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking“ autorius, savo tinklaraštyje „Mind Your Decisions“ paaiškino, kaip išsiaiškinti kiekvieną atsakymą.

1. Tarkime, kad kamuoliukas kainuoja X. Tada beisbolo lazda kainuoja 1 USD daugiau, taigi jo kaina yra X + 1. Taigi turime: lazda + kamuoliukas = X + (X + 1) = 1,1, nes kartu jie kainuoja 1,10 USD. Tai reiškia, kad 2X + 1 = 1,1, tada 2X = 0,1, taigi X = 0,05. Tai reiškia, kad kamuoliukas kainuoja penkis centus, o lazda – 1,05 USD.

2. Jei penki aparatai pagamina penkis prietaisus per penkias minutes, tai vienam aparatui prireikia penkių minučių vienam prietaisui pagaminti (kiekvienas aparatas prietaisą pagamina per penkias minutes). Jei kartu dirba 100 aparatų, kiekvienas jų gali sprietaisą pagaminti per penkias minutes. Taigi per penkias minutes bus pagaminta 100 prietaisų.

3. Kiekvieną dieną lelijų lopinėlis padvigubėja. Taigi, jei visą ežerą lelijos uždengtų per 48 dienas, prieš tai dieną būtų uždengta pusė ežero. Taigi 47-ą dieną lopinėlis bus uždengęs pusę ežero.