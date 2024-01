Šį pieno produktą astronautai skraidinosi net į kosmosą: verta įtraukti į mitybą

Gydytoja dietologė papasakojo, kodėl jogurtas yra svarbus žmogaus organizmui.

Žarnyno mikrobiotos pagalbininkas

Gydytoja dietologė Edita Gavelienė pasakoja, kad jogurtas, gaminamas rauginant pieną su naudingosiomis bakterijomis, yra universalus ir maistingas produktas, turintis daug sveikatai palankių savybių.

„Šis fermentacijos procesas ne tik suteikia jogurtui kreminę tekstūrą bei švelnų skonį, bet ir probiotinių medžiagų, t. y. gyvų mikroorganizmų, kurių vartojant pakankamą kiekį gaunama sveikatai palankių medžiagų. Jogurto sudėtyje esantys probiotikai prisideda prie sveikos žarnyno mikrobiotos, gerina virškinimo sistemos sveikatą ir stiprina imuninę sistemą“, – pabrėžia E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė priduria, kad be probiotikų, jogurtas yra puikus pagrindinių maistinių medžiagų šaltinis: „Jame gausu aukštos kokybės baltymų, kurie yra labai svarbūs raumenims palaikyti ir atkurti. Be to, randama ir daug kalcio, fosforo bei B grupės vitaminų, būtinų kaulų sveikatai, energijos apykaitai ir bendrai gerai savijautai. Dėl probiotikų ir šių pagrindinių maistinių medžiagų jogurtas yra išties vertingas sveikatai palankios mitybos priedas.“

Palengvinimas laktozės netoleruojantiems

Prekybos tinklo „Rimi“ pranešime spaudai rašoma, kad E. Gavelienė pažymi, kad jogurto neturėtų bijoti tie, kurie netoleruoja laktozės, mat fermentacijos proceso metu didžioji dalis laktozės suskaidoma, todėl ji tampa lengviau virškinama.

„Be to, dėl jogurto universalumo jį patogu naudoti įvairiems kulinariniams patiekalams. Jogurtas suteikia galimybę pagerinti patiekalų maistinę vertę ir bendrą sveikatą, nesvarbu, ar jis vartojamas vienas, ar maišomas į kokteilius, ar naudojamas kaip padažų pagrindas. Tiesa, norint išvengti pridėtinio cukraus ir padidinti jogurto naudą sveikatai, būtina rinktis nesaldintą jogurtą“, – perspėja gydytoja dietologė.

Pieniški desertai turėtų būti skanaujami 1–2 kartus per savaitę

Kai gerdami kavą ar arbatą užsimanome ko nors saldaus, taip ir norisi iš šaldytuvo išsiimti pienišką desertą: vis dėlto, viskam turėtų būti saikas – gydytoja dietologė Edita Gavelienė desertus pataria valgyti ne dažniau kartą ar du per savaitę.

„Renkantis jogurtinius desertus svarbu atkreipti dėmesį, kad juose būtų kuo mažiau pridėtinių komponentų ir kuo daugiau natūralių produktų. Bendrai galioja ta pati taisyklė: kuo sudėtinių dalių sąrašas pakuotės eilutėje trumpesnis, tuo produktas palankesnis sveikatai. Įprastai ženklinimo eilutėje pradedama vardinti produktus nuo to, kurio kiekis gaminyje yra didžiausias“, – primena gydytoja dietologė.

Pasilepinkite kvapniu jogurto pyragu, kurio receptas atkeliavo tiesiai iš gardžiausių kepinių sostinės – Prancūzijos.

Prancūziškas jogurto pyragas

Pyragui reikės:

150 g universalių miltų;

10 g kepimo miltelių;

200 g cukraus;

1 vnt. citrinos tarkuotos žievelės;

120 g jogurto;

3 vnt. kiaušinių;

1,5 ml vanilės ekstrakto;

120 ml bekvapio aliejaus (rapsų, vynuogių sėklų);

Žiupsnelio druskos.

Gaminimo eiga:

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros. Dideliame dubenyje sumaišykite cukrų ir citrinos žievelę, pirštais įtrinkite žievelę į cukrų, kol cukrus taps drėgnas ir kvapnus. Įmuškite kiaušinius ir plakite, kol masė taps šviesiai geltona. Supilkite jogurtą ir vanilės ekstraktą ir plakite, kol viskas susijungs. Paskui suberkite miltus, kepimo miltelius ir druską; plakite, kol tešla taps vientisa. Mentele įmaišykite aliejų į tešlą; kai baigsite, pyrago tešla atrodys blizganti. Supilkite tešlą į riebalais išteptą kepimo formą ir kepkite pyragą maždaug 40-50 minučių, kol į pyrago centrą ištrauktas dantų krapštukas bus švarus. Prieš patiekdami iškepusį pyragą leiskite jam atvėsti.

Skanaus!