Ši moteris turi tobuliausią figūrą pasaulyje: pamatykite, kaip ji atrodo

Teksaso universiteto atlikto tyrimo duomenimis, Kelly Brook turi „tobulą figūrą“, vertinant pagal tam tikrus skaičiavimus.

Analitikai jau seniai ieškojo tobulos moters kūno figūros. Jie nustatė, kad visuotinai laikomas tobulos figūros dydis 90-60-90 – iš tikrųjų nėra tobulas. Po daugybės atliktų skaičiavimų ir užklausų mokslininkai nustatė, kad idealus moters figūros dydis yra 96-61-89.

Kelly Brook – tobulos figūros savininkė

Galbūt dabar galvojate, kaip atrodo tokio figūros dydžio moteris. Taigi, šiuo atžvilgiu, Kelly Brook yra puikus pavyzdys. Net nėra ką svartyti, ji atrodo pribloškiančiai ir nuostabiai. Kelly Brook yra 44-erių metų modelis, ji gyvena Anglijoje, rašoma postoast.com.

Kelly yra labai populiari Jungtinėse Valstijose dėl savo personažo NBC komedijoje „One Big Happy“. Ji taip pat vaidino tokiuose filmuose kaip „Išgyvenimo sala“ ir „Piranija 3D“. Ji taip pat ne vienam yra stiliaus ir mados ikona.

Be abejo, kai kurie žmonės mano, kad kūno tobulumas yra ne kas kita, o visuomenės sukurtas įvaizdis. Tačiau mokslininkai teigia įrodę, kad egzistuoja standartinis tobulo kūno matas.

Tyrimas buvo atliktas atsižvelgiant į daugelį dalykų, pavyzdžiui, į reprodukcijos galimybes. Tyrėjų grupė praneša: „Ši moteris yra visiškai natūrali ir moksliškai tobula.“

Reaguodami į tokį įvertinimą, „Curacao Chronicle“ mados redaktoriai rašė: „Teksaso universiteto mokslininkų išvada nustebino visuomenę, nes nors žinoma, kad grožis ir tobulumas yra visiškai kultūrinės ir neabejotinai savavališkos sąvokos, mados parametrai, reklamos ir televizijos modelių spaudimas visada rodė visiškai kitokią tobulumo sampratą.

Be to, ši samprata paskatino moteris blogai jaustis ir net susirgti valgymo sutrikimais, ieškant to nepasiekiamo ir nesveiko idealo. O jis yra visai kitoks, nei įsivaizduota daug metų.“