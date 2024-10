Ši moteris turi gražiausią šypseną pasaulyje: štai kaip ji atrodo

Mokslas sako, kad graži šypsena gali būti išmatuota pagal aukso pjūvį – matematinį santykį, kuris randamas gamtoje ir mene (maždaug 1,618). Ši koncepcija taikoma ir veido proporcijoms, o tai reiškia, kad tam tikri veido bruožai gali padaryti šypseną estetiškesnę.

Ši moteris turi gražiausią šypseną pasaulyje

Be to, atlikti tyrimai, įskaitant straipsnį „Journal of Dental Clinics of North America“, rodo, kad dantų dydis, forma, spalva, kreivumas ir bendras burnos dydis gali turėti įtakos šypsenos patrauklumui, rašo beseenhub.com.

Remiantis moksliniais vertinimais, naujienų svetainė „Manchester TV“ pateikė sąrašą žvaigždžių, turinčių gražiausias šypsenas. Štai penkios iš jų:

Ellen Pompeo

Veteranė aktorė, gerai žinoma iš televizijos dramų „Įstatymas ir tvarka“ ir „Grei anatomija“. Jos šypsena turi aukso pjūvio koeficientą – 53,93 %, o dantų liudininkų balas siekia 87,75 proc. Tai pelnė jai pirmąją vietą šiame sąraše.

Gal Gadot

Izraelio aktorė ir modelis, išgarsėjusi po „Mis Izraelis“ konkurso 2004 m. „Stebuklingosios moters“ žvaigždės aukso santykis yra 45,10 proc., o dantų blizgesys – 92,89 proc. Jos šypsena gali nušviesti bet kurį kambarį.

Melissa McCarthy

Amerikiečių aktorė, scenaristė ir prodiuserė, žinoma iš „Bridesmaids“. Ji gavo 59,08 proc, balų už aukso pjūvio santykį ir 85,75 proc. už dantų baltumą.

Scarlett Johansson

Holivudo numylėtinė, kurios aukso santykis yra 62,43 proc., o dantų baltumas – 80,43 proc. Jos šypsena gali būti viena iš priežasčių, kodėl ji tapo geriausiai apmokama pasaulio aktore 2018 ir 2019 metais.

Elizabeth Moss

Apdovanojimus pelniusi aktorė, gavusi 47,51 proc. balų už aukso santykį ir 87,88 proc. už dantų baltumą.