Ši mergina 2 metus neplovė galvos: manė, kad plaukai išsivalo patys

Iiris Heikkinen (24) iš Inari miesto Suomijoje buvo viena iš vadinamojo „No Poo“ metodo, populiaraus sveikos gyvensenos tinklaraštininkų tarpe, atstovių. Šio metodo besilaikantieji nebenaudojo šampūno ir kondicionieriaus, nes manė, kad plaukai gali valytis savaime, natūralių aliejų pagalba, rašoma dailymail.co.uk.

Nustojo niežėti galvos odą

Iiris visuomet skundėsi niežinčia galvos oda – ji eksperimentavo su obuolių actu ir valgomąja soda, bandydama iš savo banguotų, natūraliai šviesių plaukų pašalinti nešvarumus ir riebalus.

Tačiau išbandžiusi metodą Iiris nebenaudojo nieko, tik vandenį – ir lašelį kokosų aliejaus kartą per kelis mėnesius. Ji sakė, kad prie įprastinių priemonių tikrai nebegrįš. Ji paaiškino: „Anksčiau plaudavau galvą kas kelias dienas ir plaukai būdavo beveik per švarūs. Dėl to mano galvos oda buvo labai sausa ir niežėjo.

Tačiau vos po kelių savaičių su „No Poo“ metodu niežėjimas liovėsi. Iš pat pradžių mano plaukai kurį laiką atrodė riebaluoti, bet aš nepasidaviau ir greitai viskas susitvarkė.

Dabar mane pamatę žmonės niekaip neatspėtų, kad nenaudoju šampūno. Kai jiems tai pasakau, visi būna labai nustebę ir sako, kad mano plaukai atrodo labai sveiki ir švarūs.“

Aplinkosaugos klausimais besidominti mergina, tuo metu studijavusi pradinio lavinimo magistrą, paaiškino, kad anksčiau ji galvą plaudavo kas kelias dienas, ekologišku šampūnu ir kondicionieriumi.

Ji tąkart sakė: „Visada domėjausi aplinkosaugos klausimais, todėl pradėjau naudoti ekologišką kosmetiką, studijuodama universitete – tuomet gyvenau dideliame mieste ir pasirinkimo buvo daugiau.

Esu įsitikinusi, kad daug geriau naudoti ekologiškas priemones. Tai geriau aplinkai, ne taip žalinga, nes priemonės nėra išbandomos su gyvūnais ir tai taip pat sveikiau, nes žinai, kad naudoji natūralius ingredientus ir ant plaukų ir odos nededi jokių stiprių chemikalų.“

Tačiau Iiris galvos oda ir toliau smarkiai niežėjo ir ji buvo įsitikinusi, kad taip yra todėl, kad šampūnas nuo jos galvos odos pašalina natūralius aliejus.

Todėl ji ėmė ieškoti alternatyvų. Ji tęsė: „Internete ieškojau, kaip plauti galvą be šampūno ir galiausiai vienoje feisbuko grupėje aptikau „No Poo“ metodą. Ten visi keitėsi patarimais ir rekomendacijomis, todėl pasiskaičiau kitų žmonių patirčių. Daugelis siūlė vietoj šampūno naudoti obuolių actą arba valgomąją sodą.“

2017 metų rudenį Iiris visam laikui atsikratė šampūno ir kondicionieriaus ir tapo visaverte „No Poo“ metodo sekėja.

Kaip veikia šis metodas?

Šio metodo sekėjų pagrindinė mintis yra ta, kad naudojame pernelyg daug chemikalų, o kai kurie iš jų gali būti žalingi, kaip teigia pelno nesiekianti organizacija „Environmental Working Group“, sudariusi duomenų bazę, kurioje vartotojai gali pasitikrinti savo naudojamos kosmetikos ingredientus. Chemikalai užkerta kelią plaukams valytis savaime.

Iš pradžių Iiris laikėsi kitų „No Poo“ metodo sekėjų rekomendacijų, riebalams sugerti naudojo valgomąją sodą ir obuolių actą, kaip natūralų kondicionierių. Tačiau jos galvos oda vis tiek niežėjo, todėl netrukus ji atsisakė bet kokių priemonių.

„Kelias savaites mano plaukai atrodė riebaluoti“ – tada pripažino ji. – „Bet tuo pačiu metu gulėjau ligoninėje, dėl tam tikrų sveikatos problemų man buvo atlikta operacija, todėl tuo metu plaukų išvaizda man visai nerūpėjo.

Man niekada nekilo pagunda išsiplauti galvą. Neatsimenu, kiek tiksliai laiko truko riebaluotų plaukų fazė, bet kai atsigavau po operacijos ir sausio mėnesį grįžau į įprastą gyvenimą, mano plaukai atrodė normaliai.“

Po to Iiris galvą paprasčiausiai plaudavo vandeniu besimaudydama duše ir tik retkarčiais naudodavo lašelį kokosų aliejaus ar truputį nimbamedžio lapų – senojoje Indijos medicinoje naudojamos žolelės – miltelių, kad plaukus šiek tiek kondicionuotų, jei pasirodydavo pleiskanų, arba talko miltelius, formuodama šukuoseną, kai norėdavo, kad jie atrodytų puresni.

Nors jos garbanos ir taip atrodė puikiai, nes ji labai retai naudodavo plaukų džiovintuvą ar tiesintuvą, ji pastebėjo, kad nuo tada, kai ji nustojo naudoti šampūną, plaukai atrodė storesni ir labiau bangavosi.

Įdomu, kad truputį pasikeitė ir jos plaukų spalva – plaukai įgavo dar natūralesnę, šviesią spalvą.

Sulaukė neįprasto klausimo

Kadangi daugelis jos draugų taip pat domėjosi aplinkosauga, dėl savo sprendimo atsikratyti plaukų priežiūros priemonių ji nesusilaukdavo daug kritikos, tačiau atsiminė, kad vieną kartą vienas draugas paklausė, ar jos plaukai skleidžia blogą kvapą.

„Tai – didelis nesusipratimas.“ – tuo metu sakė ji. – „Žinoma, man pačiai labai sudėtinga užuosti savo plaukų kvapą, bet man atrodo, kad jų kvapas yra visiškai neutralus ir tikrai dėl to niekada nesusilaukiau jokių komentarų. Mane pamatę niekaip neatspėtumėte, kad nenaudoju šampūno.“

Ji pridūrė: „Kai žmonės apie tai sužino, jie būna labai nustebę, o tai įrodo, kad labai nesudėtinga ir be šių priemonių palaikyti higieną. Dažnai girdžiu, kad mano plaukai atrodo geriau, nei tada, kai naudojau šampūną.“

Vienintelis atvejis, kai Iiris galvą plautis būdavo kiek sunkiau – po saunos, kuri yra labai svarbi suomių kultūros dalis.

Ji tąkart sakė: „Gyvenu Suomijoje, mes dažnai einame į sauną, todėl akivaizdu, kad prakaituojame. Po saunos vis tiek naudoju tik vandenį, bet kartais, kad plaukai vėl atrodytų normaliai, galvą prireikia išsiplauti kelis kartus.

Man labai patinka „No Poo“ metodas, bet suprantu, kad kiekvieno plaukai ir gyvenimo būdas skiriasi, todėl negaliu pasakyti, kad šis metodas tiks kiekvienam.

Pavyzdžiui, jei daug sportuojate ir prakaituojate, galbūt jums naudoti tik vandenį nebus gera mintis. Tačiau mano atvejis ne toks – aš nesu iš tų, kurie kasdien eina į sporto klubą.“

Liaupsindama gyvenimą be plaukų priežiūros priemonių, Iiris sakė, kad mažai tikėtina, kad ji kada nors vėl pradės naudoti šampūną.

Ji užbaigė: „Mano gyvenimas pasidarė daug lengvesnis – net ir tokie dalykai, apie kuriuos iškart nepagalvotum, pavyzdžiui, kelionės. Dabar man su savimi nebereikia vežiotis įvairiausiu buteliukų su skirtingomis priemonėmis.

Taip pat labai džiaugiuosi, kad toks mano pasirinkimas tausoja aplinką. Nenaudoju jokio plastiko, kurį reikės išmesti ir kuris atsidurs vandenyne.

Jei jūs taip pat galvojate apie „No Poo“ metodą, labai rekomenduoju jį išbandyti. Kodėl gi ne? Mano plaukai atrodo ir yra sveikesni, nei bet kada anksčiau, o šampūno visai nepasiilgstu.“