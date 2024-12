Ši duona idealiai tiks metantiems svorį: štai kokia ji

„Iki“ konditeris Thierry Lauvray dalijasi ypač paprastu duonos receptu be miltų, bet su daug baltymų, kurie labai svarbūs sveikai ir subalansuotai mitybai.

Pagrindinis ingredientas nustebins ne vieną: tai nauda organizmui ir gera kaina pasižymintis Lietuvos turtas – varškė.

Perka daug ir gamina įvairius patiekalus ar net šaldo

Varškė – daugelio dar nuo vaikystės pamėgtas produktas, be kurio neįsivaizduoja savo raciono. Kad ji – kasdienis pirkinys, kurį žmonės perka net ir kilogramais, patvirtina ir minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, rašoma pranešime spaudai.

„Iš varškės ne vienuose namuose dar karta iš kartos perduodami įvairiausi receptai: apkepų, spurgų, blynų, keptų ar virtų varškėčių. Todėl nenuostabu, kad varškės lietuviai nuperka išties daug ir kelia jai aukštus kokybės reikalavimus.

Pastebime, kad pirkėjai visame pieno produktų skyriuje paiso gaminio kilmės – pirmenybę teikia lietuviškiems. Tai, kad visos mūsų parduotuvėse esančios varškės kilmės šalis yra Lietuva, daugeliui pirkėjų yra didelis privalumas“, – sako G. Kitovė.

Kadangi varškė – kasdienybėje dažnai naudojamas ingredientas, ne mažiau pirkėjams rūpi ir jos kaina. Todėl, pasak tinklo atstovės, daug pirkėjų atradę privačios etiketės varškę, kuri tokia pat kokybiška, bet siūloma itin patrauklia kaina.

„Lietuviai – sumanūs pirkėjai, tad norintys sutaupyti dažnai savo meniu planuoja pagal nuolaidas. Pastebime, kad žmonės nevengia pirkti didesnių pakuočių, per akcijas įsigyti daugiau varškės – juk iš jos galima paruošti tiek pusryčius, tiek pietus ar užkandžius ir desertus“, – atkreipia dėmesį G. Kitovė.

Dar vienas varškės pliusas – ją galima ir užšaldyti. Tad per akcijas jos įsigijus didesnį kiekį, nereikės būtinai kiekvieną dieną gaminti varškinius patiekalus. Arba, jeigu žiemos šventėms planuojate patiekalų su varške – jau galima pasirūpinti jos atsargomis sutaupant.

Minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė primena, kad svarbu paisyti kelių taisyklių: į šaldiklį reikėtų dėti tik šviežią ir sandariai uždarytą varškę, geriausia – visą nesutrupintą pakuotę, nes taip varškė išlaikys daugiau drėgmės. Taip pat – pasižymėti užšaldymo datą ir užšaldytą varškę suvartoti per 2 mėnesius.

Tokia duona taps numylėtine – reikės vos kelių produktų

Nors Lietuvos kulinarijoje tikrai netrūksta idėjų, ką pagaminti iš varškės, minėto prekybos tinklo konditeris Th. Lauvray, siūlo išbandyti ir kai ką naujo – varškės duoną.

„Varškės duona bus soti, šiek tiek drėgna ir puikiai tiks sumuštiniams, taip pat prie šiltų sriubų ar lengvų salotų. Šis receptas naudingas ir tuo, kad tokiai duonai paruošti nereikia jokių specialių kepimo įgūdžių ar sudėtingų ingredientų. Be to, ją lengva priderinti prie savo skonio ar to, ką jau turite namuose“, – sako Th. Lauvray.

Varškės duonai kepti naudojamus ingredientus galima suskirstyti į pagrindinius ir pasirenkamuosius. Be varškės, reikės dar kelių kiaušinių, kurie būtini ingredientų surišimui, taip pat avižų dribsnių ir sėlenų, kurie pakeis miltus. Kepimo milteliai padės duonai pakilti ir suteiks jai lengvesnę struktūrą, o druska – sustiprins skonį.

„Be to, galime laisvai keisti receptą, pridėti žolelių, sėklų ar mėgstamų prieskonių, kad suteiktumėte duonai unikalumo. Puikiai tiks, pavyzdžiui, „chia“, linų, moliūgų sėklos, linų sėmenys, tokios žolelės kaip raudonėlis, bazilikas.

Galima duoną gardinti ir česnakų ar svogūnų milteliais. Jeigu norisi daugiau drėgmės – įdėti ir šiek tiek sviesto ar alyvuogių aliejaus“, – idėjomis dalijasi minėto prekybos tinklo konditeris.

Varškės duona su sėklomis

Porcijos: 1 duonos kepalas. Gaminimo laikas: 70 min. (10 min. ruošti ir 60 min. kepti). Reikės: 500 g varškės, 100 g avižinių dribsnių, 170 g avižų sėlenų, 15 g kepimo miltelių, 3 kiaušinių, 30 g linų sėmenų, 30 g moliūgų sėklų, 50 g lazdyno riešutų, 1 šaukštelio druskos.

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Susmulkinkite riešutus, bet nemalkite jų į miltelius.

2. Varškę sudėkite į dubenį ir sutrinkite kartu su kiaušiniais. Sudėkite likusius ingredientus ir pagal skonį pagardinkite prieskoniais. Tuomet viską išminkykite, geriausia rankomis – mikserio neprireiks.

3. Šlapiomis rankomis ant skardos suformuokite duonos kepalą. Kepkite 50-60 min. Iškeptą palikite visiškai atvėsti galėsite pasigaminti skanių, sveikų sumuštinių.