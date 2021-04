Seksas su vyru moteriai sukėlė nesibaigiantį orgazmą: jį kentė 4 valandas

Liz su partneriu Ericu vienoje TV laidoje pasidalino neįprasta istorija – vos pradėjus rytines glamones Liz pasiekė orgazmą, kuris niekaip nesibaigė. Pora po kiek laiko ne juokais išsigando – po pusantros valandos Liz jau buvo išbandžiusi viską, kad praeitų, bet niekas negelbėjo.

Seksas su vyru moteriai sukėlė nesibaigiantį orgazmą

„Pradėjau šokinėti aukštyn žemyn, galvojau, gal padės“, – sakė Liz. – „Bet nieko – nepadėjo nei didelė taurė raudonojo vyno, nei antihistaminai. Turėjau paskambinti į darbą ir pasakyti savo bosui, kad neateisiu, nes blogai jaučiuosi. Galiausiai pradėjau skambinti visiems medikams, pas kuriuos kada nors buvau apsilankiusi, kad kuris nors iš jų man padėtų.“

Ericas pasakojo, kad galiausiai ji išvažiavo į ligoninę. Medikai ten jau ruošėsi jai išrašyti raminamųjų, kai orgazmas galiausiai tiesiog baigėsi – tada nuo jo pradžios jau buvo praėję daugiau nei keturios valandos.

Liz sako: „Iš pradžių negalėjau patikėti tuo, kas vyksta. Bijojau, kad ir tuoj ir vėl prasidės iš naujo.“

Dėl orgazmų turi gerti vaistus

Deja, panašiai ir buvo – Liz dabar kasdien turi gerti vaistus, kad viešose vietose ir namuose jai staiga neprasidėtų nemažai nepatogumų keliantys orgazmai, rašoma dailystar.co.uk.

Moteris paaiškino: „Iš pradžių taip nutikdavo tik po sekso, bet paskui ėmiau orgazmus jausti bet kuriuo metu – žiūrėdama TV, tiesiog eidama gatve. Man tiesiog bet kurią akimirką iš niekur nieko gali prasidėti orgazmas. Per dieną galiu patirti iki 12 ilgų orgazmų.“

Galiausiai vaistais šią problemą pavyko suvaldyti. Liz sako: „Iš pradžių taip atsitikdavo kartą per dieną, paskui – kas antrą dieną, vėliau – maždaug kartą per savaitę, o dabar tik maždaug kartą per mėnesį.“