Šeimos skausmui ribų nėra: mama ir tėtis nuo COVID-19 mirė tą pačią dieną

Pora iš Auchtermuchty, Fife, Škotijos, turėjo bendrą verslą ir buvo atsidavę krikščionys, kartu dirbę misionieriais visame pasaulyje, rašo mirror.co.uk.

Tragiška, tačiau jie kartu užsikrėtė Covid-19 ir paskutinėmis savo gyvenimo dienomis gulėjo toje pačioje palatoje Ninewells ligoninėje, Dundee.

Kai Džonas mirė jos akivaizdoje, sukrėsta May atsisakė tolesnio gydymo. May dainavo „Amazing Grace“, kol ir ji mirė − praėjus vos 12 valandų po vyro mirties. Praėjusią savaitę jie buvo palaidoti kartu. Pora turėjo rimtų sveikatos sutrikimų.

2009 metais May buvo diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys, be to ji sirgo autoimunine liga, taip vadinamu Good sindromu, dėl kurios ji buvo labiau pažeidžiama. Ji kadaise rašė: „Galbūt ne tai būčiau norėjusi gyvenime pasirinkti, tačiau ten kur veda Dievo valia, Dievo malonė mane palaikys“. Džonas sirgo plaučių vaskulitu.

May pusseserė Janet McKay sakė: „Jie abu turėjo rimtų sveikatos problemų, tačiau liko tokie ištikimi. Jie niekada nedvejojo ir judėjo pirmyn. Dar prieš kelias savaites Džonas sakė pamokslą. Internetinėje svetainėje „Fife Pulpit by the Sea“ galima klausytis įrašytų Džono pamokslų. Po paskutinio pamokslo, liepos mėnesį, Džono ir May sveikata stipriai pablogėjo.

Janet pasakojo: „Jie nežinojo, kaip užsikrėtė, tačiau nuo užsikrėtimo iki susirgimo tepraėjo kelios dienos. Ką tik aplankiau May, prieš tai pasikalbėjome telefonu. Žinojau, kad jiems blogai, bet buvau sukrėsta, kai juos paguldė į Ninewells ligoninę“.

Pora buvo paguldyta kartu ir netrukus draugams ir šeimai pranešė, kad Džono būklė pablogėjo ir jis mirė.

Janet sakė: „Kaip suprantu, May atsisakė gydymo. Jie pakvietė ligoninės kapelioną, kuris juos abu pažinojo, ir jiems kartu dainuojant „Amazing Grace“, ji iškeliavo. Sunku patikėti. Covid pasiėmė Džoną, o po 12 valandų mirė ir ji“.

Šių metų pradžioje auksines vestuves atšventę Džonas ir May buvo palaidoti Aukštutinėse Largo kapinėse esančiame sklype šalia May vyresniojo brolio Gordono.

Janet pridūrė: „Aš jų labai pasiilgsiu. May buvo vyresnė už mane, todėl pažinau juos abu visą gyvenimą. Džonas buvo toks juokingas. Jis turėjo nuostabų humoro jausmą. O May buvo tokia maloni“.

Dar paauglystėje May persikėlė gyventi į Portsmouth, o jos tėtis kariniame jūrų laivyne dirbo kapelionu.

May susipažino su savo būsimu vyru, kai jis, 15-metis, pradėjo tarnauti telegrafo operatoriumi kariniame jūrų laivyne ir jį May tėtis pakvietė gyventi į savo šeimą.

Janet sakė: „Dėdė Tommy buvo gerai žinomas, nes visada į namus parsivesdavo žmones, kuriems reikėjo pagalbos. Džonas buvo vienas iš jų − tuo metu jis buvo pasiklydusi siela“.

Džonas rašė apie tą laikotarpį dar iki susipažįstant su būsimąja žmona: „Aš plaukiojau aplink pasaulį ir didžiąją laiko dalį gerdavau ir elgiausi taip, kaip elgiasi jūreiviai. Tačiau visą tą giliai savyje suvokiau, kad elgiuosi blogai – taip man kuždėjo sveikas protas“.

Kartą po paskaitos prie jo priėjo vyras ir pradėjo kalbėti apie Dievą. Tada jis dar nežinojo, kad kalbėjosi su būsimuoju uošviu ir kad kažkada dvasininko gyvenimas pašauks ir jį. Džonas ir May susituokė 1971 metais.

Savo internetinėje svetainėje May rašė: „Sutikau Džoną ir mes įsimylėjome. Buvau tokia laiminga, kad sutikau žmogų, kuris mylėjo Viešpatį kaip ir aš. Suplanavome vestuves 1971 metų gegužės mėnesį, tačiau kovą šeimos gydytojas mums pasakė, kad mano mama iki to laiko neišgyvens. Taigi po skambučio pastoriui ir daugybės skambučių šeimos nariams ir draugams vestuves iškėlėme balandžio 3 dieną. Mano mama išgyveno dar tris savaites“.