Savo namuose įsirengėte kamerą? Štai kada skirs baudą

Vis tik kartais tokios lauke įrengtos kameros gali filmuoti dalį kaimyninių valdų, tad tuomet ryškėja dar viena problema – kaimynų privatumas.
Nors, viena vertus, siekiama saugumo, tačiau, kita vertus, pažeidžiamas greta gyvenančių žmonių privatumas, tad tuomet natūraliai kyla klausimas – ar galima įsirengti tokias vaizdo kameras kieme, kurios taip pat fiksuoja aplinkinių kiemų vaizdą?
Naujienų portalas tv3.lt dėl to kiek anksčiau kreipėsi į „NOOR“ firmos vyresniąją teisininkę Gabrielę Šapkauskaitę, kuri pasidalijo savo įžvalgomis.
Ar legalu įsirengti vaizdo kameras, fiksuojančias ir kaimynų kiemą?
Specialistė, atsakydama į klausimą, nurodė, kad iš principo toks veiksmas nėra legalus, jeigu tam nėra aiškaus teisinio pagrindo.
Pasak jos, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) netaikomas, kai vaizdo stebėjimas vykdomas išimtinai asmeniniais ar namų ūkio tikslais, pavyzdžiui, kai filmuojama tik nuosava teritorija.
„Vis tik, kai tik kameros matymo lauke atsiduria kaimyno teritorija, bendro naudojimo erdvė ar kitas viešas plotas, ši „namų ūkio išimtis“ nebegalioja – tokiam filmavimui pradeda galioti visi BDAR reikalavimai, t. y. teisėto pagrindo buvimas, informavimo pareiga, duomenų kiekio mažinimo principas ir t. t.“, – nurodė teisininkė.
G. Šapkauskaitė pridūrė, kad reikšminga taip pat suprasti, jog šalia BDAR taikomi yra ir kiti įstatymai, reglamentuojantys privataus gyvenimo neliečiamybę.
Anot jos, vien siekis apsaugoti savo turtą ar transporto priemonę nesuteikia teisės filmuoti svetimą teritoriją, o tai Lietuvos teismai aiškiai patvirtino anksčiau nagrinėdami gyventojos skundą dėl kaimyno kameros.
„Nors siekis apsaugoti savo turtą laikomas suprantamu, jis savaime nesuteikia teisės stebėti svetimos teritorijos.
Tas pats principas taikomas ir bendrijų ar daugiabučių atvejais – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) sprendime konstatuota, kad net „dėl saugumo“ įrengta kamera gali tapti pažeidimu.
Techniškai situaciją išspręsti galima – VDAI nurodo, kad kamerą galima taip sureguliuoti, jog ji nefiksuotų kaimyno teritorijos: pakoregavus kampą, naudojant vaizdo „uždangų“ ar suliejimo funkcijas“, – patarė ji.
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