Rytus pradėkite šiuo produktu: padės deginti riebalus

Tyrėjai iš Wake Forest universiteto medicinos mokyklos Šiaurės Karolinoje atliko daugiau nei 1000 žmonių pilvo kompiuterinės tomografijos tyrimus – vienintelį tikslų visceralinių riebalų matavimo būdą, rašo express.co.uk.

1114 dalyvių, kurių amžius nuo 18 iki 81 metų, pilvo kompiuterinė tomografija buvo atlikta tyrimo pradžioje ir po penkerių metų. Maisto vartojimas buvo įvertintas pasitelkus klausimyną.

Avižų nauda

Tyrėjai nustatė, kad tirpių skaidulų suvartojimas buvo atvirkščiai susijęs su visceralinių riebalų kiekio pokyčiu, nepriklausomai nuo kūno masės indekso.

„Kiekvienam 10 g tirpių skaidulų padidėjimo PVM (visceralinių riebalų) kaupimosi norma sumažėjo 3,7%“, – pažymėjo mokslininkai. Tačiau tirpių skaidulų suvartojimas nebuvo susijęs su poodinių riebalų kiekio sumažėjimu.

„Mayo Clinic“ paaiškino, kad tirpus pluoštas „tirpsta vandenyje, kad susidarytų į gelį panaši medžiaga. Tai gali padėti sumažinti cholesterolio ir gliukozės kiekį kraujyje“, – pridūrė Mayo klinika.

Vienas maistas, kuriame gausu tirpių skaidulų, yra avižos. Medicinos naujienos šiandien patvirtino, kad avižose, kurios dažniausiai valgomos košės pavidalu, yra „gausu maistinių skaidulų“.

Tačiau tyrėjai pridūrė, kad intensyvi fizinė veikla padėjo sumažinti visceralinių riebalų kiekį dar labiau nei tirpių skaidulų vartojimas. Nors 10 g tirpių skaidulų buvo susijęs su visceralinių riebalų kiekio sumažėjimu 3,7%, pratimai buvo veiksmingesni.

Svarbus fizinis aktyvumas

Pavyzdžiui, vidutinio aktyvumo veikla užsiimančių dalyvių visceralinių riebalų kaupimosi greitis sumažėjo 7,4%. Be to, fizinis aktyvumas, skirtingai nei tirpių skaidulų suvartojimas, buvo susijęs su poodinių riebalų praradimu. Tiems, kurie aktyviai mankštinosi, poodinių riebalų kiekis sumažėjo 3,6%.

„Tirpiųjų skaidulų vartojimas ir padidėjęs fizinis aktyvumas buvo susiję su sumažėjusiu PVM (visceralinių riebalų) kaupimusi per penkerius metus“, – teigė mokslininkai.

„HealthDirect Australia“ sutiko, kad „geriausias būdas“ sumažinti visceralinius riebalus yra mankšta. Žmonėms patariama kasdien bent 30 minučių mankštintis, kad būtų lengviau sumažinti visceralinius riebalus.

Kitos gyvenimo būdo priemonės, padedančios kontroliuoti visceralinius riebalus, yra sveika mityba, nerūkymas ir saldžių gėrimų vartojimo mažinimas.

Be to, pakankamas nakties miegas taip pat gali būti naudingas valdant visceralinių riebalų kiekį. Jei norite sužinoti, ar neturite per daug visceralinių riebalų, galite išmatuoti juosmenį.