Rytą pradėkite šiuo gėrimu: organizmą išvalys lyg šluota

„Today“ pateikia penkis patarimus, padėsiančius išvalyti organizmą, sumažinti pilvo pūtimą vos per vieną dieną.

Dieną pradėkite nuo vandens su citrina

Pradėkite dieną su stikline šilto arba šalto vandens su citrina. Citrinoje esantis pektinas padeda virškinti, todėl citrina tampa detoksikuojančiu maistu. Vanduo su citrina taip pat padeda pažaboti apetitą ir didina sotumo jausmą. Virškinamojo trakto suaktyvinimas skamba kaip puikus būdas pradėti dieną, tiesa?

Nepraleiskite pusryčių

Po vandens su citrina nepamirškite pusryčių. Tai bus naudinga jūsų medžiagų apykaitai po nakties miego. Atliekant mini valymą, patariama per pusryčius nevalgykite duonos, dribsnių, nes jie privers jūsų organizmą sulaikyti daugiau vandens.

Verčiau rinkitės baltymus, kurie suteiks sotumo. Kiaušiniai ir lašiša yra puikus baltymų ir medžiagų apykaitą skatinančių omega-3 derinys dienos pradžiai.

Pasirūpinkite tinkama mityba

Būtinai valgykite pusryčius, pietus, vakarienę ir bent vieną užkandį. Įsitikinkite, kad juos sudaro tik visavertis, tikras maistas. Nuosekliai maitindamiesi visą dieną, galėsite padėti pagrindą nuolatinei sveikai mitybai. Pagalvokite apie daugybę daržovių, liesų baltymų, tokių kaip vištiena, žuvis, kiaušiniai ir sveiki riebalai iš riešutų, sėklų ar alyvuogių, avokadų ar kokosų.

Atsisakykite supakuotų, perdirbtų maisto produktų. Tai užtikrins, kad iš dietos pašalinsite natrio perteklių, dirbtinius ingredientus ir cukrų. Be to, atsisakykite perteklinės druskos ir naudokite tik žoleles ir prieskonius be druskos maistui pagardinti. Pamatysite, kad tai gali labai pakeisti jūsų išvaizdą ir savijautą. Net po vienos dienos!

Išgerkite arbatos

Išgerkite puodelį kiaulpienių šaknų arbatos. Kiaulpienės gali padėti pagerinti virškinimą, o pakankamas vandens kiekis yra svarbus – nuo sveikos medžiagų apykaitos iki energijos ir švarios odos. Jei kiaulpienės jums netinka, gerkite žaliąją arbatą, kad pagerintumėte medžiagų apykaitą.

Judėkite

Padidėjęs širdies susitraukimų dažnis padidins kraujotaką. Tai, savo ruožtu, padės jūsų kūnui pačiam pašalinti toksinus. Jums net nereikia lankytis sporto salėje, užteks ir greitos treniruotės namuose.