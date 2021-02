Rytą pradėkite puodeliu imbierinės arbatos: rezultatą pastebėsite akimirksniu

Galite valgyti šviežią arba miltelių pavidalo imbierą, dėti jį į kitus patiekalus arba labai lengvai pasigaminti puodelį arbatos. Pradėkite dieną puodeliu imbierinės arbatos ir nustebsite, ką tai padarys jūsų sveikatai!

Atsisveikinkite su toksinais

Ši šaknis užpildyta antioksidantais, kurie skaido nuodingas medžiagas ir užtikrina, kad jos nesikauptų jūsų kūne.

Suteikia šilumos

Ar visada jaučiatės sušalę? O gal vis tiek reikia prisitaikyti prie šaltesnio oro? Imbieras šildo jūsų kūną iš vidaus.

Tai naudinga jūsų virškinimu

Štai kodėl jums visada patiekiamas gabalėlis imbiero kartu su suši. Tai ramina jūsų skrandį, kai suvalgėte per daug maisto. Be to, padeda nuo pilvo pūtimo, rašoma „Tips and tricks“.

Priešuždegiminės savybės

Daugybė tyrimų įrodė, kad reguliarus imbiero vartojimas gali turėti priešuždegiminį poveikį. Pasak alternatyviosios medicinos, imbieras padės išvengti laringito.