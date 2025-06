Rūtai Meilutytei prisipažinus apie biseksualumą siunčia svarbią žinią: kreipiasi į visus

Socialiniuose tinkluose plaukimo rekordininkė pasidalijo įrašu iš „Pride“ eitynių ir prisipažino priklausanti LGBTQ+ bendruomenei.

„Pride eitynės! Turiu slaptą misiją – skleisti LGBT propagandą! Juokauju. O jei rimtai – tiesiog reiškiu savo solidarumą LGBT+ žmonėms. Esu pati viena jų. Surprise, surprise! Esu biseksuali <...>“, – įrašo pradžioje rašė sportininkė.

Tokie atviri ir drąsūs žinomų žmonių pareiškimai dažnai sulaukia plataus atgarsio – nuo palaikymo bangos iki karštų diskusijų viešojoje erdvėje. Visgi psichologiškai tai – reikšmingas žingsnis tiek pačiam žmogui, tiek visuomenei.

Tokios žinios skleidimas gali tapti svarbiu palaikymo šaltiniu LGBTQ+ bendruomenės nariams, kurie vis dar susiduria su diskriminacija, baime būti savimi ar aplinkos spaudimu.

Naujienų portalui tv3.lt psichologas Edvardas Šidlauskas paaiškino, kaip tokie vieši pasisakymai gali paveikti visuomenę.

Vieno žmogaus vieša žinutė – didelė nauda visiems

Anot psichologo, tokie vieši pasisakymai turi įtaką visuomenės požiūriui, nes žmonės tampa labiau tolerantiški ir priima tai labiau kaip normą.

Be to, yra mažiau diskriminacijos, nepakantumo ir mažiau pykčio, o dėl to, kaip priduria pašnekovas, laimime visi.

„Jeigu kalba autoritetas, šiuo atveju kažką pasiekęs žmogus, bet tuo pačiu panašus į mus, yra jaunas, mes lengvai tapatinamės su tuo žmogumi ir „pasiimame“ jo gyvenimą tarsi lyg rūbą sau.

Matydami tokį pavyzdį, žmonės gali lengviau tapatintis, tai juos padrąsina atviriau kalbėti apie save arba bent jau sau prisipažinti.

Tai padeda nesijausti kaltais, neužsiimti savigrauža ir būti mažiau savikritiškiems“, – sako psichologas.

E. Šidlauskas pabrėžia, kad tai – visiškai natūralu ir neturėtų būti smerkiama, nes žmogaus prigimtis ir biologiniai aspektai nėra jo kaltė.

Siunčia aiškią žinią visuomenei

Paklaustas apie viešą savo seksualinės orentacijos atskleidimą, psichologas teigia, kad tai pačiam žmogui dažnai sukelia daugiau streso nei kitiems.

Tai savotiška „labdara“ – žmogus aukoja savo komforto zoną ir atsiveria kritikai bei neigiamoms reakcijoms, kurių visada gali pasitaikyti.

„Gal kažkuria prasme žmogui palengvėja, kai jis tai pasako – tarsi nusirita akmuo nuo širdies. Viešai pasisakius, tarsi nustojame sau slėpti, tylėti, gėdytis to, tarsi išdrąsėjame kalbėti apie tai.

Tačiau dažnai atsiveriame kritikos strėlėms, kurios Lietuvoje, deja, neišvengiamos. Vis dėlto viešai apie tai kalbėdamas žmogus atlieka kilnų darbą – ne tik sau, bet ir visuomenei“, – pažymi pašnekovas.

Anot psichologo, toks viešas išstojimas – tai galimybė ugdyti dvasinę stiprybę. Jis taip pat pabrėžia, kad R. Meilutytė turi savotišką „šarvą“ – ji jau daugelį metų yra viešumoje, pasiekusi aukštų rezultatų sporte, o tai formuoja stiprią savivertę ir didina psichologinį atsparumą.

Kalbu apie tai ypatingai dar ir dėl to, nes esu patyrusi, ką reiškia, kai nuo tavęs nusisuka vienas iš tavo tėvų. Kada tu dėl to, kad kažkokie pikti dėdės kažkada sugalvojo, kad ši natūrali žmogaus prigimties įvairovės dalis yra bloga ir įtikino tuo daugybę žmonių, išgyveni artimo atstūmimą.

Niekas to neturėtų patirti, ypač jauni žmonės. Jaučiuosi, kad tai ką išgyvenau artimojo santykyje, palyginus su tuo, ką patiria daugybė LGBT+ spektre esančių žmonių, yra niekniekis.

Kiti žmonės nesulaukia rytojaus, nes yra užmušami už tai, kad yra gamta. Einu eitynėse, nes noriu, kad žmonės, kaip aš galėtų greičiau gyventi pilnavertiškai ir oriai – būdami kuo yra, su teise kurti šeimas ir tuoktis mano valstybėje. Mokslininkai homoseksualų elgesį yra plačiai ištyrinėję ir dokumentavę, ir yra natūrali gyvūnų pasaulio, gyvūnijos dalis.

Yra aptikta per 1500 tos pačios lyties gyvūnų rūšių poravimosi, piršliavimosi ir ilgalaikių santykių atvejų, kurių tarpe yra banginiai, delfinai, pingvinai, žirafos ir liūtai. Šis elgesys nėra atsitiktinis, o atlieka svarbią socialinę, emocinę ir net išlikimo funkciją.

Štai įrodymas tiems, kas sakote, kad tai yra nenatūralu. Homoseksualumas yra gamtos dalis. mes esame gamtos dalis. Ir visi mes esame verti gyventi šioj žemėj laisvai, saugiai ir su meile“, – rašė R. Meilutytė.