Ruošiatės ilgajam Vėlinių savaitgaliui? „Iki“ kviečia sutaupyti: perpus pigiau – ne tik kapų žvakės

„Visada siekiame, kad „Iki“ parduotuvėse pirkėjai galėtų įsigyti šviežių, kokybiškų produktų už kuo palankesnę kainą, o įvairios akcijos padėtų sutaupyti ir perkant kitas kasdien reikalingas prekes. Vis dėlto didžiausia galimybė išleisti mažiau atsiranda tuomet, kai nuolaidomis naudojamasi ne spontaniškai, o apgalvotai. Pavyzdžiui, šeimoms, kurios augina mažus vaikus ir nuolat perka sauskelnes, vaikų higienos ar kitas reguliariai naudojamas priemones, didesnės akcijos „Iki“ parduotuvėse leidžia pigiau papildyti atsargas ilgesniam laikui. Tas pats galioja ir maisto produktams – iš anksto susiplanavus kelių dienų ar net visos savaitės meniu, už reikalingus ingredientus, kurių vis tiek tektų įsigyti, galima sumokėti mažiau“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Norint pasinaudoti akcijomis ir specialiais pasiūlymais, verta nepamiršti „Iki“ kasoje panaudoti „Iki“ lojalumo kortelės arba mobiliosios programėlės. Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: https://iki.lt/leidiniai/
Kaip iš paprastų morkų pagaminti kreminį padažą vištienai? Šefė atskleidžia gudrybę
Iki lapkričio 1 dienos 500 g „Iki“ šviežios viščiukų broilerių filė kainuoja vos 2,99 Eur, o kilogramas plautų „Clever“ morkų – tik 0,35 Eur. Šiuos produktus verta išbandyti kartu, juolab kad iš morkų galima pagaminti ne tik garnyrą, bet ir gardų padažą. Pasak „Iki“ kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, tam nereikės nei daug grietinėlės, nei miltų – svarbiausia tinkamai paruošti daržoves.
„Natūralus morkų saldumas ypač išryškėja jas apkepus ar patroškinus. Suminkštėjusias daržoves tereikia sutrinti su trupučiu sultinio iki vientisos masės. Ji suteiks padažui tirštumo, o skonį padės subalansuoti šlakelis citrinų sulčių, garstyčios ar prieskoniai. Jei norisi švelnesnės tekstūros, galima įmaišyti gabalėlį sviesto. Tokia morkų tyrė puikiai tinka ne tik prie paukštienos, bet ir prie keptos žuvies“, – pataria J. Tamoševičienė.
„Kūdikių fiesta“: metas pigiau papildyti atsargas
Auginantys mažus vaikus puikiai žino, kaip kūdikių maistui, sauskelnėms ir įvairioms priežiūros priemonėms tenkančios išlaidos gali nemenkai paploninti piniginę. Todėl, kai šioms prekėms taikomos didelės nuolaidos, verta iš anksto papildyti atsargas ir taip sutaupyti. Iki lapkričio 1 dienos „Iki“ vyksta „Kūdikių fiesta“, kurios metu mažiesiems skirtus produktus galima įsigyti net iki 50 proc. pigiau.
Pavyzdžiui, įvairių rūšių „Billa Bio“ vaikų tyrelėms ir užkandžiams taikoma 50 proc. nuolaida, o trijų rūšių „Milupa“ košėms – 40 proc. Tad tėvai gali pigiau įsigyti jau pamėgtų produktų ir pasirūpinti tuo, ko prireiks ruošiant kasdienį mažųjų meniu.
Gerų pasiūlymų netrūksta ir priežiūros prekėms. Pavyzdžiui, dviejų rūšių „Kakė Makė“ vaikų higienos priemonėms bei penkių rūšių „Kindii“ kūdikių priežiūros priemonėms taikoma 50 proc. nuolaida. Tuo metu įvairių rūšių „Pampers“ sauskelnės ir servetėlės kainuoja 45 proc. pigiau.
Kopūstai – vos 0,33 Eur/kg: proga išbandyti juos visai kitaip
Net ir iš įprastų kopūstų galima paruošti įdomesnių patiekalų, tereikia juos kūrybiškiau suderinti su kitais ingredientais. Pavyzdžiui, pasak J. Tamoševičienės, smulkiai pjaustytus kopūstus galima trumpai apkepti svieste, pagardinti citrina bei krapais ir patiekti kaip garnyrą prie lašišos. O mėgstantiems tradicinius lietuviškus patiekalus verta išbandyti balandėlius su kiek netradiciniu įdaru. Eksperimentuoti virtuvėje šią savaitę galima pigiau. Iki lapkričio 1-osios „Iki“ kilogramas „Clever“ kopūstų kainuoja vos 33 centus, o lašišų, jų gabalų ar pjausnių kilogramas – 9,99 Eur (išskyrus fasuotą lašišą). Be to, įvairių rūšių smulkintai mėsai ir faršui, išskyrus brandintą, taikoma 20 proc. nuolaida.
„Ruošiant balandėlius nemažai laiko užima kopūsto lapų atskyrimas. Kad jie nesuplyštų, pirmiausia išpjaukite kietąją šerdį, o visą gūžę trumpai apvirkite. Suminkštėjusius išorinius lapus bus lengviau nuimti, o storas jų gyslas galima atsargiai suploninti peiliu – taip įdarą susukti bus paprasčiau“, – pataria J. Tamoševičienė.
Artėjant Vėlinėms – kapų žvakės ir dirbtinės gėlės perpus pigiau
Šį savaitgalį daugelis lietuvių vyks aplankyti artimųjų kapų, todėl ruošiantis kelionei verta iš anksto pasirūpinti ir tam reikalingais pirkiniais. Iki lapkričio 1 dienos „Iki“ įvairių rūšių kapų žvakėms ir dirbtinėms gėlėms taikoma 50 proc. nuolaida. Tai puiki proga sutaupyti ir išvengti papildomų rūpesčių prieš išvyką.
O kad būtų lengviau suplanuoti šio savaitgalio pietus ar vakarienę su šeima ar giminaičiais, „Iki“ kulinarijos šefė J. Tamoševičienė dalijasi dviem receptais, kurie padės iš gerai pažįstamų produktų paruošti kai ką ypatingo.
Aromatinga vištiena su kremine morkų tyre ir apelsinų padažu
Reikės: 600 g „Iki“ šviežios viščiukų broilerių filė, 600 g morkų, 1 svogūno, 2 česnako skiltelių, 300 ml vištienos sultinio, 150 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių, 1 a. š. maltos paprikos, ½ a. š. malto kumino, ½ a. š. maltos kalendros, 1 v. š. citrinų sulčių, 2 v. š. alyvuogių aliejaus, 20 g sviesto, druskos ir juodųjų pipirų.
Gaminame:
- Morkas nulupkite ir supjaustykite griežinėliais, svogūną bei česnaką susmulkinkite. Puode įkaitinkite šaukštą alyvuogių aliejaus, kelias minutes pakepinkite svogūną, sudėkite česnaką ir morkas. Trumpai apkepę supilkite sultinį ir troškinkite 15–20 minučių, kol daržovės suminkštės.
- Didžiąją dalį sultinio nupilkite į atskirą indą, o morkas sutrinkite iki vientisos masės. Įmaišykite sviestą, citrinų sultis, pagardinkite druska bei pipirais. Norimą padažo tirštumą reguliuokite pildami atidėtą sultinį.
- Vištienos filė supjaustykite panašaus storio gabalėliais, ištrinkite paprika, kuminu, kalendra, druska ir pipirais. Keptuvėje įkaitinkite likusį aliejų ir apkepkite mėsą iš abiejų pusių, kol apskrus ir visiškai iškeps. Tuomet išimkite iš keptuvės.
- Į tą pačią keptuvę supilkite apelsinų sultis ir kaitinkite 5–8 minutes, kol jų sumažės maždaug perpus. Prireikus pagardinkite druska ar citrinų sultimis.
- Į lėkštes dėkite morkų tyrę, ant jos – vištieną. Apšlakstykite apelsinų padažu ir papuoškite žalumynais.
Balandėliai su mėsa, grybais ir perlinėmis kruopomis pomidorų padaže
Reikės: 1 vidutinio dydžio kopūsto, 500 g smulkintos „Iki“ kiaulienos arba kiaulienos ir jautienos mišinio, 100 g perlinių kruopų, 250 g pievagrybių, 1 didelio svogūno, 2 česnako skiltelių, 1 kiaušinio, 2 v. š. aliejaus, 1 a. š. džiovintų mairūnų, druskos ir juodųjų pipirų. Padažui reikės: 500 ml trintų pomidorų, 200 ml sultinio, 1 v. š. pomidorų pastos, 1 a. š. cukraus, 1 lauro lapo, 1 v. š. sviesto, druskos ir juodųjų pipirų.
Gaminame:
- Perlines kruopas nuplaukite, išvirkite pasūdytame vandenyje pagal pakuotės instrukciją, nusunkite ir palikite pravėsti. Kopūstą trumpai apvirkite ir atsargiai atskirkite suminkštėjusius lapus. Tuomet susmulkinkite svogūną, grybus ir česnaką. Keptuvėje įkaitintame aliejuje apkepkite svogūną, kol taps skaidrus, sudėkite pievagrybius ir kepkite, kol išgaruos didžioji dalis skysčio. Suberkite česnaką, trumpai pakepinkite ir atvėsinkite.
- Dubenyje sumaišykite smulkintą mėsą, išvirtas kruopas, grybų mišinį, kiaušinį ir mairūnus. Pagardinkite druska bei pipirais. Ant kopūsto lapų dėkite po kelis šaukštus įdaro, užlenkite šonus ir susukite balandėlius.
- Atskirame puode paruoškite padažą: ištirpinkite sviestą, trumpai apkepkite pomidorų pastą, supilkite trintus pomidorus ir sultinį. Įberkite cukraus, įdėkite lauro lapą, pagardinkite druska bei pipirais ir užvirkite.
- Į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek paruošto padažo, sudėkite balandėlius ir užpilkite likusiu. Uždenkite dangčiu arba folija ir kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje 60–75 minutes, kol kopūstai suminkštės, o mėsa iškeps.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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