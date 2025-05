Rėžė tiesą moterims: jūs neteisingai nešiojate liemenėles

Stilistė Kenzie pasidalino įvairiais patarimais, kurie jos pačios gyvenimą pakeitė į gerąją pusę, ir išklojo visą tiesą, kokias klaidas moterys dažniausiai daro nešiojant liemenėles, rašo mirror.co.uk.

Liemenėlių nešiojimo klaidos

Savo paskyroje, kur turi daugiau nei 450 tūkst. sekėjų, ji teigė, kad 80 proc. moterų liemenėles nešioja ne taip, kaip turėtų, nes pasirenka netinkamo dydžio liemenėles.

„Baigus studijas mano pirmasis darbas buvo prabangaus apatinio trikotažo įmonėje, kurioje buvome mokomi, kaip tinkamai parinkti liemenėlę pagal krūtis ir aš su jumis pasidalinsiu viskuo, ką sužinojau per šiuos mokymus.

Pirmiausia, svarbi yra liemenėlės juostos apimtis. Ji turi priglusti lygiagrečiai nugaroje ir nesitempti daugiau nei penkis centimetrus“, – sakė ji.

Pasak Kenzie, daugelis moterų visiškai neteisingai nustato apimties dydį ir net pirmąkart matuojantis liemenėlę daro vieną klaidą. Jos teigimu, pirmą kartą matuojantis liemenėlę ją reikia užsegti ant arčiausio kabliuko ir žiūrėti, kaip ji priglunda, ar yra patogi.

Ji sake: „Antra, labai svarbus liemenėlės kaušelio dydis. Jo prigludimą lemia apimties dydis. Keičiantis apimčiai, keičiasi ir kaušelio dydis.“

Stilistė atskleidė, kad jei krūtys veržiasi lauk per kaušelio viršų arba „išlenda per šonus“, tai rodo, kad pasirinkote per mažą dydį.

Kenzie aiškino toliau: „Jei užsidėjus liemenėlę krūtinė nukaro ar liko tuščių tarpų, vadinasi, kaušelis per didelis. Tai gali būti kiek netikėta, tačiau petnešėlės nėra skirtos prilaikyti krūtis, tai daro kaušeliai ir liemenėlės juosta.“

„Trečia – kaušelio forma tikrai yra svarbi. Yra daugiau nei 25 skirtingų liemenėlių stilių, o populiariausiose parduotuvėse rasite tik penkis,.

Tai reiškia, kad šiuo metu galimai dėvite liemenėlę, skirtą naudoti po sportiniais marškinėliais, bet iš tikrųjų jūsų krūtų dydžiui bei formai geriau tiktų „balkonetė“ ar liemenėlė gilia iškirpte.

Pasirinkę tinkamą liemenėlę atrodysite daug geriau, tačiau svarbiausia – jausitės patogiau“, – pastebėjo Kenzie.