Šiaulietė visas moteris ragina nenešioti liemenėlių: pati tai daro jau 10 metų

Sertifikuota DAO praktikų instruktorė, sveikatos mokslų magistrė liemenėlės atsisakė pradėjusi užsiiminėti DAO tantrinėmis praktikomis. Pajutusi naudą ir išsamiau pasidomėjusi, kaip organizmą veikia liemenėlės dėvėjimas, pradėjo skatinti tai daryti ir kitas. Jau penktus metus gyvuoja jos projektas „30 dienų be liemenėlės“.

„Prieš dešimtmetį pradėjau raginti moteris bent jau savaitgalį mano stovyklose pabūti be liemenėlės ir jos nustebdavo, kaip visą dieną gali būti be jos. Bet išvažiuodamos jos sakydavo, kad buvo labai smagu visą savaitgalį pabūti be liemenėlės.

Iškart pradėjau galvoti – nejaugi moterims taip sudėtinga tai, kas man atrodo kasdieniška? Supratau, kad reikia apie tai kalbėti, kad moterys bent jau namuose būtų be liemenėlės, žinotų liemenėlių žalingąją pusę, kad galėtų atidžiau rinktis tai, ką jos dėvi. Taip atsirado mano projektas“, – pasakojo Edita.

REKLAMA

REKLAMA

Edita ragina atsisakyti liemenėlių (6 nuotr.) Edita Esenku Šimkutė (nuotr. Dovilė Tykuma) Edita Esenku Šimkutė (nuotr. Dovilė Tykuma) Edita Esenku Šimkutė (nuotr. Dovilė Tykuma) +2 Edita Esenku Šimkutė (nuotr. Dovilė Tykuma) Edita Esenku Šimkutė (nuotr. Dovilė Tykuma) Edita Esenku Šimkutė (nuotr. Dovilė Tykuma)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Edita ragina atsisakyti liemenėlių

Ragina nenešioti liemenėlių

Jos pačios spintoje nerasite nė vienos liemenėlės, vienintelis į tai panašus apdaras – maudymosi kostiumėlis, kai maudosi viešuose paplūdimiuose. Pašnekovė pasidžiaugė, kad prie projekto jungiasi vis daugiau moterų, lietuvaitės vis drąsiau nusimeta liemenėles.

REKLAMA

Ir tame yra daug naudos – moksliniai tyrimai rodo, kad net 80 procentų moterų pasirenka netinkamo dydžio liemenėlę, taip kenkdamos savo sveikatai.

„Yra bent keliolika mokslinių tyrimų, kurie rodo liemenėlės dėvėjimo ir vėžinių susirgimų sąsajas. Taip pat pastebima, kad liemenėlės dėvėjimas gali kelti nuo keturių iki 12 kartų didesnę riziką, kad moteris susirgs krūties vėžiu, negu rūkorius susirgs plaučių vėžiu“, – faktus dėstė E. Esenku Šimkutė.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, jei pasirenkama netinkamo dydžio liemenėlė, pavyzdžiui, ties užsegimu susidaro raumenų sąstingis, pradingsta jautrumas, o nenešiojant liemenėlės raumenys atsipalaiduoja ir tik po kurio laiko vėl užsidėję tą pačią eilę metų nešiotą liemenėlę galime pajusti, kad ji iš tiesų nepatogi.

„Moterys pradeda jausti savo kūną ir dažnai dalinasi, kad 30 dienų pabuvus be liemenėlės daug kam net nesinori prie jos grįžti, nors iš pradžių sakė, kad tik pabandys. Liemenėlės nebesinori dėtis, ji pasidaro nepatogi, tad daug kas pabandę atsisako liemenėlių“, – pastebi moteris.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Išsklaidė mitus

Kartais, kaip pastebi Edita, moterys nesiryžta nedėvėti liemenėlės dėl vis dar gyvų mitų, kurie neturi jokių sąsajų su realybe.

„Mūsų visuomenėje vis dar gajus mitas, kuris nėra patvirtintas jokiais tyrimais, neva nedėvint liemenėlės krūtys nutįs, nusileis žemyn. Šį faktą supa didžiausios fobijos ir baimės.

Tačiau atlikti tyrimai rodo, kad dėvint liemenėlę nebedirba natūrali krūtų parama – fascijos – ir krūtys pradeda leistis žemyn dėl liemenėlės dėvėjimo. Tuo tarpu moterų, kurios nedėvi liemenėlės, krūtinė turi natūralią paramą ir krūtys mažiau leidžiasi žemyn“, – mitus išsklaido pašnekovė.

REKLAMA

Ji priduria, kad šiuo atveju viskas priklauso ir nuo genetikos, žindymo, tačiau net ir po kelių gimdymų ir ilgamečio žindymo moterys pasidžiaugia, kad krūtinė pasidaro putlesnė, stangresnė atsisakius liemenėlės.

Vis tik, Edita pabrėžia, kad projektas „30 dienų be liemenėlės“ nėra vien tik apie liemenėlės nenešiojimą – ji daug kalba ir apie krūtų savimasažą, ir apie tai, kaip pasirinkti tinkamą aprangą.

„Graži krūtinė yra ne tada, kai visos vaikštome su pakeliančiomis liemenėlėmis. Krūtinė yra graži tiek, kiek įdedame darbo.

REKLAMA

Duokime laisvę, pamasažuokime krūtis, padarykime kontrastinį dušą, apsirenkime taip, kad jaustumėmės jaukiai viešoje aplinkoje ir 80 proc. atvejų niekas nepastebės, kad esate be liemenėlės“, – šypteli.

Svarbi ir tinkama apranga

Atsisakius liemenėlės daugeliui galvos skausmu tampa baimė, kad aplinkiniai tai pastebės, tačiau E. Esenku Šimkutė padrąsina, kad daugeliui į akis tai nė nekrinta, jei mokama tinkamai išsirinkti drabužį:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu moteris apsivilks XXL dydžio marškinėlius, nors dėvi S / M dydį, be abejo matysis, kad ji be liemenėlės, nes audinys sukris klostėmis. Bet jeigu marškinėliai labiau prigludę, net ir su A, B, C ar D krūtine ne kiekvienas pastebi, kad ji be liemenėlės.

Galima rinktis ir storesnį audinį, ar ties krūtine, jei didesni speneliai, maskuojantį audinį, raštus, piešinius – tada niekas nematys. Bet jeigu tai bus kad ir aptempta, bet balta maikutė, be abejo, viskas labiau matysis.“

REKLAMA

Jei vis tik nedrąsu išeiti į viešumą be liemenėlės, Edita ragina jos nedėvėti bent jau namuose ir šiukštu su ja nemiegoti.

„Didžiausia tikimybė turėti limfotakos problemų kyla dėvint liemenėlę daugiau negu 12 valandų per dieną“, – priduria ji.

Kai kurioms pritrūksta drąsos be liemenėlės išeiti į viešumą, kausto baimė, kad žmonės atsisuks ir žiūrės, tad tada geriausia pradėti nuo jos nedėvėjimo namų aplinkoje, šeimos ar draugų rate.

REKLAMA

„Jeigu pradėsite pastebėti, kad jūsų draugės tik po ketvirto jūsų pasirodymo be liemenėlės susivoks, kad jos nedėvite, tai yra labai geras ženklas – net ir artimi žmonės, bičiuliai ne iš karto pastebi“, – pataria Edita.

Daugiausia kritikos sulaukia ne iš vyrų

Įsidrąsinusios moterys be jokios baimės eina ir į parduotuves, renginius ar darbus, nesulaukdamos keistų žvilgsnių. Nors nesuprantančių ir pasišlykštinčių vis dar atsiranda:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Visada yra žmonių, kurie nesupranta ir jiems šokas, kai jie išgirsta, kad galima būti be liemenėlės – jie tai traktuoja kaip kažką itin nepadoraus.

Bet jeigu kas nors ir sulaukia kritikos darbo ar šeimos aplinkoje, žvilgsniai būna ne iš vyrų, o iš kitų moterų, tarsi jos pavydėtų to išsilaisvinimo ir norėtų suvaržyti.“

Sertifikuota DAO technikų instruktorė tais atvejais, kai be liemenėlės išties nedrąsu, pavyzdžiui, einant į darbą, rekomenduoja rinktis liemenėles be lankelių ir pakietinimų – braletes, sportines ar besiūles liemenėles. Tai yra sveikatai palankesnis pasirinkimas.

Vis dėlto, Edita pabrėžia, kad liemenėlės atsisakymas išlaisvina ir padeda labiau mylėti save, tad nė neabejoja, kad pabandžius kurį laiką nedėvėti liemenėlės greitai tai taps neatskiriama kasdienybės dalimi.