Raskite paveikslėlyje paslėptą raktą: pavyksta tik akyliausiems

Šiandienos iššūkis atrodo paprastas: nedidelis kambarys, keli daiktai ir vienas gerai paslėptas raktas. Tačiau laikas spaudžia – turite vos 12 sekundžių jį pastebėti. Ar galite įrodyti, kad jūsų greitesni už laikrodį?
Iššūkis: raskite paslėptą raktą
Vizualiniame galvosūkyje iš pirmo žvilgsnio matyti tvarkingas, tačiau detalių pilnas kambarys: ant grindų išmėtytos knygos, regbio kamuolys, keli augalai, lentyna. Tačiau kažkur tarp šių objektų meistriškai paslėptas mažas raktas, rašoma timesofindia.com.
Užduotis – surasti jį per 12 sekundžių. Tai nėra triukas ar apgaulė. Tai – dėmesingumo testas, rodantis, kaip greitai jūsų smegenys geba atsirinkti svarbiausią informaciją iš chaotiškos aplinkos.
Kaip mąsto jūsų smegenys?
Nors jūsų akys akimirksniu aprėpia visą vaizdą, tikroji užduotis tenka smegenims. Būtent jos turi:
- atskirti foną nuo svarbių detalių;
- atpažinti neįprastus objektus;
- priimti sprendimą, kad kažkas „ne visai tinka“ vaizde.
Tai – susikaupimo, erdvinio suvokimo ir darbinės atminties testas. Neuromokslininkai pastebi, kad reguliarus tokių galvosūkių sprendimas gerina kognityvinį lankstumą – gebėjimą greitai persiorientuoti ir prisitaikyti prie naujų užduočių.
Laikas baigėsi. Ar radote raktą? Jeigu ne – nesijaudinkite. Daugeliui šis iššūkis pasirodo sudėtingesnis, nei atrodo.
Štai užuomina, kur buvo paslėpta ieškoma detalė: pažvelkite į apatinį dešinįjį kambario kampą. Raktas guli šalia regbio kamuolio, iš dalies pasislėpęs po lapu.
Jis taip gerai įsilieja į foną, kad dažnas tiesiog praleidžia jį akimis. Žemiau pateikiame atsakymą, kuriame raktas apibrauktas:
Ką reiškia jūsų rezultatai?
Jei raktą suradote greičiau nei per 12 sekundžių – jūsų dėmesys detalėms itin puikus, o smegenys greitai filtruodamos informaciją atpažįsta svarbias detales.
Jei nespėjote – vis tiek lavinote protą. Tokie vizualiniai iššūkiai lavina gebėjimą susitelkti ir gretinti objektus.
Galvosūkiai kaip šis – tai smagus, greitas ir efektyvus būdas pagerinti savo smegenų darbą. O kitą kartą, kai išvysite panašią iliuziją, paslėptą daiktą rasite dar greičiau.
