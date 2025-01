Ragina valgyti šiuos produktus: pamiršite plaukų slinkimą

Mario Ortiz tapo „TikTok“ sensaciją ir yra surinkęs daugiau nei 100 tūkst. sekėjų dalindamasis savo sveikatos patarimais ir įžvalgomis.

Naujausiame vaizdo įraše jis pasikvietė savo gerbėjus į virtualų prekybos centrą ir nurodė penkis maisto produktus, kurie gali padėti išvengti plikimo ir išlaikyti sveikus plaukus, rašo mirror.co.uk.

Produktai, gerinantys plaukų būklę

Pirmoji ispanų kilmės eksperto rekomendacija – valgyti riebią žuvį, pavyzdžiui, lašišą, skumbrę ir sardines, kurios yra „maistingos, turtingos omega-3, mažinančios uždegimus ir drėkinančios plaukus“. Be to, jose taip pat gausu baltymų ir vitamino D.

Toliau jis rekomendavo vartoti kiaušinius, nes tai – puikus biotino, kuris skatina plaukų augimą didindamas keratino gamybą, šaltinis. Kiaušiniuose taip pat yra plaukų sveikatai gyvybiškai svarbių vitaminų A ir D.

Trečiasis jo siūlomas produktas buvo šiek tiek netikėtas, tai – graikiniai riešutai. Nors daugelis juos laiko tik užkandžiu, Mario ragino žmones juos vartoti dažniau ir sakė:

„Graikiniai riešutai turi sveikų riebalų, cinko ir seleno. Šie mineralai yra susiję su plaukų plonėjimo ir slinkimo prevencija, jų žvilgesio išsaugojimu, todėl nepamirškite.“

Ekspertas patarė dėmesį atkreipti į plaukų folikulų sveikatą, todėl patarė į racioną įtraukti dar vieną produktą:

„Ketvirtasis maisto produktas yra špinatai, kuriuose gausu vitamino C, geležies ir folio rūgšties, kurie padeda pernešti deguonį plaukų folikulus. Juose taip pat yra vitamino A, kuris padeda gaminti natūralius riebalus.

Penktasis maisto produktas – citrusiniai vaisiai, pavyzdžiui, apelsinai, kurie yra labai svarbūs kolageno – baltymo, padedančio plaukų folikulams – gamybai.

Be to, vitaminas C padeda lengviau įsisavinti geležį, o tai taip pat padeda. Vaisiai, kuriuose gausu vitamino C, yra būtini.“

Mario pabrėžė mitybos svarbą siųsdamas aiškią žinutę: „Atminkite, kad stiprūs plaukai prasideda nuo geros mitybos.“

Šiais patarimais mitybos specialistas pasidalijo po to, kai paaiškėjo, kad Ispanija, iš kurios kilęs Mario, užima antrą vietą pasaulyje pagal nuplikimo lygį.

„El Debate“ pranešė apie tyrimą, kuris parodė, kad beveik pusė ispanų susiduria su plaukų slinkimu, o daugiau kaip 90 proc. atvejų tai lemia genetiniai arba hormoniniai veiksniai.

Nerimą kelia tai, kad 2020 m. atlikto tyrimo metu pastebėta, jog nemažai jaunų žmonių serga tam tikro laipsnio alopecija – nepagydoma liga.

Tyrime nurodyta, kad dėl to gali būti kalta Ispanijos gyventojams būdinga mityba, kurioje gausu riebaus maisto, dešrų, druskos, cukraus ir alkoholio.