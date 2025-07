Ragina padaryti tai savo rožėms: sukraus neregėtą skaičių žiedų

Be to, genėjimas netinkamu laiku yra didžiausia klaida, kurią galite padaryti prižiūrėdami savo rožes, rašo „homesandgardens.com".

Sodininkystės ekspertas Tomas Rateris straipsnyje leidiniui papasakojo, kada genėti įvairias rožių veisles, kad maksimaliai padidintumėte jų žydėjimo potencialą, ir įspėjo apie dažniausiai daromas klaidas.

Kada geriausia genėti rožes?

Didžiąją dalį rožių galima genėti, kai jos yra ramybės būsenoje žiemos pabaigoje, idealiu atveju po paskutinių šalnų.

Krūminės rožės

Krūminės rožės gali būti genimos gruodžio pabaigoje, sausio arba vasario mėnesiais regionuose, kur žiemos yra švelnios. Regionuose, kur žiemos yra šaltos, genėjimą reikėtų atidėti iki pavasario augimo pradžios. Tai gali būti bet koks laikas nuo vasario iki balandžio pradžios.

Tačiau nors per vėlyvas krūminių rožių genėjimas gali neigiamai paveikti augimą, per ankstyvas genėjimas taip pat yra pavojingas. Jei rožes genėsite per anksti, nauji ūgliai bus ypač pažeidžiami sniego ir šalčio.

Jei auginate pakartotinai žydinčias krūmines rožes, jas galima šiek tiek genėti visą vasarą.

Vijoklinės rožės

Tai atsparūs augalai, todėl nebijokite jų stipriai genėti. Idealiausias laikas genėti vijoklines rožes – nuo vėlyvo rudens iki žiemos, t. y. šiek tiek anksčiau, nei paprastai genite krūmines rožes. Lapkritis bus idealus laikas.

Jei atidėsite rožių genėjimą pernelyg vėlai, prarasite daug laiko augimui. „Tačiau, jei iki kovo vis dar neapkarpėte vijoklinės rožės, vis tiek geriau tai padaryti, nei visai neapkarpyti“, – sako rožių ekspertas David Austin.

Ką daryti, jei pamiršote genėti rožę?

Jei pamiršote genėti krūminę rožę, o pavasarį jau per vėlu, geriausia, ką galite padaryti, tai pasimėgauti pavasario rožių žydėjimu ir genėti jas po žydėjimo pabaigos, paprastai vasaros pradžioje.

Jei genėjimas bus baigtas pakankamai anksti vasarą, maždaug birželio mėnesį, jūsų rožė turės pakankamai laiko išauginti daug naujų ūglių, kurie iki žiemos spės sukietėti.

Vijoklinės rožės vasaros mėnesiais nepjaunamos, tačiau prireikus po žydėjimo galite atlikti lengvą genėjimą. Bet kokį didesnį genėjimą geriau atidėti ir palaukti iki rudens.

Kada nupjauti nuvytusias gėles?

Rožes reikia genėti bet kuriuo metu per visą vegetacijos laikotarpį, kad paskatintumėte pakartotinį žydėjimą. Taip elgdamiesi, neleidžiate rožei eikvoti energijos vaisių ir sėklų gamybai, taip paskatindami ją suformuoti daugiau žiedų.