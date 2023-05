Ragina niekada nepirkti šių produktų parduotuvėse: gali baigtis liūdnai

Dietistė Živilė Dumbraitė-Varkalienė pasakoja, kad pati vykdama apsipirkti visuomet stengiasi suplanuoti savo pirkinius. Dažniausiai ji produktais rūpinasi visai savaitei – taip pavyksta atsilaikyti nuo nereikalingų pirkinių ir įvairiausių pagundų, kurios kyla nežinant, koks bus ateinančios savaitės meniu.

Pasiteiravus, kokių produktų prekybos centruose vengia pašnekovė, Živilė sako, kad dažniausiai ji stengiasi nesirinkti pusgaminių ar kitokio iš anksto pagaminto maisto.

REKLAMA

REKLAMA

„Prekybos centruose reikėtų rinktis tuos produktus, iš kurių galime pasigaminti kažką namuose. Dažniausiai jau pagaminti produktai ar įvairūs pusgaminiai turi be galo ilgą sudėties etiketę, kas rodo, kad gaminyje yra ir gerų, ir mums visiškai nereikalingų organizmui produktų. Tokie ingredientai dažnai būna skirti prailginti gaminio galiojimo laiką, formą ir panašiai“, – paaiškina dietistė.

REKLAMA

Mišrainės, suši, fasuotos salotos ir nukainoti produktai

Neretai manoma, kad iš anksto paruoštos ir parduodamos prekybos centruose įvairios mišrainės arba salotos yra blogis ir neatitinka sveikos mitybos principų. Pasiteiravus, ar tokia nuomonė yra pagrįsta, Ž. Dumbraitė-Varkalienė teigia, kad tokie produktai nėra didis blogis.

Atvirkščiai, tokios mišrainės arba salotos gali būti puikus išsigelbėjimas tiems, kurie neturėjo galimybės įsidėti į darbą pietų iš namų arba nori papietauti pigiau nei kavinėje ar restorane.

REKLAMA

REKLAMA

„Kartais tai iš tiesų yra tarsi išsigelbėjimas, tačiau siūlyčiau atkreipti dėmesį į produkto sudėtį ir jo pagaminimo datą. Svarbiausia, kad būtų kuo natūralesni pagardai, pavyzdžiui, aliejus ir citrina, o ne daug majonezo ar panašiai“, – nusišypso patardama.

Panaši nuomonė visuomenėje vyrauja ir dėl prekybos centruose parduodamų paruoštų suši patiekalų. Daugelis mano, kad parduotuvėje gaminti suši ne visuomet yra puikios kokybės, o jų rinktis nerekomenduojama dėl rizikos apsinuodyti. Panašiai mąsto ir pašnekovė:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Suši yra produktas, kuris dažniausiai gaminamas iš ryžių ir šviežios žuvies. Kadangi nežinome, kokios kokybės buvo šviežia žuvis ir kaip ji buvo apdorota, kyla abejonių dėl jos patikimumo. Be to, neretai prekybos centruose parduodami suši yra žymiai pigesni nei restorane, tad iš to galime manyti, kad jų kokybei – pataupoma. Na, o siekiant neapsinuodyti ir nenorint turėti problemų su sveikata, stengčiausi vengti tokių produktų su šviežia, neapdorota žuvimi.“

REKLAMA

Kai kuriems pirkėjams abejonių kelia ir parduotuvėse parduodam fasuoti salotų mišiniai. Paklausta, ar tokia prekė yra mažiau naudinga ir kokybiška nei įprastai parduodamos salotos, dietistė mano, kad šiuo atveju taip yra daroma dėl paprasčiausio patogumo.

„Nesutikčiau, kad tokia prekė yra prasta. Manau, kad šiais laikais taip yra daroma dėl patogumo, kad grįžęs į namus pirkėjas galėtų iš karto turėti paruoštas salotas ir nereikėtų jų atidžiai nagrinėti, pjaustyti ar dėlioti. Tai išties yra kur kas paprasčiau.

REKLAMA

Visgi, grįžus į namus reikėtų nepamiršti gerai jų nuplauti, kadangi nežinome, ar jos buvo tinkamai nuvalytos, o taip pat nuplovę įsitikinsime, kad tikrai neliko jokių galimai buvusių kenkėjų kiaušinėlių“, – dalinasi savo įžvalga ir perspėja pašnekovė.

Be to, kone kiekviename prekybos centre pirkėjai gali atrasti ir nukainotų prekių skyrelį, kuriame tam tikrus, atrinktus produktus galima įsigyti perpus mažesne kaina.

Visgi, dažnai pirkėjai baiminasi, kad nukainotas produktas yra prastas ir nebetinkamas vartoti, todėl šį skyrių aplenkia. Tačiau kitaip nei daugelis kitų, kai kurie pirkėjai mielai pasinaudoja šia galimybe įsigyti prekių mažesne kaina ir taip sutaupo ne tik pinigų, tačiau ir prisideda prie kovos su maisto švaistymu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Išties nukainoti produktai dažniausiai būna puikios kokybės ir galimi vartoti, tad nieko blogo su jais nėra. Viskas ką reikia padaryti, tai atkreipti dėmesį į tinkamumo vartoti datą. Pavyzdžiui, jeigu apsipirkinėjate ryte ir produktas kaip tik šiandien baigiasi galioti, jis gali puikiai padiktuoti jūsų pietų ar vakarienės idėją.

Taip jis nesuges, bus suvartotas ir neišmestas iš parduotuvės į šiukšlių konteinerį. Ne tik sutaupysite, bet ir lengvai pasigaminsite greitą ir maistingą patiekalą“, – sako Ž. Dumbraitė-Varkalienė.

REKLAMA

Skubūs pietūs – misija įmanoma?

Pasiteiravus, į ką verta taip pat atkreipti dėmesį atvykus apsipirkti į prekybos centrą, dietistė sako, kad naudinga prieš tai apsižiūrėti šaldytuvo likučius, spintelių turinį, ar neliko greitai gendančių produktų, kadangi kartais tokie produktai gali padiktuoti ateinančių dienų ar savaitės meniu:

„Tuomet parduotuvėje teliks pasipildyti produktus, iš kurių gaminsite patiekalus. Be to, visuomet sakau, kad patys geriausi produktai yra be etikečių – juos pirmiausiai ir vertėtų rinktis.

REKLAMA

Taip pat atkreipkite dėmesį į sezoniškumą, pavyzdžiui, šiuo metu turime puikių lapinių daržovių, šviežių kopūstų, agurkų, įvairių žolelių. Sezonines daržoves verta rinktis todėl, kadangi jos yra užaugintos mūsų regione, atkeliavusios trumpą kelią iki parduotuvių. Šiuo metu tai – patys geriausi produktai.“

Kartais į parduotuvę užbėgame ir norėdami įsigyti greitus pietus, tačiau neretai nutinka taip, kad akis nežino, ką būtų naudinga pasirinkti. Pašnekovė pasakoja, kad jeigu darbe yra bent maža virtuvėle, visuomet galima įsigyti salotų mišinį, kelis agurkus ir pomidorus, saulėgrąžų sėklų ir fetos sūrio – taip pasigaminsite ne tik skanias, tačiau ir maistingas salotas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Lygiai taip pat galima atkreipti dėmesį ir į jau pagamintus produktus, tačiau prieš tai gerai pasižiūrėkite, kokia yra gaminio sudėtis, ar tai mėsos gabalėlis, turintis ilgą etiketę ir įvairiausių priedų, ar ne. Aišku, toks pasirinkimas bus geresnis nei pyragėlis ar saldainis, nes likusią dienos dalį turime ir toliau tęsti dienos darbus, turėti pakankamai energijos. Todėl įsigykite tą maistą, kuris jos suteikia ilgam, o ne atima“, – rekomenduoja pašnekovė.

REKLAMA

Pastebima, kad iki šiol vis dar daugelis žmonių nemoka skaityti produkto etiketės – atsižvelgus į tai dietistė pataria pirmiausiai dėmesį atkreipti į ingredientų sąrašą, o tik tada nužvelgti maistinės vertės lentelę.

„Pasižiūrėkite, kad produktas turėtų kuo daugiau skaidulų, idealu, jeigu jų bus virš 6 gramų. Taip pat, kad būtų kuo mažiau druskos – iki 2 gramų, cukraus – iki 5 gramų. Tokie produktai – prioritetas. Be to, susigaudyti kartais padeda ir produktų žymėjimas, pavyzdžiui, jeigu pavaizduota žalia rakto skylutė, ji žymi būtent sveikatai palankesnius maisto produktus“, – nusišypso Ž. Dumbraitė-Varkalienė.