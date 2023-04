Parduodant gerą maistą pasibaigus jo galiojimui kasmet būtų sutaupoma 148 mln. eurų

„Kalbant skaičiais, tai apie 50 tūkst. tonų per metus, tai yra tiek, kiek per metus suvalgo Alytaus gyventojai (...) Tai mums leistų sutaupyti 147,6 mln. eurų per metus“, – spaudos konferencijoje pirmadienį teigė Aušrinė Armonaitė.

Anot ministrės, toks siūlymas yra tik maisto švaistymo problemos sprendimo pradžia ir pirmas veiksmas. Jos teigimu, šiuo metu tik dešimtadalis tokio maisto yra paaukojama.

„Iš tiesų reikia problemą sprendžiant pradėti nuo kažko ir jeigu mes nepradėsime nuo šito žingsnio, jeigu sakysime, kad jis nepakankamas, tai dėl to reikia nepradėti, mes nieko nepadarysime. Mes siūlome startuoti su šiuo pasiūlymu“, – sakė A. Armonaitė.

„Pradėdami gilintis į problemą pastebėjome, kad čia tik ledkalnio viršūnė, o maisto išnaudojama (iššvaistoma – BNS) 10 kartų daugiau (nei paaukojama – BNS) (...), bus ir ką paaukoti, ir ką parduoti“, – pridūrė ministrė.

A. Armonaitės teigimu, prognozuoti, kada toks sprendimas galėtų įsigalioti, dabar sunku.

„Man sunku prognozuoti, kada tai įsigalios, bet kad vien apie tai kalbame, yra ženklas, kad žmonėms tai yra geri produktai“, – sakė A. Armonaitė.

Diskusijos dėl maisto švaistymo Seime prasidėjo 2022 metų rudenį, parlamentarams pasiūlius įpareigoti prekybininkus netinkančius prekybai, bet saugius maisto produktus atiduoti labdarai. Teisininkai tada įspėjo, kad toks siekis gali prieštarauti Konstitucijai.