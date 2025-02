Ragina į kiaušinienę nedėti 1 lietuvių mėgstamo produkto: bus daug skanesnė

Krisas Kolinsas, virtuvės šefas, ir „Don't Go Bacon My Heart“ įkūrėjas, pasidalijo, kad kiaušinienės gaminimas nėra sudėtingas, tačiau yra tam tikra technika, kaip ją tinkamai pagaminti, rašoma mirror.co.uk.

Į kiaušinienę ragina nedėti pieno

Jis sakė: Žinau, ką jūs galvojate: „Kas nežino, kaip pasigaminti kiaušinienę?“ ir, žinoma, ją nesunku iškepti. Tačiau, nors nėra griežtai neteisingo ar teisingo būdo gaminti kiaušinienę, yra vienas geriausias būdas.“

Pasak Chriso, geriausias būdas gaminti kiaušinienę – į ją nepilti pieno, o naudoti nesūdytą sviestą.

Chrisas sakė: „Į kiaušinienę tikrai nereikia pilti pieno. Šis būdas leis jums gauti sodrius ir kreminius kiaušinius be jo. Sviestas taip pat padeda!

Naudojant pieną kiaušiniai kiaušinienė gali per greitai iškepti, dėl to ji gali išsausėti ir tapti guminės tekstūros, net jei ant viryklės nebuvo laikoma per ilgai.

Jei naudosite per daug pieno, jis gali pakeisti skonį, be to, vietoj purios kiaušinienės ji bus vandeninga ir neskani.

Kiaušinienei gaminti geriau naudoti sviestą, nes riebalai padengia kiaušinių baltymus, kad jie nesudegtų ir būtų šilkinės tekstūros. Jis taip pat padeda pagerinti natūralų kiaušinių sodrumą, todėl jie tampa kreminiai ir daug skanesni.“

Kiaušinienės receptas

Jums reikės:

Trijų kiaušinių;

Vieno valgomojo šaukšto nesūdyto sviesto;

Šviežių laiškinių česnakų (pabarstyti ant viršaus);

Druskos ir pipirų.

Receptas:

Į dubenį įmuškite kiaušinius ir įberkite žiupsnelį druskos. Kol kas nedėkite pipirų, nes jie gali išblukinti kiaušinių spalvą ir padaryti juos šiek tiek pilkus.

Keptuvėje ant silpnos ugnies ištirpinkite šaukštą sviesto. Kai sviestas ištirps, į keptuvę supilkite plaktą kiaušinių masę.

Kiaušinius nuolat maišykite, kad jie nepriliptų prie keptuvės, ir po kelių minučių jie turėtų tapti tirštos konsistencijos.

Kai mišinys pradės stingti, pradėkite maišyti sukamaisiais judesiais, nes tai padės suformuoti didesnius kiaušinienės gabalėlius. Taip maišykite kelias minutes ilgais judesiais, kad kiaušiniai nuolat judėtų.

Kai kiaušiniai susiformuos į didesnius gabalėlius, bet vis dar bus šiek tiek skysti, išjunkite ugnį, nes kiaušiniai vis tiek toliau keps įkaitusioje keptuvėje.

Dėkite į lėkštę arba ant skrebučio, pagardinkite pipirais ir papuoškite laiškiniais česnakais. Jūsų burnoje tirpstanti kiaušinienė jau paruošta patiekti.