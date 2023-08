Profesorius Unikauskas atskleidė tiesą apie gazuotą vandenį: kiti to nežino

„Daktare Unikauskai, labai mėgstu gazuotą vandenį. Bet prisiskaičiau, kad nuo jo atsiranda celiulitas, kenčia dantų emalis, ėda rėmuo. Bet aš jaučiuosi puikiai! Tai gerti, ar negerti gazuotą vandenį?“, – klausia laidoje „Kviečiame daktarą!“ Laura iš Kėdainių.

Sužinokite, koks buvo LSMU vidaus ligų klinikos gydytojo, profesoriaus Alvydo Unikausko atsakymas.

Nustebsite sužinoję, kad neseniai atlikti naujausi tyrimai išsklaidė visus šiuos mitus, susijusius su gazuotu vandeniu. Ir pasirodo, kad gazuotas vanduo niekaip nėra susijęs su celiulito ar kitų problemų atsiradimu.

CO2 nauda

Maža to, profesorius Alvydas Unikauskas sako, kad daugelis net neįsivaizduoja, kokią naudą savo organizmui gali padaryti geriant gazuotą vandenį.

Teigiama, kad anglies dvideginiu / anglies dioksidu (CO2) praturtintas vanduo turi puikių savybių.

„ Anglies dvideginis – CO2 – arba anglies dioksidas, vadinkit kaip norite, kuriuo prisotinamas paprastas ar mineralinis vanduo, padaro vandenį labiau rūgštinį ne skonio prasme, o pH prasme. Man visada buvo smalsu, kodėl gerdamas gazuotą mineralinį vandenį jaučiuosi geriau? Geresnė hidratacija, puikus virškinimas net labiau atsipalaiduoju“, – vardina jaučiamus gazuoto vandens privalumus profesorius.

Gydytojas aiškina, kad su tuo yra susijęs „Borho“ efektas, kurio metu CO2 leidžia į audinius geriau įsiskverbti deguoniui.

„Tam, kad deguonis patektų į audinių ląsteles, reikia anglies dvideginio. Pateiksiu vieną pavyzdį – ištikus panikos atakai imate kvėpuoti neįprastai dažniau ir dėl to gaunate per daug deguonies. Negana to, taip kvėpuodami jūs iškvepiate į aplinką per daug anglies dvideginio ir jums netrukus pradeda trūkti oro.

Panikos metu verčiau kvėpuokite į maišelį, į kurį iškvėpsite CO2 ir vėl galėsite normaliai kvėpuoti. Be to, sumažėjus CO2 kiekiui, sumažėja ir deguonies atsargos, o mažesnis CO2 kiekis sukelia hipoksiją, kitaip sakant deguonies trūkumą“, – paaiškina.

Visgi, yra ir dar vienas įdomus faktas, nulemtas būtent CO2.

„Ar žinote, kodėl rytais sveriame mažiau? Viso to priežastis – labai paprasta. Tai yra per naktį jūsų iškvėpto anglies dvideginio svoris“, – dalinasi profesorius.

Negirdėti faktai apie CO2

Daugelis žino, kad pagrindinė anglies dvideginio nauda yra ta, kad šis aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, kuri susijusi su ramybės, virškinimo ir gero miego procesais: „Parasimpatinė nervų sistema atsakinga už „ilsėkis ir virškink“ atsaką, kuris vyksta kūnui atsipalaidavus.“

Be to, CO2 yra susijęs ir su onkologinėmis ligomis. Profesorius A. Unikauskas pasakoja, kad vėžinių ląstelų terpė yra daugiau šarminė, lyginant su sveikomis:

„Pasirodo, CO2 gali veikti kaip priešnavikinės dujos, galinčios slopinti metastazes. Jei mes „parūgštinsime“ savo organizmo terpę, vėžinėms ląstelėms tai nepatiks, mat padidinus CO2 kiekį organizme yra išprovokuojama vėžinių ląstelių apoptozė.

Apoptozė – užprogramuota, savanoriška ląstelių mirtis. Mūsų organizme šis procesas vyksta nuolat. Tos vėžinės ląstelės yra gyvybingos ir tada, kai mes jų terpę šiek tiek „parūgštiname“, įvyksta jų mirtis.

Jei tinkamai elgsimės, vėliau galime suaktyvinti ir kitą mechanizmą, kuris vadinamas autofagija, kurio metu organizmas ląstelių liekanas ima ir sunaudoja faktiškai kaip maistui.“

Kaip gauti daugiau CO2?

Gydytojas laidoje klausia, ar kada nors esat pastebėję, kad griaudžiant perkūnijai lengviau kvėpuojate? Pasirodo, kad tai yra susiję su niekuo kitu, o atmosferoje padidėjusiu CO2 kiekiu.

Įdomu tai, kad žmogus kvėpuodamas daugiau deguonies gauna tuomet, kai tai daro per nosį. Be to, tai gali padėti net ir sportuojant, mat fizinė ištvermė yra taip pat siejama su kvėpavimu per nosį:

„Taip pat CO2 turi ir priešuždegiminį poveikį. Tačiau kaip galime jo gauti daugiau? Paprastas atsakymas – geriant gazuotą vandenį. Žinoma, tai nereiškia, kad gerdami jį didžiuliais kiekiais gausite didelius anglies dvideginio kiekius, tik tam tikrą jo dalį.

Kitas variantas – gulėti perlinėse voniose. Trumpai tariant, tai – gydomosios mineralinės vonios, į kurių vandenį iš apačios yra leidžiamas anglies dvideginis. Taip kūnas tampa prisotinamas CO2, atsipalaiduoja raumenys, stimuliuojama geriau kraujotaka, medžiagų apykaita, sumažėja spazmai, skausmai, greičiau šalinasi toksinai.“

Anglies dvideginio galima gauti ir naudojant jo praturtintas kosmetines priemones.