Profesorius Stukas atskleidė, kiek kiaušinių galima suvalgyti per dieną ir kaip sveikiausia jį paruošti

Šiuos klausimus aptaręs Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorius profesorius Rimantas Stukas pabrėžė, kad šiandien kiaušinis laikomas puikiu ir visaverčiu maisto produktu.

„Yra ištirta, išanalizuota ir vienareikšmiškai atsakyta į klausimą, kad kiaušinis yra sveikatai palankus maistas, jo sudėtyje yra labai gerai subalansuotos visos medžiagos“, – pabrėžė jis „Žinių radijo“ laidoje „Sveikatos laikas“.

Kiaušinio baltymas – etalonas

Specialistas pabrėžė, kad kiaušinio baltymas šiandien laikomas etalonu, o trynys – turtingu įvairių mikroelementų šaltiniu.

„Kiaušinis tikrai yra visavertis maisto produktas. Kiaušinio baltymą Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) priėmė kaip baltymo etaloną, tai reiškia, kad visų kitų produktų baltymus lyginame su kiaušinio baltymu, nes jis yra pats geriausias.

Beje, geriausiai įsisavinamas tik šiluma apdoroto kiaušinio baltymas. Kartais žmonės mėgsta išgerti žalią kiaušinį įsivaizduodami, kad tada jis geriausias, nes apdorojant šiluma niekas geras ten nežuvo, tai geriausiai įsisavinamas virto kiaušinio baltymas.

Taip pat yra ir trynys, kuriame yra ir riebaluose tirpių vitaminų, ir cholesterolio, dėl kurio kiaušinis buvo rekomenduojamas kiek galima labiau riboti. (...) Bet tas pats cholesterolis, lecitinas ir visos kitos medžiagos, tad balansas toks, jog suvalgius kiaušinį jis nedaro jokio neigiamo poveikio, o iš kiaušinio galime gauti tik naudą“, – kalbėjo R. Stukas.

Kiek kiaušinių galima suvalgyti?

Jei anksčiau buvo sakoma suvalgyti ne daugiau dviejų kiaušinių į savaitę, pasak profesoriaus, jau yra daug mokslinių publikacijų rimtuose užsienio mokslo žurnaluose, kad kiekvieną dieną suvalgę 2 kiaušinius gausime tik didelę naudą.

„Aišku, tai galios, jei mūsų mityba apskritai yra sveika. Bet jei ji visai nesveika, tie kiaušiniai nei padės, nei išgelbės. Svarbu turėti bendrą mitybos supratimą ir matyti visumą, kas valgoma pusryčiams, pietums, vakarienei.

Svarbu analizuoti, kiek kokių medžiagų gaunama, nes nė vienas produktas neturės jų visų, kurių reikia žmogui. O yra paskaičiuota, kad per dieną mums reikia gauti apie 40 įvairių skirtingų maistinių, biologiškai aktyvių medžiagų, tad reikia visko. O kiaušinis visame šiame maisto produktų rinkinyje užima deramą vietą, juos drąsiai galime valgyti“, – kalbėjo pašnekovas.

Paklaustas, kuriuo dienos metu geriausia valgyti kiaušinį, profesorius vis tik jo nepatarė valgyti vakarienei, tai – geras pasirinkimas pusryčiams arba pietums.

Be to, nors kasdien ir galima suvalgyti po 2 kiaušinius, R. Stukas atkreipė dėmesį, kad svarbi ir maisto įvairovė: „Nereiškia, kad kiekvieną dieną turime valgyti kiaušinius, nepamirškime įvairovės principo – vieną dieną turėtų būti vienoks patiekalas, kitą dieną kitoks.“

Naudingiausias – virtas kiaušinis

Profesorius pasakojo, kad naudingiausias yra virtas kiaušinis: baltymas turi būti sutrauktas, o trynys – skystas.

„Jei trynys bus skystas, bus labai gerai pasisavinamos visos mums reikalingos biologiškai aktyvios medžiagos, jų nebus sumažėję. O sutrauktas baltymas irgi bus labai gerai įsisavinamas.

Yra ir kitų variantų – galima išsivirti taip vadinamą Benedikto kiaušinį, kai tikrai greitai galėsime suprasti, kad jau baltymas sutrauktas, kiaušinį galime ištraukti iš vandens, o trynys tikrai bus skystas“, – kalbėjo jis.

Vis tik, profesoriaus teigimu, lygybės ženklo tarp virto ir kepto kiaušinio dėti neišeitų:

„Virtas kiaušinis yra toks, kurį rekomenduojame. Jei kepame kiaušinienę, bet kokiu atveju dar naudojame papildomus riebalus, kurie irgi patenka ir tada jau valgydami kiaušinį kaip vieną iš komponentų dar papildomai įvedame riebalų, kurių Lietuvos gyventojų mityboje yra per daug.

Kepant kiaušinienę kažkiek jos ir paskrunda, baltymai gali būti ne visai tolygūs – matome, kad kažkur galbūt pridegė, vadinasi, įvyko rimta baltymų denatūracija, pakitimai. Aišku, labai nedaug, bet gali susidaryti ir kancerogeninių medžiagų, todėl rekomenduojame virti.“

Vienas žingsnis viską sugadina

Pašnekovas taip pat patarė atidžiai rinktis, kas valgoma šalia kiaušinio: „Jei pridėsime šaukštą majonezo, reikalą pabloginsime, o jei du – tai ir visai sugadinsime. (...)

Kaip tada jį valgyti? Galime su druskyte, jei kam labai patinka majonezas, nereikėtų prikrauti labai daug. Yra turbūt tradicinis būdas, kai ant duonos užsitepama sviesto, pasibarstoma truputį druskos.

Bet sviesto PSO rekomenduoja tepti tiek, kad užsipildytų duonos skylutės, o perteklių reikia nubraukti. Taigi tepti reikia labai plonai, tada nebus jokios žalos, bus ir skonis, ir nauda. Nes sviestas yra labai geras produktas, tik jo reikia ne per daug.“

Be to, virtą kiaušinį, laikomą šaldytuve, rekomenduojama suvartoti per dvi dienas.

Kodėl reiktų nuplauti?

R. Stukas taip pat priminė, kad vištų kiaušinius prieš vartojant rekomenduojama nuplauti, mat jų lukštas gali būtų užterštas salmoneliozės bakterijomis.

Tuo metu renkantis ančių ar žąsų kiaušinius, juos būtina apdoroti šiluma, virti pakankamai ilgai, kad tiek baltymas, tiek trynys taptų kieti.

„Neatsitiktinai tokių kiaušinių nematome ir parduotuvėse, nes jie gali kelti apsinuodijimų riziką – kai paukščio viduje vystosi kiaušinis, salmonelės patenka į jo vidų. Vištos kiaušinio viduje salmonelių nėra, jų gali būti tik ant lukšto“, – komentavo profesorius.

Tačiau jei vištos kiaušinio žmogaus ir nenuplovė, pavirus kokias 5 minutes rizika eliminuojama – jei salmonelių ant lukšto ir buvo, jos žūsta.

„Galima galvoti, kad pardavinėjant žąsų ar ančių kiaušinius turėtų būti informacinis lapelis, kiek minučių reikėtų virti, kad viskas būtų gerai. Bet taip nebūna, žmogiškasis veiksnys yra toks, kad ne visada laikomasi rekomendacijų.

Tą matome ir kalbant apie sveikos mitybos rekomendacijas – būna parašyta, kaip turi būti, o gyvenimas parodo, kad taip yra ne visada“, – pastebėjo R. Stukas.