Prisimenate šias dvynukes iš filmų? Štai kaip jos atrodo dabar

Nuo to laiko jos buvo gana santūrios ir jau daugelį metų aktyviai nesinaudoja socialiniais tinklais. Mirus jų mylimam kolegai Bobui Sagetui (Bob Saget), jos vėl atsidūrė dėmesio centre. Visgi, nepaisant to, kiek dvynės dėmesio sulaukia, mums visada įdomu: ką Mary-Kate ir Ashley veikia dabar?

Dvynės Olsen mados industrijoje dirba jau daugiau nei dešimtmetį

Kai 1993 metais „Full House“ baigėsi, Mary-Kate ir Ashley Olsen įkūrė pramogų bendrovę „Dualstar“, kurioje buvo kuriami visi jų filmai, įskaitant „Our Lips Are Sealed“, „Passport To Paris“ ir „How the West Was Fun“. Viename interviu dvynės sakė, kad net ir dirbdamos priešais kamerą, jos tiek pat laiko praleido ir už jos, kurdamos savo prekės ženklą, todėl tam tikra prasme visada jautėsi kaip verslininkės.

Wegotthiscovered buvo rašoma, kad tai paaiškina, kodėl 2006 metais abi seserys atsikratė savo ekranuose sukurtų personažų ir pradėjo kurti dabar sėkmingai veikiančią prabangių drabužių liniją „The Row“ (Sakydami prabangos, turime omenyje tikrą prabangą. Kašmyro šalikas gali kainuoti iki 9 000 dolerių).

„The Row“ misija – įkvėpti moteris ir mesti iššūkį mados normoms, rašoma parduotuvės svetainėje. 2021 metais interviu žurnalui „i-D Magazine“ Ashley prisipažino, kad ji ir jos sesuo nenorėjo būti prekės ženklo veidu ar vardu.

„Nenorėjome būti jo priekyje, nenorėjome ir kad žmonės žinotų, jog tai mes“, – sakė ji.

Dvynės nusprendė neduoti interviu žurnalistams beveik trejus metus po prekės ženklo gimimo, nes, kaip jos sako, norėjo, kad drabužiai kalbėtų patys už save. Dabar, praėjus 17 metų, esame įsitikinę, kad joms pavyko.

Ar tai atsisveikinimas su Holivudu visiems laikams?

Viena iš svarbiausių Mary-Kate ir Ashley išvykimo iš Holivudo priežasčių buvo ta, kad pramogų pasauliui dažnai vadovauja įtakingi žmonės, kurie gali išstumti aktoriaus (ar net prodiuserio) nuomonę, jei ji nesutampa su jų nuomone. Kurdamos savo mados liniją, jos turi daug didesnę kūrybinę kontrolę.

Tikėtina, kad aktorystei užkirstas kelias bus visam laikui, tačiau tai nereiškia, kad niekada nepamatysime Olsen dvynių grįžtančių į užkadrį, nes jos pačios prodiusuoja savo darbus. Arba galima apie tai pasvajoti.

Tikriausiai todėl nei Mary-Kate, nei Ashley negrįžo į „Fuller House“, priešingai nei beveik visi kiti aktorių grupės nariai, įskaitant Bobą Sagetą. Vis dėlto tai nesutrukdė joms pareikšti giliausią užuojautą Sagetų šeimai dėl staigios ir neįtikėtinai liūdnos jų buvusio kolegos netekties. Kalbėdamos su „People“, jos sakė: „Sagetai buvo labai laimingi“.

„Bobas buvo pats mylintis, užjaučiantis ir dosnus žmogus. Mums labai liūdna, kad jo nebėra su mumis, bet žinome, kad jis ir toliau bus šalia mūsų ir lydės mus taip pat grakščiai, kaip visada“, – sakė Mary-Kate ir Ashley. „Galvojame apie jo dukras, žmoną ir šeimą ir reiškiame užuojautą“.

Nors abi dvynės pasitraukė iš pramogų scenos, jų pavardė vis dar retkarčiais išgirstama dėl jų jaunesnės sesers Elizabetos Olsen (Elizabeth Olsen), kurią daugelis dabar pažįsta kaip Wandą Maximoff, dar žinomą kaip Scarlet Witch „Marvel“ kino visatoje. Kaip ir jos seserų, Elizabetos, kaip ir daugumos įžymybių, gyvenimas yra kur kas uždaresnis. Šiuo metu ji nieko nekelia į socialinius tinklus ir pasirodo tik raudonojo kilimo renginiuose, premjerose ir interviu.

Panašiai kaip Mary-Kate ir Ashley, Elizabeth iš pradžių žaidė su mintimi naudoti kitą pavardę, kad atsiribotų nuo favoričių. Tačiau šiuo metu jos talentas kalba pats už save su garsiuoju slapyvardžiu ar be jo. Juk ar matėte „Vandos viziją“ arba „Meilė ir mirtis“?