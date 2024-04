Prisimenate Mirtišę iš filmo „Adamsai“? Štai kaip ji atrodo dabar

Originaliame filme 1930-ųjų metų Charleso Addams'o iliustracijas atgaivino keletas garsių aktorių, tarp kurių buvo Anjelica Huston, Christina Ricci, Raúl Juliá ir Christopheris Lloydas.

Kultinėje antgamtinėje komedijoje buvo pasakojama apie keistą, aristokratišką Addamsų šeimą, kuri vėl susitiko su seniai prarastu giminaičiu Festeriu Addams. Tačiau jie nežino, kad jis yra įvaikintas paskolų ryklio sūnus, ketinantis pavogti jų šeimos turtus, rašo usmagazine.com.

Nuo tos akimirkos, kai prodiuserių komanda pradėjo planuoti filmą, jie iš karto sutarė, kad Julia ir Anjelica yra tinkami pasirinkimai šeimos matriarcho ir patriarcho vaidmenims sukurti.

„Scottas [Rudinas] ir aš abu sutarėme dėl Anjelicos Huston ir Raulio Juliá kaip Mirtišės ir Gomezo vaidmenų“, – 2018 m. lapkritį The Guardian“ prisiminė režisierius Barry Sonnenfeldas .

A. Huston, kuri vėliau pelnė „Auksinio gaublio“ nominaciją už Mirtišės vaidmenį, pažymėjo, kad filmuodamasi turėjo labai konkretų įkvėpimą.

Kaip Mirtišė atrodo dabar?

„Mirtišę įkūnijau pagal Jerry Holl, – sakė The Guardian“ raganų žvaigždė. „Adamsų šeimoje viskas, kas balta, yra juoda, ir viskas, kas gera, yra bloga, bet Mirtišė yra pati atlaidžiausia, supratingiausia ir nuostabiausia motina.

Visada mačiau Džerę kaip tobulą motinystės pavyzdį. Mes vis dar draugaujame po 40 metų, todėl manau, kad ji nemanė, jog būti Mirtišės įkvėpėja yra blogai.“

Prieš pradėdama vaidinti Adamsų šeimos matriarchę filmuose Adamsų šeima ir Adamsų šeimos vertybės“, ši talentinga aktorė atliko pagrindinius vaidmenis filmuose Laverne & Shirley“, This Is Spinal Tap“ ir The Witches“.

Ji taip pat vaidino filme Ever After: A Cinderella Story“, The Royal Tenenbaums“, The Big Year“, Smash“ ir John Wick: Chapter 3 – Parabellum“. Prieš ištekėdama už skulptoriaus Roberto Grahamo 1992 m. gegužę, Material Girls aktorė susitikinėjo su Džeku Nikolsonu. R. Grahamas mirė 2008 m.