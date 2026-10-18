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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate legendinį filmą „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“? Štai kaip aktoriai atrodo dabar

2026-10-18 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 13:00
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2003 metais pasirodžiusi romantinė komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“ tapo vienu įsimintiniausių šio žanro filmų, kurį žiūrovai mielai prisimena iki šiol. Istorija apie žurnalistę Andę Anderson ir reklamos specialistą Beną Barį, kurie įsivelia į savotišką meilės eksperimentą, sužavėjo publiką humoru, netikėtais nesusipratimais ir pagrindinių aktorių chemija. Praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams, filmo žvaigždės tęsia sėkmingas karjeras, tačiau jų gyvenimas už kameros gerokai skiriasi nuo kadaise ekrane matytų personažų.

Prisimenate legendinį filmą „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“? Štai kaip aktoriai atrodo dabar (nuotr. IMDB)
GALERIJA (7)

2003 metais pasirodžiusi romantinė komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“ tapo vienu įsimintiniausių šio žanro filmų, kurį žiūrovai mielai prisimena iki šiol. Istorija apie žurnalistę Andę Anderson ir reklamos specialistą Beną Barį, kurie įsivelia į savotišką meilės eksperimentą, sužavėjo publiką humoru, netikėtais nesusipratimais ir pagrindinių aktorių chemija. Praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams, filmo žvaigždės tęsia sėkmingas karjeras, tačiau jų gyvenimas už kameros gerokai skiriasi nuo kadaise ekrane matytų personažų.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmas „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“

Kate Hudson

Kate Hudson filme įkūnijo Andę Anderson – žurnalo žurnalistę, kuri imasi užduoties per dešimt dienų priversti vyrą ją palikti. Tačiau šis vaidmuo buvo tik viena iš daugelio aktorės karjeros sėkmių, rašoma usmagazine.com.

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K. Hudson išgarsėjo dar anksčiau, 2000 metais pasirodžiusiame filme „Per žingsnį nuo šlovės“. Už Penny Lane vaidmenį ji pelnė „Auksinį gaublį“ ir buvo nominuota „Oskarui“ kaip geriausia antrojo plano aktorė.

Vėliau ji tapo viena ryškiausių romantinių komedijų žvaigždžių, vaidino filmuose „Aš, tu ir Diupri“, „Nuotakų karai“ ir „Kvailių auksas“. Pastarajame ji vėl susitiko filmavimo aikštelėje su Matthew McConaughey.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Hudson

Pastaraisiais metais aktorė įrodė, kad jos talentas neapsiriboja vien komedijomis. Ji pasirodė filme „Ištraukti peiliai 2“, o 2024 metais už vaidmenį filme „Meilės melodija“ sulaukė naujo žiūrovų dėmesio. K. Hudson taip pat plėtoja muzikinę veiklą.

Aktorės asmeninis gyvenimas ne kartą sulaukė žiniasklaidos dėmesio. 2000 metais ji ištekėjo už grupės „The Black Crowes“ muzikanto Chriso Robinsono. Pora susilaukė sūnaus Ryderio, tačiau 2006 metais jų keliai išsiskyrė.

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Vėliau aktorė užmezgė santykius su grupės „Muse“ lyderiu Mattu Bellamy. Jiems gimė sūnus Binghamas, tačiau pora sužadėtuves nutraukė 2014 metais.

Dabartinis K. Hudson partneris – muzikantas Danny Fujikawa. Jiedu susižadėjo 2021 metais, o 2018-aisiais susilaukė dukters Rani Rose. Taigi aktorė augina tris vaikus ir toliau derina šeimos gyvenimą su aktyvia karjera.

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Matthew McConaughey

Matthew McConaughey filme atliko Beno Bario vaidmenį. Jo herojus – savimi pasitikintis reklamos specialistas, kuris lažinasi, kad per dešimt dienų sugebės priversti moterį jį įsimylėti. Beno ir Andės santykiai tampa komišku žaidimu, kuris pamažu virsta tikrais jausmais.

Tuo metu M. McConaughey jau buvo žinomas aktorius. Vienas pirmųjų jo ryškesnių vaidmenų buvo filme „Išmuštieji iš vėžių“, o po romantinės komedijos „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“ jis vaidino tokiuose filmuose kaip „Vedybų planuotoja“, „Uždelsta meilė“ ir „Mergišiaus praeities vaiduokliai“.

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Tačiau svarbiausias jo karjeros etapas prasidėjo tada, kai aktorius ėmėsi sudėtingesnių draminių vaidmenų.

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FOTOGALERIJA. Matthew McConaughey

2013 metais filme „Dalaso pirkėjų klubas“ jis įkūnijo Roną Woodroofą – žmogų, kovojantį dėl galimybės gauti ŽIV gydymui reikalingų vaistų. Už šį vaidmenį 2014 metais M. McConaughey pelnė „Oskarą“ kaip geriausias pagrindinio vaidmens aktorius.

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Jis taip pat vaidino filme „Tarp žvaigždžių“ ir seriale „Tikras detektyvas“. Aktorius įrodė, kad gali sėkmingai persikūnyti tiek į lengvų komedijų herojus, tiek į sudėtingus draminius personažus.

M. McConaughey nuo 2006 metų palaiko santykius su brazilų kilmės modeliu ir verslininke Camila Alves. Pora susituokė 2012 metais ir augina tris vaikus – Levi, Vidą ir Livingstoną.

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Aktorius yra pasakojęs apie šeimos svarbą ir savo gyvenimo prioritetus. Nors jis ir toliau dalyvauja kino projektuose, šeima išlieka svarbia jo gyvenimo dalimi.

M. McConaughey taip pat išleido autobiografinę knygą „Greenlights“, kurioje pasakoja apie savo karjeros kelią, asmenines patirtis ir gyvenimo pamokas.

Kathryn Hahn

Kathryn Hahn filme vaidino Michelle Rubin – geriausią Andės draugę, kurios nesėkmingi santykiai iš dalies įkvepia pagrindinę heroję imtis neįprasto žurnalistinio eksperimento.

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Nors jos vaidmuo nebuvo pagrindinis, Michelle personažas įsimenamas dėl humoro ir draugiško palaikymo.

Šis filmas tapo vienu pirmųjų svarbesnių K. Hahn vaidmenų didžiajame ekrane. Vėliau aktorė išgarsėjo komedijose „Žinių vedėjas“, „Įbroliai“, „Blogos mamos“ ir „Labas, mes Mileriai“.

Didelio populiarumo K. Hahn sulaukė prisijungusi prie „Marvel“ kino visatos. Serialuose „WandaVision“ ir „Agatha All Along“ ji įkūnijo Agatą Harknes – išskirtinę, paslaptingą ir neretai humoristinę veikėją. Šis vaidmuo parodė, kad aktorė geba įtikinamai derinti komediją, dramą ir fantastiką.

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FOTOGALERIJA. Kathryn Hahn

Skirtingai nei jos personažai ekrane, K. Hahn asmeninis gyvenimas nėra dažna bulvarinės žiniasklaidos tema.

Aktorė yra ištekėjusi už aktoriaus Ethano Sandlerio, su kuriuo susipažino studijuodama Šiaurės Vakarų universitete. Pora susituokė 2002 metais ir augina du vaikus.

K. Hahn retai viešai aptarinėja šeimos kasdienybę, todėl apie jos santykius žinoma mažiau nei apie daugelio kitų Holivudo žvaigždžių gyvenimą.

Tuo metu profesinėje srityje aktorė nuolat imasi naujų vaidmenų ir yra vertinama už gebėjimą net antraplaniams personažams suteikti išskirtinumo.

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