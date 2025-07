Princas Williamas ir Kate Middleton sulaukė naujo skaudaus smūgio: to iš šeimos nesitikėjo

Vis tik per 40 minučių trukusią kelionę per pietvakarių Londoną iš „All England Club“ Williamo ir Kate mintyse sukosi visai kita – daug svarbesnė pasaulinė naujiena, kurią tą rytą paskelbė „The Mail on Sunday“, ir jos galimos pasekmės, rašoma dailymail.co.uk.

Vyriausioji redaktorė Charlotte Griffiths pirmajame puslapyje atskleidė, kad karaliaus Karolio III ir princo Harry vyresnieji padėjėjai surengė slaptą taikos aukščiausiojo lygio susitikimą. Tai buvo pirmasis reikšmingas žingsnis siekiant išspręsti gilią šeimyninę nesantaiką.

Šaltinių teigimu, praėjusios savaitės susitikimas žymėjo pradžią „suartėjimo procesui“, kuris turėtų padėti atkurti nutrūkusius Sasekso princo Harry ir jo žmonos santykius su kitais karališkosios šeimos nariais.

Karališkosios šeimos ekspertai šias derybas, vykusias privačiame Londono klubo narių klube, įvardijo kaip kol kas aiškiausią ženklą, kad abi pusės pagaliau ryžtasi spręsti karčią Vindzoro rūmų nesantaiką.

Visgi Williamui ir Kate, kurie tuo metu laukė atostogų su vaikais, ši žinia buvo tarsi tamsus debesis pasirodęs iš giedro vasaros dangaus.

Poros draugai tikino, kad jie nebuvo informuoti apie susitikimą, kuriame dalyvavo karaliaus komunikacijos sekretorius Tobynas Andreae ir Harry bei Meghan vyriausioji komunikacijos vadovė Meredith Maines.

Reikšmingas susitikimas

Susitikimas įvyko Karališkojoje užjūrio lygoje – vos už kelių žingsnių nuo Clarence House, karaliaus – šio klubo globėjo – oficialios rezidencijos Londone. Dalyvavo ir Liamas Maguire'as, vadovaujantis Sasekso viešųjų ryšių komandai Jungtinėje Karalystėje.

Vienas iš artimų Velso poros draugų pabrėžė: „Neatsitiktinai Williamas ir Kate neturėjo savo atstovo Karališkojoje užjūrio lygoje. Jų niekas neprašė ko nors siųsti, todėl jie į šias derybas žiūrės labai atsargiai. Tai, kad apie tai rašoma laikraščiuose, daug ką pasako – ir ne apie gerą.“

Visa tai tik patvirtina didžiausią kliūtį, trukdančią šeimų „suartėjimo procesui“ – visiškai prarastą pasitikėjimą.

Harry ir Meghan sprendimas išviešinti privačius pokalbius ir šeimos incidentus ne tik Harry memuaruose „Spare“, bet ir interviu bei „Netflix“ dokumentikoje, sunaikino pasitikėjimą, kuris šeimai visada buvo esminis.

Pasitikėjimas ir lojalumas – tai savybės, kurių Williamas visada tikėjosi iš draugų ir artimųjų. Faktas, kad jo brolis ir brolienė šį pasitikėjimą išdavė viešiausiu būdu, yra kažkas, ko jis niekada nepamirš, net jei kada nors atleis.

O atleidimą turi lydėti atgaila – kurios Montecito, Kalifornijoje, iki šiol nematyti. Saseksai nei privačiai, nei viešai nėra atsiprašę už savo žodžius Oprah interviu ir kitais atvejais.

Ypač skaudūs Williamui buvo Kate mesti kaltinimai – tarp jų ir teiginys, kad Kate buvo nemaloni Meghan ir net privertė ją verkti prieš Sasekso vestuves per pamergių suknelių matavimąsi.

Labiausiai žeminančiais buvo laikomi rasizmo kaltinimai neįvardintiems vyresniems karališkosios šeimos nariams, kai vėliau Sasekso poros biografas Omidas Scobie olandiškame knygos vertime tvirtino, kad turėtas omenyje karalius Karolis III ir Kate. Jokių įrodymų taip ir nebuvo pateikta.

Apie asmeninį Velso poros įsižeidimą bylojo ir jų reakcija po Oprah interviu. Praėjus kelioms dienoms, Williamas į spaudos klausimus atsakė aiškiai įskaudintas: „Mes tikrai nesame rasistinė šeima.“

Kol Harry ir Meghan neatsiprašys, Williamas ir Kate nesiruošia siūlyti susitaikymo ar dalyvauti užkulisinėse derybose privačiuose klubuose.