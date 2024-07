Princą Harry nuolat palaikė 1 žmogus: atskleidė, kas jis

Eltoną Johną labai nustebino princo Harry ir Meghan Markle sprendimas palikti karališkąją šeimą, teigė šaltinis.

Dar 2020 m. sausį Meghan ir Harry paskelbė, kad pasitraukia iš dirbančių karališkosios šeimos narių pareigų. Dainininkas tuo metu buvo Harry „uola“, tačiau jį šokiravo poros sprendimas, rašo mirror.co.uk.

Princą nuolat palaikė Eltonas Johnas

Šaltinis tuomet laikraščiui „Mirror“ sakė, kad E. Johnas apie tai, kas vyksta, sužinojo gerokai anksčiau nei karalienė Elžbieta II.

„Eltonas kasdien kalbasi su Harry ir Meghan, – teigė šaltinis. – Jis yra jų įkvėpėjas, beveik „motiniška“ figūra. Jie sprendimą priėmė vieni, tačiau jis yra petys, į kurį visada galima atsiremti, ir jis žinojo apie jų planus.“

Pasak šaltinio, jis buvo patikimas ramstis, ypač Meghan, ir labai juos abu saugojo.

Tačiau „MailOnline“ buvo tvirtinama, kad ši žinia jį pritrenkė. „Pirmą kartą Eltonas išgirdo apie Harry ir Meghan plano detales ir laiką tik tuomet, kai pranešimas pasirodė jų paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ tinkle, – buvo rašoma leidinyje.

„Po daugelio mėnesių apmąstymų ir vidinių diskusijų nusprendėme šiais metais pereiti į kitą etapą ir pradėti kurti naują progresyvų vaidmenį šioje institucijoje, – buvo rašoma Meghan ir Harry išplatintame pareiškime. – Ketiname pasitraukti kaip vyresnieji karališkosios šeimos nariai ir stengtis tapti finansiškai nepriklausomi, kartu toliau visapusiškai remdami Jos Didenybę Karalienę.“

Jie tvirtino, jog per pastaruosius kelerius metus jaučiasi pasiruošę šiam pokyčiui. Tada jie paaiškino, kad gyvendami JAV ras laiko ir Jungtinei Karalystei.

Eltonas Johnas buvo artimas Harry motinos princesės Dianos draugas nuo pat jų pažinties pradžios 1981 metais. Per jos laidotuves jis atliko „Candle in the Wind“, specialiai ceremonijai perrašytą hito versiją. Dainininkas taip pat koncertavo Sasekso kunigaikščių vestuvėse 2018 m.