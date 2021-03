Priežastys, kodėl vargina rėmuo ir kaip to atsikratyti

Rėmens sukelti negalavimai yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių virškinimo trakto sutrikimų. Rėmuo yra ne savaime atsirandanti būklė, o rūgštinio refliukso simptomas. Tai deginimo pojūtis krūtinės arba pilvo srityje, šis nemalonus jausmas juntamas po valgio ties krūtinkauliu. Sėdint arba gulint deginimo pojūtis gali paaštrėti. Rūgštinis refliuksas dar yra vadinamas gastroezofaginiu refliuksu, arba GER.

Refliuksas yra nekontroliuojamas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos turinio grįžimas į stemplę, gali patekti ir į burną. Taip nutinka susilpnėjus arba atsipalaidavus stemplės apačioje esantiems raumenims, atliekantiems savotiškos skrandžio užkardos funkciją. Tai normali žmogaus būsena ir gali pasikartoti kelis kartus per dieną po valgio ar atsirūgstant, sveikiems asmenims nesukeldamas jokių nepageidaujamų pojūčių bei nepadarydamas žalos stemplės gleivinei. Kai į stemplę grįžtančių skrandžio sulčių kiekis viršija normą ir refliuksas būna dažnas, susergama gastroezofaginio refliukso liga – GERL. Šiandien šia liga serga apie 10 proc. gyventojų ir šis skaičius sparčiai didėja.

Rūgštinio refliukso priežastys

Mokslininkai sako, kad Lietuvos gyventojų mityba yra ydinga – valgome per daug ir per riebiai, vartojame vis daugiau pusgaminių arba jau visiškai paruošto maisto, kuris dažnai yra papildytas sintetiniais maisto priedais bei konservantais. Suprantama, toks maistas neigiamai įtakoja mūsų sveikatą, o įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad pastebimų maitinimosi įpročių gerėjimo tendencijų kol kas nematyti. Dabartinis nejudrus gyvenimo būdas prisideda prie svorio augimo, o dauguma žmonių stresą ar įtampą malšina valgydami, pernelyg dažnai ir pernelyg kaloringai užkandžiauja, geria per mažai gryno, natūralaus vandens, tad vis daugiau žmonių susiduria su rėmens problemomis.

Artėjant Velykoms specialistai įspėja, jog rėmens sukelti negalavimai ypatingai paūmėja švenčių metu. Gausiai privalgius, stemplę nuo skrandžio skiriantis raumuo neišlaiko spaudimo ir leidžia rūgščiam turiniui patekti atgal į stemplę, kuri, priešingai nei skrandis, nėra atspari skrandžio rūgščiai. Rūgščiam skrandžio turiniui patekus į stemplę, žmogus junta deginantį skausmą. Kai skrandžio rūgštis nuolat degina stemplę, joje formuojasi žaizdelės, kurios, negydomos, gali sukelti stemplės vėžį.

Pagrindinis GERL simptomas yra rėmuo – deginimo, graužimo, sunkumo jausmas už krūtinkaulio, rūgštumas burnoje, atsirūgimas rūgščiu ar karčiu turiniu po valgymo – kaip ir rūgštinio refliukso atveju, tik sergant lėtinio rūgštinio refliukso liga jie pasireiškia dažniau. Kelias savaites iš eilės daugiau nei dukart per savaitę pasikartojantys rūgštinio refliukso simptomai gali būti rimtas pagrindas įtarti, kad asmuo serga GERL.

Ši liga trikdo kasdienę žmogaus veiklą: valgymą, miegą, fizinį aktyvumą, nuotaiką. Pacientai, turintys GERL, išgyvena daugiau emocinių, socialinių, fizinių sunkumų, jaučia mažesnę gyvenimo pilnatvę, lyginant su bendrąja šalies populiacija. Todėl svarbu tinkamai diagnozuoti ir efektyviai gydyti GERL, o gydyme didelę reikšmę turi tiek medikamentinis, tiek nemedikamentinis gydymas. Tiek gastroezofaginį refliuksą, tiek GERL patikimiausiai diagnozuoja gydytojas, todėl į jį pirmiausia ir reikėtų kreiptis.

Gydytojas gali patarti pakeisti mitybos įpročius, tačiau vien mintis apie mitybos ir gyvenimo būdo pakeitimą gąsdina didžiąją dalį žmonių. Rėmeniui suvaldyti kartais nereikia imtis drastiškų priemonių ir griežtai atsisakyti mėgstamų produktų – gali pakakti kelių raciono ir gyvenimo būdo pakeitimų. Jei simptomai nesiliauja, gali prireikti gastroenterologo, chirurgo arba kitos srities specialisto konsultacijos.

