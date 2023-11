Prieš žiemą padarykite tai hortenzijomis: kitąmet sulauksite įspūdingų žiedų

Hortenzijos yra ištvermingi ir šalčiui atsparūs žydintys augalai. Tai – daugiametės gėlės, puikiai augančios net ten, kur žiemomis vyrauja minusinė temperatūra.

Šaltomis žiemomis hortenzijos pereina į ramybės būseną, kurio metu krūmui reikalinga apsauga. Prieš žiemą hortenzijas galima paruošti, kad apsaugotumėte nuo šalčio.

Dauguma hortenzijų rūšių yra atsparios šalčiui, o tinkamai paruošus jas žiemojimui, kitais metais garantuotai sulauksite žiedų. Ruošdami augalą žiemojimui, atsižvelkite į konkrečios veislės atsparumą.

Hortenzijų paruošimas žiemai

Norint tinkamai paruošti šiuos augalus žiemojimui, prieš pirmąsias šalnas hortenzijas reikėtų palaistyti, tai reikėtų daryti reguliariai iki pirmųjų šalčių. Laistymas prieš žiemą padeda šaknų sistemai išlaikyti drėgmę visą žiemą, rašo masterclass.com.

Taip pat galite kiek apgenėti augalus. Jei auginate hortenzijas, žydinčias ant pirmamečių ūglių, pavyzdžiui, ąžuolalapes, šviesiąsias ar šluotelines hortenzijas, jų prieš žiemą genėti nereikia – atidėkite šį darbą pavasariui.

Tačiau jei auginate hortenzijas, žydinčias ant antramečių ūglių, pavyzdžiui, didžialapes ar laipiojančias hortenzijas, galite jas minimaliai apgenėti. Pašalinkite visas negyvas ar pažeistas šakas, nukirpkite nužydėjusius žiedus.

Kai krūmai jau bus sutvarkyti, uždenkite juos storu mulčio sluoksniu. Žiemos pradžioje augalo pagrindą apdėkite keliais centimetrais mulčio. Tai turėtų būti organinės medžiagos, pavyzdžiui, susmulkinti lapai, pjuvenos, šiaudai ar medžio drožlės.

Mulčiavimas padeda hortenzijų šaknims palaikyti pastovesnę temperatūrą žiemos mėnesiais ir ankstyvą pavasarį, be to, neleidžia per anksti pradėti leisti naujų ūglių – tai gali įvykti, jei žiemą žemė tai užšąla, tai atšyla.

Taip pat galite hortenzijas uždengti audeklu ar agroplėvele. Geriausia padaryti tarsi nedidelį šiltnamiuką, panaudojant tvirtą vielą ir audeklą, kuris apsaugos krūmą nuo žiemos vėjų, sniego ir šalčio.