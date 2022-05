Prieš naktį suvalgykite 1 produktą: miegosite daug geriau

Dieta taip pat gali atlikti tam tikrą vaidmenį, nes kai kurie maisto produktai yra veiksmingesni už kitus ruošiant kūną nakties poilsiui.

Bananų nauda

Miego ekspertė Jasmin Lee iš Eachnight.com sako, kad gerai išsimiegoti gali padėti bananai, rašo express.co.uk.

Lee sako: „Bananuose gausu kalio, magnio, vitamino B6 ir baltymų. Šios maistinės medžiagos padeda gaminti miego hormonus serotoniną ir melatoniną, kurie padeda užmigti“.

Lee priduria, kad bananai padeda didinti miego hormonų gamybą, nes juose yra aminorūgšties, žinomos kaip triptofanas, kuris „padeda gaminti serotoniną, neuromediatorių, skatinantį atsipalaidavimą, sulėtinant pranešimų perdavimą nervinėms ląstelėms“.

„Nors bananai yra stiprus triptofano šaltinis, jie labiausiai žinomi kaip kalio šaltinis. Kalis gali padėti organizmui įvairiais būdais. Vienas iš šių būdų yra padėti atpalaiduoti raumenis“, ‒ sako Lee, rašo express.co.uk

„Kai kalio kiekis per mažas, jūsų raumenys sustingsta, o tai sukelia raumenų mėšlungį ir spazmus, kurie trikdo gerą nakties poilsį“, – priduria ji. Be to, kalis taip pat padeda sumažinti kraujospūdį, nes „atpalaiduoja kraujagysles ir gerina kraujotaką“.

Kalio ir magnio nauda

Kalio vartojimas taip pat sumažina spaudimą inkstams ir padeda iš organizmo pašalinti perteklinį natrio kiek. Kitas vitaminas, kurio gausu bananuose, yra magnis. Magnis taip pat gali padėti užmigti.

Lee sako: „Magnis veikia pagumburį ‒ smegenų dalį, kuri kontroliuoja hipofizę ir antinksčius. Kai magnio kiekis yra mažas, šios liaukos padidina streso hormonų kiekį, todėl žmonės ima jausti nerimą“.

Tačiau, nors bananai veikia kaip miego pagalbininkas, yra vienas įspėjimas. Vartojant per daug bananų, gali padidėti svoris, jei pakankamai nesimankštinama. Trys dideli bananai prideda 350 papildomų kalorijų per dieną.

Be to, bananuose taip pat yra daug cukraus, o tai taip pat prisideda prie svorio padidėjimo.

NHS turi keletą patarimų, kaip pagerinti miegą:

laikytis tam tikros rutinos; rašyti miego dienoraštį; paruošti kūną miegui; sukurti ramią aplinką.