Prieš naktį išgerkite šį gėrimą: užmigsite daug greičiau, miegosite geriau

Nesvarbu, kad paskutinį kavos puodelį išgėrėte per vėlai – jūsų miegui pavojus negresia. Ekspertė pasidalijo trimis gėrimais, kurie gali padėti lengviau užmigti. Be to, prieš miegą pakaks pagurkšnoti bent vieną iš šių gėrimų.