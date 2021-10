Prieš miegą vartojate alkoholį? Turime jums liūdnų žinių

Jei dirbate „sudėtingu“ pamaininiu modeliu, ką galite padaryti – žinoma, nemesdami savo darbo? Kai tik baigiate pamainą, interneto svetainė „Medical News Today“ primygtinai rekomenduoja eiti miegoti.

„Neatidėliokite miego. Kuo ilgiau atidėliosite miegą, tuo sunkiau bus užmigti“, – ragina svetainė.

Labai svarbu užtikrinti, kad galėtumėte miegoti nuo septynių iki devynių valandų per dieną – nesvarbu, kuriuo metu gulatės. Jei darbą baigiate 4 val. ryto, 4.30 atsigulate į lovą ir keliatės 12:30, tebūnie.

„Prieš eidami miegoti pavalgykite ir atsigerkite“, – primena jie.

Alkoholis ir rūkalai užmigti nepadės

Taip yra todėl, kad alkis ar troškulys jūsų nekankintų bandant užmigti. Be to, nors kai kurie žmonės mano, kad alkoholis padeda jiems užmigti, geriau apsieikite be šio „raminamojo“. Alkoholis pablogina miego kokybę, todėl kitą dieną greičiausiai pabusite nepailsėję.

Be to, taip pat nepatartina prieš miegą rūkyti , nes nikotinas yra stimuliatorius, dėl kurio gali būti sunkiau užmigti.

„Susilaikykite nuo budrumą skatinančios veiklos savo darbo pamainos pabaigoje“, – pridūrė „Medical News Today“.

Tinkamai paruoštas miegamasis kambarys, kad ir koks paros laikas būtų, taip pat gali padėti. Miegamajame turi būti tylu, tamsu ir patogi temperatūra. Užmigti padės pilnai kambarį užtemdančios žaliuzės ar užuolaidos, rašo express.co.uk

Kad išvengtumėte bet kokio dienos triukšmo savo namuose, taip pat verta investuoti į geras ausines. Užmigti taip pat gali padėti kokio nors aparato arba ventiliatoriaus ūžesys. Jei prieš pat baigiantis pamainai dirbote prie kompiuterio, jums padės akiniai nuo saulės.

„Tyrimai parodė, kad naktimis dirbantys žmonės, kurie savo pamainos metu veikiami ryškios šviesos, greičiau užmigdavo ir po pamainos miegodavo ilgiau, jei grįždami namo dėvėdavo akinius nuo saulės, kad slopintų šviesą“, – patikslino svetainė.

Taip pat atminkite, kad kofeinas stimuliuoja, tad venkite jo bent šešias valandas iki miego.